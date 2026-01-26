Krypto News: Bitcoin gerät heute erneut unter Druck und bewegt sich in Richtung der Marke von 87.000 US-Dollar. Auslöser sind massive Liquidationen im Umfang von mehreren Hundert Millionen US-Dollar sowie die stärksten wöchentlichen Abflüsse aus Krypto-ETFs seit Mitte November 2025. Insgesamt verzeichneten ETFs laut Datenlage 1,73 Mrd. US-Dollar an Nettoabflüssen.

► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin

Damit kehrt sich der Trend deutlich um: In der Woche bis zum 17. Januar hatten Krypto-Fonds noch über 2,17 Mrd. US-Dollar an Zuflüssen verbucht. Besonders stark betroffen ist Ethereum, das allein rund 630 Mio. US-Dollar an Abflüssen meldete – der zweithöchste wöchentliche Abfluss in der Historie.

Krypto News: Solana und Chainlink als Ausnahmen – Risikoaversion bleibt hoch

Zu den wenigen positiven Ausnahmen zählen ETFs mit Bezug zu Solana (ca. +17 Mio. US-Dollar) und Chainlink (knapp +4 Mio. US-Dollar). Insgesamt dominiert jedoch ein klarer „Risk-off“-Modus: Die Breite der Abflüsse deutet darauf hin, dass sich das Vertrauen vieler Anleger nach früheren Marktverwerfungen noch nicht vollständig erholt hat.

Laut CoinShares stammt der Großteil des Verkaufsdrucks von US-Investoren. Die fragile Stimmung hält bereits seit dem Flash Crash im Oktober 2025 an und bleibt ein zentrales Thema in den aktuellen Krypto News.

Warum fällt Bitcoin? Wichtige Treiber für die aktuelle Bitcoin Prognose

Die aktuelle Abwärtsbewegung bei BTC wird durch mehrere Faktoren verstärkt:

1) Sinkende Erwartungen an Zinssenkungen der Fed

Die Märkte preisen derzeit nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung ein (rund 3% laut CME FedWatch Tool). Das belastet Risikoanlagen – und damit auch den Kryptomarkt.

2) Kein nachhaltiger Rebound nach dem Oktober-Rückgang

Nach dem starken Drawdown im Oktober blieb eine überzeugende Trendwende aus. Trendfolgende Strategien und risikooptimierte Portfolios agieren daher weiterhin defensiv.

3) Schwäche der „Debasement Hedge“-Story

Trotz hoher Defizite und steigender Staatsverschuldung konnte Krypto zuletzt nicht überzeugend als Schutz vor Währungsabwertung punkten. Einige Investoren reduzieren deshalb kurzfristig ihr Exposure.

Fazit der Lage: Der Markt sucht weiterhin nach einem klaren Katalysator – findet aber keinen. Solange sich Makro-Erwartungen nicht verbessern, Momentum ausbleibt oder sich ein neues überzeugendes Narrativ etabliert, könnten die Abflüsse anhalten und eine tiefere Bärenphase wahrscheinlicher machen.

ETF-Flows: Ethereum besonders schwach – auch Bitcoin bleibt unter Druck

Ein Blick auf die jüngsten Kapitalströme zeigt in den letzten fünf Sessions klar negative Zuflüsse bei ETH. Das spricht für sinkende Fondsaktivität und nachlassende Nachfrage – nicht nur bei Ethereum, sondern zunehmend auch bei Bitcoin.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.



Bitcoin Prognose anhand Chart & On-Chain-Zonen (D1)

Bitcoin liegt inzwischen mehr als 30% unter seinem Allzeithoch, während Ethereum über 50% nachgegeben hat. Der RSI von Bitcoin liegt bei 41 und damit noch deutlich über klassischen „Oversold“-Niveaus, die häufig nach echten Kapitulationsphasen auftreten. Bei Ethereum zeigt sich ein ähnliches Bild: starke Verluste, aber bislang keine eindeutigen Kapitulationssignale.

Wichtige On-Chain-Referenzlevel für Bitcoin

Für die aktuelle Bitcoin Prognose sind folgende Bereiche besonders relevant:

96.500 US-Dollar : Cost Basis kurzfristiger Holder

87.500 US-Dollar : Durchschnittsniveau aktiver Investoren

81.000 US-Dollar : True Market Mean (zyklischer Referenzwert)

56.000 US-Dollar: Realized Price (klassischer Zyklus-Benchmark)

True Market Mean gilt als realistischere Durchschnittsbasis des aktiv gehandelten Angebots. Realized Price beschreibt die durchschnittliche Kostenbasis des gesamten BTC-Marktes. Historisch notierte Bitcoin in starken Bärenmärkten zeitweise unter dem Realized Price – unter anderem in 2020 und 2022.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

