Kursrückgänge bei US-Aktien drücken Anleiherenditen auf diesjährige Tiefststände 📉

Ein breiter Ausverkauf am US-Aktienmarkt im vorbörslichen Handel führte zu einem drastischen Rückgang der Renditen von US-Anleihen und trieb die Preise für Schuldtitel auf den höchsten Stand seit Anfang 2025. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel auf 4,504 % und näherte sich damit der psychologischen Barriere von 4,5 %, die zuvor als Unterstützung für Trader gedient hatte, die in den Schuldenmarkt investierten. Unterdessen fiel die Rendite zweijähriger Schatzanleihen auf 4,17 %, wodurch sich der Spread zwischen 10- und 2-jährigen Anleihen auf 0,335 % verringerte (die Differenz zwischen den Renditen 10-jähriger und 2-jähriger Anleihen hatte Anfang Januar mit über 0,4 % ihren Höchststand erreicht). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Renditen von 10-jährigen US-Anleihen (weiße Linie), 2-jährigen Anleihen (blaue Linie) und die Differenz zwischen 10-jährigen und 2-jährigen Renditen (rote Linie). Quelle: Bloomberg Finance L.P. Wir beobachten auch eine Verschiebung der Zinsstrukturkurve im Vergleich zu Anfang Januar, als die Kurve sich aufgrund zunehmender Marktbedenken hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der Politik der US-Notenbank umkehrte. Die fehlende Veränderung in der Form der Kurve deutet darauf hin, dass die Ursache für den heutigen Renditerückgang nicht in einer Verschiebung der Anlegerstimmung gegenüber der Politik der US-Notenbank liegt, sondern eher in einer Zunahme von Risikovermeidungsstrategien angesichts starker Verkäufe am US-Aktienmarkt. Vergleich der Zinsstrukturkurven vom 27. Januar (grüne Linie) und 2. Januar (gelbe Linie). Quelle: Bloomberg Finance L.P. Eine derart starke Bewegung bei Anleihen, die durch die Bedenken der Anleger ausgelöst wurde, könnte sich als verfrüht erweisen, insbesondere vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und ihrer Entscheidung über die Zinssätze. Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung dieser Bewegung wird der Tenor der Entscheidung der US-Notenbank sein, da die Märkte derzeit keine Änderung der Zinssätze einpreisen und eine Zinssenkung in einem solchen Umfeld höchst unwahrscheinlich ist. Investoren werden sich insbesondere auf die Erklärungen der Fed zur ersten Woche der Trump-Politik und auf den Vorstoß des Präsidenten für niedrigere Zinssätze konzentrieren. Derzeit verringert der Rückgang der Anleiherenditen den Spielraum für weitere Kurssteigerungen auf dem Schuldenmarkt, falls die Fed einen gemäßigteren Ton anschlägt. Stattdessen sollten Investoren erwarten, dass sich diese Bewegung in einem solchen Szenario eher verstärkt als drastisch fortsetzt. Der US-Anleihen-Futures-Kontrakt näherte sich einem wichtigen Widerstandsniveau bei 109. Gleichzeitig stagnierte der Kontraktpreis in der Nähe des gleitenden Durchschnitts von 50 Handelstagen (EMA50, hellblaue Linie im Diagramm). Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

