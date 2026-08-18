Nasdaq 100 Prognose & Analyse Aktuell (18.08.2026) | Chartanalyse

- Anhaltender Abwertungsdruck
- Entscheidende Support-Zone im 1h-Chart
- Bärisches Übergewicht im Tages-Setup
- Anhaltender Abwertungsdruck
- Entscheidende Support-Zone im 1h-Chart
- Bärisches Übergewicht im Tages-Setup
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.198 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen aufwärtsschieben, gab die Gewinne am Vormittag aber wieder ab. Gegen Mittag stellte sich eine weitere Aufwärtsbewegung ein, die das Tageshoch formatierte, das nachfolgend direkt wieder abverkauft worden ist. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag konnte sich der Index zwar wieder etwas erholen, die Bewegung hatte aber keinerlei Substanz. Am späten Nachmittag setzte der Index weiter zurück. Die Schwäche hat bis zum Handelsschluss angehalten.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Anhaltender Abwertungsdruck: Der Nasdaq 100 zeigt deutliche Schwäche und notiert mit 29.767 Punkten spürbar tiefer als am Vortag (Tagesverlust von ca. 431 Punkten in der Vorbörse).
- Entscheidende Support-Zone im 1h-Chart: Die SMA200 bei 29.775 Punkten dient aktuell als kritische Bastion – ein Bruch per Stundenschlusskurs droht weitere Verluste bis in den Bereich von 29.445 / 29.145 Punkten auszulösen.
- Bärisches Übergewicht im Tages-Setup: Das bärische Szenario dominiert den heutigen Handelstag mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % (Erwartete Tagesrange: 29.973/30.094 Punkte nach oben vs. 29.613/29.452 Punkte nach unten).
Nasdaq 100 Prognose und Analyse aktuell: Kurs unter Druck (18.08.2026)
Der Nasdaq 100 zeigt sich aktuell schwächer. Nachdem der Index gestern Morgen noch bei 30.198 Punkten notierte und im Tagesverlauf Erholungsversuche unternahm, setzten sich am Nachmittag die Bären durch. Die Abwärtsbewegung hielt bis zum Handelsschluss an und setzte sich im Frühhandel fort.
Rückblick & Key Performance Indikatoren
|Kennzahl
|17.08. (Ist)
|14.08. (Vor-Vortag)
|Tageshoch (TH)
|30.264 Pkt.
|30.197 Pkt.
|Tagestief (TT)
|29.991 Pkt.
|29.946 Pkt.
|Tagesschluss
|30.017 Pkt.
|30.070 Pkt.
|Handelsrange
|273 Punkte
|251 Punkte
Chartcheck: Nasdaq 100 Prognose im Detail
1-Stunden-Chart (1h): SMA200 als entscheidende Bastion
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart gibt die Nasdaq 100 Chartanalyse ein klares Signal: Der Index notierte gestern zunächst über der SMA20 (aktuell bei 30.014 Punkten), gab diese jedoch am Abend auf. Auch die SMA50 (aktuell bei 30.078 Punkten) bot keinen Halt.
Im Frühhandel tested der Nasdaq 100 die SMA200 (aktuell bei 29.775 Punkten) und setzte mit einer Kerzenlunte auf dieser Linie auf.
-
Bullisches Szenario: Gelingt ein Stundenschlusskurs über der SMA200, ist eine Erholung Richtung SMA20 und SMA50 möglich. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 hellt das Chartbild wieder auf.
-
Bärisches Szenario: Bricht die SMA200 per Stundenschluss, droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung 29.445/30 Punkte bzw. 29.145/30 Punkte.
-
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: Neutral
4-Stunden-Chart (4h): SMA50 im Fokus
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Überwinden der SMA200 (aktuell bei 29.184 Punkten) diente die SMA20 (aktuell bei 30.031 Punkten) lange als Unterstützung, wurde nun jedoch unterboten. Im Frühhandel setzte der Index bis an die SMA50 (aktuell bei 29.790 Punkten) zurück.
Hält die SMA50 nicht als Support, rücken die Unter-Marken aus der Stundenbetrachtung in den Fokus.
-
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: Bullisch / Neutral
Nasdaq 100 Aktuell: Tagesausblick & Trading-Setups
Der Nasdaq 100 startet heute Morgen bei 29.767 Punkten und liegt damit 431 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Long-Setup (Bullen)
Kann sich der Index über der Marke von 29.767 Punkten halten, liegen die nächsten Anlaufziele bei:
-
Erste Widerstände: 29.786/88 | 29.808/10 | 29.849/51 | 29.893/95 | 29.948/50 Pkt.
-
Erweiterte Ziele: 30.011/13 | 30.074/76 | 30.148/50 | 30.255/57 | 30.385/87 Pkt.
Short-Setup (Bären)
Fällt der Index unter die 29.767 Punkte-Marke, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
-
Erste Unterstützungen: 29.760/58 | 29.709/07 | 29.640/38 | 29.578/76 | 29.518/16 Pkt.
-
Erweiterte Ziele: 29.477/75 | 29.415/13 | 29.347/45 | 29.882/80 Pkt.
Wichtige Widerstände & Unterstützungen
|Nasdaq 100 Widerstände (Punkte)
|Nasdaq 100 Unterstützungen (Punkte)
|29.775 / 29.790
|29.418
|29.832
|29.382
|30.014 / 30.031 / 30.077
|29.247
|30.258
|29.185
|30.397
|28.999
|30.554
|28.567
(Hinweis: Fett markierte Werte stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar.)
Fazit & Kursprognose für den 18.08.2026
Auf Basis der aktuellen Marktstruktur ist für den heutigen Handelstag von einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt auszugehen.
-
Bären-Szenario (Wahrscheinlichkeit): 60 %
-
Bullen-Szenario (Wahrscheinlichkeit): 40 %
-
Erwartete Tagesrange: 29.973 / 30.094 Punkte (oben) bis 29.613 / 29.452 Punkte (unten).
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