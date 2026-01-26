- Bitcoin Prognose: BTC rutscht Richtung 87.000 USD, ausgelöst durch starke Liquidationen und die größten ETF-Abflüsse seit November 2025
- Krypto News: Ethereum steht besonders unter Druck (-630 Mio. USD Abflüsse), während Solana (+17 Mio.) und Chainlink (+4 Mio.) zu den wenigen positiven Ausnahmen zählen
- Ausblick: Ohne neuen Katalysator (Makro-Entspannung, besseres Momentum oder stärkeres Narrativ) könnten die Abflüsse anhalten – das erhöht das Risiko einer tieferen Bärenphase
- Bitcoin Prognose: BTC rutscht Richtung 87.000 USD, ausgelöst durch starke Liquidationen und die größten ETF-Abflüsse seit November 2025
- Krypto News: Ethereum steht besonders unter Druck (-630 Mio. USD Abflüsse), während Solana (+17 Mio.) und Chainlink (+4 Mio.) zu den wenigen positiven Ausnahmen zählen
- Ausblick: Ohne neuen Katalysator (Makro-Entspannung, besseres Momentum oder stärkeres Narrativ) könnten die Abflüsse anhalten – das erhöht das Risiko einer tieferen Bärenphase
Krypto News: Bitcoin gerät heute erneut unter Druck und bewegt sich in Richtung der Marke von 87.000 US-Dollar. Auslöser sind massive Liquidationen im Umfang von mehreren Hundert Millionen US-Dollar sowie die stärksten wöchentlichen Abflüsse aus Krypto-ETFs seit Mitte November 2025. Insgesamt verzeichneten ETFs laut Datenlage 1,73 Mrd. US-Dollar an Nettoabflüssen.
► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Damit kehrt sich der Trend deutlich um: In der Woche bis zum 17. Januar hatten Krypto-Fonds noch über 2,17 Mrd. US-Dollar an Zuflüssen verbucht. Besonders stark betroffen ist Ethereum, das allein rund 630 Mio. US-Dollar an Abflüssen meldete – der zweithöchste wöchentliche Abfluss in der Historie.
Krypto News: Solana und Chainlink als Ausnahmen – Risikoaversion bleibt hoch
Zu den wenigen positiven Ausnahmen zählen ETFs mit Bezug zu Solana (ca. +17 Mio. US-Dollar) und Chainlink (knapp +4 Mio. US-Dollar). Insgesamt dominiert jedoch ein klarer „Risk-off“-Modus: Die Breite der Abflüsse deutet darauf hin, dass sich das Vertrauen vieler Anleger nach früheren Marktverwerfungen noch nicht vollständig erholt hat.
Laut CoinShares stammt der Großteil des Verkaufsdrucks von US-Investoren. Die fragile Stimmung hält bereits seit dem Flash Crash im Oktober 2025 an und bleibt ein zentrales Thema in den aktuellen Krypto News.
Warum fällt Bitcoin? Wichtige Treiber für die aktuelle Bitcoin Prognose
Die aktuelle Abwärtsbewegung bei BTC wird durch mehrere Faktoren verstärkt:
1) Sinkende Erwartungen an Zinssenkungen der Fed
Die Märkte preisen derzeit nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung ein (rund 3% laut CME FedWatch Tool). Das belastet Risikoanlagen – und damit auch den Kryptomarkt.
2) Kein nachhaltiger Rebound nach dem Oktober-Rückgang
Nach dem starken Drawdown im Oktober blieb eine überzeugende Trendwende aus. Trendfolgende Strategien und risikooptimierte Portfolios agieren daher weiterhin defensiv.
3) Schwäche der „Debasement Hedge“-Story
Trotz hoher Defizite und steigender Staatsverschuldung konnte Krypto zuletzt nicht überzeugend als Schutz vor Währungsabwertung punkten. Einige Investoren reduzieren deshalb kurzfristig ihr Exposure.
Fazit der Lage: Der Markt sucht weiterhin nach einem klaren Katalysator – findet aber keinen. Solange sich Makro-Erwartungen nicht verbessern, Momentum ausbleibt oder sich ein neues überzeugendes Narrativ etabliert, könnten die Abflüsse anhalten und eine tiefere Bärenphase wahrscheinlicher machen.
ETF-Flows: Ethereum besonders schwach – auch Bitcoin bleibt unter Druck
Ein Blick auf die jüngsten Kapitalströme zeigt in den letzten fünf Sessions klar negative Zuflüsse bei ETH. Das spricht für sinkende Fondsaktivität und nachlassende Nachfrage – nicht nur bei Ethereum, sondern zunehmend auch bei Bitcoin.
Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin Prognose anhand Chart & On-Chain-Zonen (D1)
Bitcoin liegt inzwischen mehr als 30% unter seinem Allzeithoch, während Ethereum über 50% nachgegeben hat. Der RSI von Bitcoin liegt bei 41 und damit noch deutlich über klassischen „Oversold“-Niveaus, die häufig nach echten Kapitulationsphasen auftreten. Bei Ethereum zeigt sich ein ähnliches Bild: starke Verluste, aber bislang keine eindeutigen Kapitulationssignale.
Wichtige On-Chain-Referenzlevel für Bitcoin
Für die aktuelle Bitcoin Prognose sind folgende Bereiche besonders relevant:
-
96.500 US-Dollar: Cost Basis kurzfristiger Holder
-
87.500 US-Dollar: Durchschnittsniveau aktiver Investoren
-
81.000 US-Dollar: True Market Mean (zyklischer Referenzwert)
-
56.000 US-Dollar: Realized Price (klassischer Zyklus-Benchmark)
True Market Mean gilt als realistischere Durchschnittsbasis des aktiv gehandelten Angebots. Realized Price beschreibt die durchschnittliche Kostenbasis des gesamten BTC-Marktes. Historisch notierte Bitcoin in starken Bärenmärkten zeitweise unter dem Realized Price – unter anderem in 2020 und 2022.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
KRYPTO CFD HANDELN
- Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs
- über 40 Krypto-Währungen verfügbar
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Historischer Crash bei Gold & Silber (30.01.2026)
Lockheed Martin Aktie erreicht neues Allzeithoch
Warsh neuer Fed-Chef - US-PPI überrascht
DAX Verlierer: SAP Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.