Kryptowährungen stehen unter Druck durch den US-Dollar. 📉 The Graph verzeichnet einen Verlust von 12%

Heute schwächt sich die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt definitiv ab, da es Bitcoin nicht gelungen ist, über 35.000 US-Dollar zu bleiben, und es derzeit bei 34.700 US-Dollar gehandelt wird. Bitcoins geringer Rückgang von 1,5% heute wird von einer Stärkung des US-Dollars begleitet, was historisch gesehen ebenfalls erheblichen Druck auf den Preis der größten Kryptowährung ausübt. Gleichzeitig kann man jedoch von einem dynamischen Aufwärtstrend sprechen, solange der BTC über 33.000 US-Dollar liegt. Allerdings könnten die heutigen Verluste angesichts der Größenordnung der unrealisierten Gewinne, die derzeit von kurzfristigen Anlegern verzeichnet werden, die für ihre hohe spekulative Aktivität bekannt sind, zu einer leicht größeren Korrektur führen. Eines der stärksten Verliererprojekte heute ist The Graph, das eine Korrektur von 13% gegenüber den jüngsten dynamischen Anstiegen verzeichnet. Charts (Bitcoin, Graph) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen GRAPH hat einen massiven Anstieg von fast 100% im Preis im Vergleich zur zweiten Hälfte des Monats Oktober verzeichnet und begann eine Korrektur der Aufwärtsbewegung, die von den euphorischen Spitzen bei 0,13 US-Dollar pro Token gefallen ist. Derzeit deutet die Struktur auf einen möglichen Test weiterer bullischer Dynamik um das 38,2% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit Oktober und den SMA200 hin, der bei etwa 0,12 US-Dollar liegt. Quelle: xStation5.

Bitcoin behält eine aufwärts gerichtete 1:1-Rallye-Struktur bei, ähnlich der im März 2023, als der Bankensektor in Schwierigkeiten war. Eine wichtige und notwendige Unterstützung für die gesamte Bewegung ist das Niveau von 31.000 US-Dollar, an dem sowohl der SMA200 (rote Linie) als auch das 23,6% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit dem Herbst 2022 zu finden sind. Dieses Niveau dürfte von großer Bedeutung sein, um im Szenario einer tieferen Preiskorrektur von etwa 10% nach der Rallye im Oktober im Auge zu behalten. Quelle: xStation5 Bitcoin fällt unter 35.000 US-Dollar, während der Dollar-Index (USDIDX, Gold-Chart) eine dynamische Rallye verzeichnet. Quelle: xStation5

