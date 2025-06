Nasdaq 100 leicht im Minus 📉

🏛️ Der Punktdiagramm deutet auf etwas langsamere Zinssenkungen als erwartet hin. Die US-Notenbank hat die Anleger nicht überrascht und beschlossen, die Zinsen unverändert bei 4,25 % bis 4,5 % zu belassen. Wichtiger ist jedoch, dass die Fed ihre Konjunkturprognosen revidiert hat und nun von einem langsameren BIP-Wachstum, einer leicht höheren Arbeitslosigkeit und einer leicht höheren Inflation ausgeht als noch in den März-Prognosen. Die Terminmärkte preisen weiterhin eine geldpolitische Lockerung um etwa 50 Basispunkte im Jahr 2025 ein – was zwei Zinssenkungen entspricht –, trotz höherer Zinsprognosen („Dots“) für 2026–2027.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September ist auf etwa 71 % gestiegen, im Oktober auf rund 85 %.

Der Anstieg der Zinsprognosen für 2026–2027 deutet darauf hin, dass die Fed bereit ist, das Tempo der Zinssenkungen zu verlangsamen, anstatt es zu beschleunigen, sollte sich die Inflation als hartnäckig erweisen (oder sollten sich die Zölle auf die Preise auswirken).

Die Arbeitslosenquote wird für Ende 2025 auf 4,5 % prognostiziert, nur einen halben Prozentpunkt über dem aktuellen Niveau – noch kein Anzeichen für eine Rezession, aber es gibt der Fed Spielraum, um eine restriktive Haltung beizubehalten, falls die Preise nicht sinken.

Die Prognose für die Kern-PCE-Inflation für das nächste Jahr liegt bei 3 %, was bedeutet, dass eine tatsächliche Desinflation im Dienstleistungssektor entscheidend sein wird, bevor die Geldpolitik sinnvoll gelockert werden kann. Der Dot Plot erscheint hawkisch, da zwar die Medianerwartung weiterhin zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 vorsieht, aber für 2026/2027 eine hawkische Verschiebung zu beobachten ist (eine Senkung weniger als in der März-Prognose). Für 2025 sehen nun sieben Fed-Vertreter keine Zinssenkungen (gegenüber vier im März) und zwei prognostizieren nur eine Senkung (gegenüber zuvor vier).  Quelle: Federal Reserve Nasdaq 100 Chart (M15) Wir beobachten eine moderate Marktreaktion. Risikoanlagen geben nach der Entscheidung und der Veröffentlichung der neuen Prognosen leicht nach. Die Rückgänge sind jedoch nicht signifikant, und der Markt wartet nun auf die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell.  Quelle: xStation5 von XTB

