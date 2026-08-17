Nasdaq 100 Aktuell & Prognose für Montag, 17.08.2026 | Analyse

- Bullischer Trend intakt
- Kritische Unterstützungen & Widerstände
- Leichter Bullen-Vorteil
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Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.798 Punkten. Der Index lief übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag konnte sich der Nasdaq dynamisch und mit Momentum erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 30.000 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq am Abend hat festsetzen können. Er ging auch über dieser Marke aus dem Tageshandel.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
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Bullischer Trend intakt: Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.198 Punkten (+100 Punkte im Vergleich zum Freitagmorgen). Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 (30.110 Punkte) bzw. SMA50 bleibt, sind beide Zeitebenen (1h- und 4h-Chart) klar bullisch einzustufen.
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Kritische Unterstützungen & Widerstände: Auf der Unterseite dienen die Marken um 30.110 Punkte (SMA20) und 30.042 Punkte (SMA50) als primäre Haltezonen. Auf der Oberseite liegen die entscheidenden Barrieren und Tagesziele im Bereich von 30.258 und 30.397 Punkten.
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Leichter Bullen-Vorteil: Die Tageseinschätzung rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Szenario (Bear-Szenario: 45 %). Die erwartete Tagesrange bewegt sich zwischen 29.819 auf der Unterseite und 30.425 Punkten auf der Oberseite.
Wie ist der Nasdaq 100 aktuell aufgestellt? Der Index notierte am Freitagmorgen bei 30.098 Punkten. Am Vormittag setzte eine Erholung ein, deren Aufwärtsimpulse jedoch überschaubar blieben. Am Nachmittag lief die Bewegung aus, da die Bullen den Nasdaq 100 nicht über die Marke von 30.200 Punkten schieben konnten. Mit Beginn des offiziellen US-Handels ging es vom Tageshoch dynamisch abwärts. Eine Stabilisierung gelang erst unter der 30.000-Punkte-Marke, von der aus sich der Index bis zum Handelsschluss wieder leicht erholen konnte.
Rückblick & Statistik (13.08. – 14.08.)
|Kriterium
|14.08. (Ist)*
|14.08. (Erwartet)*
|13.08. (Ist)*
|Tageshoch (TH)
|30.197
|29.221
|30.186
|Tagestief (TT)
|29.946
|29.932
|29.728
|Tagesschluss
|30.070
|–
|30.107
|Tagesrange
|251 Punkte
|–
|458 Punkte
*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr. Farbcodierung / Abweichungen siehe Anmerkungen im Chart.
Chartcheck: Nasdaq 100 aktuell im Trendverlauf
Betrachtung im 1h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq 100 aktuell notierte am Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 30.110 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index zunächst moderat über die SMA20 steigen konnte, diese Unterstützung am Nachmittag jedoch aufgab. Im Zuge dieser Schwäche rutschte der Kurs bis exakt an die SMA50 (aktuell bei 30.042 Punkten) zurück, wo er sich stabilisieren und bis zum Handelsschluss wieder in den Bereich der SMA20 zurückkämpfen konnte.
Im Frühhandel ging es mit einem kleinen Gap-Up über die SMA20, was das Stundenchart deutlich aufhellt. Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 halten kann, ist mit weiteren Kursgewinnen zu rechnen. Über der Zone von 30.190/215 Punkten liegen die übergeordneten Anlaufziele bei 30.405/420 Punkten bzw. 30.655/75 Punkten.
Rücksetzer könnten sich bereits an der SMA20 stabilisieren. Hält dieser Support nicht, bietet die SMA50 eine weitere Auffanglinie. Signifikant unter die SMA50 sollte der Index nicht fallen, um die bullische Grundausrichtung nicht zu gefährden.
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Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Prognose: Bullisch
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Betrachtung im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Überwinden der SMA200 (aktuell bei 29.189 Punkten) konnte sich der Index bei Rücksetzern stets im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.973 Punkten) stabilisieren. Von dort aus setzte sich die Bewegung gestern dynamisch nach oben fort.
Auch auf dieser Zeitebene bleibt die Nasdaq 100 Prognose positiv. Solange die Bullen die SMA20 verteidigen, dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Rücksetzer bieten an der SMA20 erneut Chancen auf eine Umkehr. Die darunter liegende SMA50 (aktuell bei 29.759 Punkten) dient als sekundäre Unterstützung.
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Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Prognose: Bullisch
Nasdaq 100 Prognose & Ausblick für heute (17.08.2026)
Der Index startet heute Morgen bei 30.198 Punkten in den Tag – das sind gut 100 Punkte mehr als am Freitagmorgen.
Long-Setup
Kann sich der Nasdaq 100 stabil über der Marke von 30.198 Punkten halten, ergeben sich schrittweise Anlaufziele auf der Oberseite:
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Erstmarken: 30.219/21 – 30.237/39 – 30.255/27 – 30.279/81 Punkte
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Folgetargets: 30.302/04 – 30.323/25 – 30.345/47 – 30.366/68 – 30.385/87 – 30.404/06 – 30.425/27 – 30.445/47 – 30.464/66 – 30.483/85 Punkte
-
Erweiterte Ziele: 30.509/11 – 30.535/37 – 30.554/56 Punkte
Short-Setup
Gelingt es dem Index nicht, sich über der Marke von 30.189 Punkten festzusetzen, droht eine Abwärtsbewegung an folgende Zonen:
-
Erste Unterstützungen: 30.169/67 – 30.149/47 – 30.125/23 – 30.108/06 – 30.091/89 – 30.067/65 – 30.041/39 – 30.028/26 – 30.003/01 Punkte
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Tiefer liegende Marken: 29.979/77 – 29.957/55 – 29.934/32 – 29.910/08 – 29.889/87 – 29.868/66 Punkte
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Erweiterte Short-Ziele: 29.847/45 bis unter 29.536/34 bzw. 29.518/16 Punkte
Wichtige Widerstände & Unterstützungen
|Widerstände (Resistances)
|Unterstützungen (Supports)
|30.258 Punkte
|30.110 Punkte
|30.397 Punkte
|30.042 Punkte
|30.554 Punkte
|29.959 Punkte
|30.783 Punkte
|29.759/42 Punkte
|–
|29.418 / 29.247 / 29.189 / 28.999 Punkte
(Quelle: Eigenanalyse via xStation5. Fett gedruckte Marken stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar.)
Tagesprognose & Wahrscheinlichkeiten
Für den heutigen Handelstag erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts / aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
- Bull-Szenario: 55% Wahrscheinlichkeit
- Bear-Szenario: 45% Wahrscheinlichkeit
- Erwartete Tagesrange: 30.255 / 30.425 Punkte (oben) bis 30.026 / 29.819 Punkte (unten).
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