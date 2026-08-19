Nasdaq 100 Prognose & Aktuell: Tagesanalyse für den 19.08.2026

Das Wichtigste in Kürze Bärisches kurzfristiges Bild

Negative Tendenz mit 60 % Bear-Wahrscheinlichkeit

Entscheidende Triggermarken

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.767 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst weiter nach, konnte sich gegen Mittag stabilisieren. Nach der folgenden Konsolidierung setzte sich die Schwäche weiter fort. Es ging bis knapp unter die 29.450 Punkte. Hier stellte sich eine kleine Entlastungsbewegung ein, die aber auch keine wesentliche Substanz hatte. Bis zum Handelsschluss bröckelten die Notierungen wieder ab. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways Bärisches kurzfristiges Bild: Der Index hat wichtige Durchschnittslinien (SMA200 im 1h-Chart und SMA50 im 4h-Chart) nach unten durchbrochen. Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 (29.509 Punkte) bleibt, dominiert das Abwärtsrisiko.

Der Index hat wichtige Durchschnittslinien (SMA200 im 1h-Chart und SMA50 im 4h-Chart) nach unten durchbrochen. Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der bleibt, dominiert das Abwärtsrisiko. Negative Tendenz mit 60 % Bear-Wahrscheinlichkeit: Der Markt startet mit einem deutlichen Abschlag (-379 Punkte gegenüber dem Vortagesmorgen bei 29.388 Punkten ). Die Erwartung liegt primär auf einer seitwärts bis abwärts gerichteten Bewegung in einer Zielrange zwischen 29.093 und 29.808 Punkten .

Der Markt startet mit einem deutlichen Abschlag (-379 Punkte gegenüber dem Vortagesmorgen bei ). Die Erwartung liegt primär auf einer seitwärts bis abwärts gerichteten Bewegung in einer Zielrange zwischen . Entscheidende Triggermarken: Unterseite: Fällt der Index nachhaltig unter 29.388 / 29.178 (SMA200 4h) , drohen weitere Abgaben in Richtung 28.730 Punkte . Oberseite: Erst ein bestätigter Stundenschluss über der SMA200 (29.781 Punkte) würde das Stundenchart wieder nachhaltig bullisch drehen.

Der Nasdaq 100 aktuell: Der Index notierte gestern Morgen bei 29.767 Punkten. Am Vormittag gab der Nasdaq 100 zunächst weiter nach, konnte sich gegen Mittag jedoch vorübergehend stabilisieren. Nach einer anschließenden Konsolidierung setzte sich die Kursschwäche weiter fort und drückte den Index bis knapp unter die Marke von 29.450 Punkten. Eine darauffolgende kleine Entlastungsbewegung blieb ohne wesentliche Substanz, sodass die Notierungen bis zum Handelsschluss weiter abbröckelten. Nasdaq 100 aktuell: Kennzahlen & Tagesrange im Überblick Parameter 18.08. (Erwartet*) 18.08. (Ist*) 17.08. Tageshoch (TH) 29.973 29.824 30.264 Tagestief (TT) 29.452 29.444 29.991 Tagesschluss – 29.541 30.017 Range (Punkte)* – 380 273 *Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr. Chartcheck: Technische Analyse für die Nasdaq 100 Prognose 1-Stunden-Chart (1h): Eindeutig bärisches Bild Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen im Bereich der SMA200 (aktuell bei 29.781 Punkten). Diese Durchschnittslinie bot zunächst moderaten Support, wurde jedoch im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Am Abend etablierte sich der Index verbindlich unter dieser Marke und setzte exakt bis an das erste übergeordnete Anlaufziel der Unterseite bei 29.445/30 Punkten zurück. Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bärisch

Bärisch Triggermarken: Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 (aktuell bei 29.509 Punkten) notiert, besteht das Risiko weiterer Kursverluste Richtung 29.140/25 Punkte bzw. 28.730/15 Punkte .

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der (aktuell bei 29.509 Punkten) notiert, besteht das Risiko weiterer Kursverluste Richtung bzw. . Bullen-Szenario: Ein bestätigter Stundenschluss über der SMA20 könnte eine Erholung bis zur SMA200 einleiten. Ein nachhaltig bullisches Signal entsteht erst bei einem Stundenschluss oberhalb der SMA200. YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart (4h): Neutral mit Abwärtsrisiken Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem Überwinden der SMA200 (aktuell bei 29.178 Punkten) konnte sich der Index bei Schwächephasen zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.868 Punkten) stabilisieren. Im Verlauf fiel der Nasdaq 100 jedoch unter die SMA20 sowie unter die SMA50 (aktuell bei 29.794 Punkten) und etablierte sich darunter. Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Neutral

Neutral Abwärtsrisiken: Unterhalb der SMA50 bleiben Risiken bis in den Bereich der SMA200 bestehen. Fällt der Index unter die SMA200, droht das Ansteuern der Ziele aus der Stundenbetrachtung.

Unterhalb der SMA50 bleiben Risiken bis in den Bereich der SMA200 bestehen. Fällt der Index unter die SMA200, droht das Ansteuern der Ziele aus der Stundenbetrachtung. Erholungschancen: Mögliche Entlastungsbewegungen haben Potenzial bis zur SMA50. Für einen nachhaltigen Anstieg müssten die Bullen den Index jedoch sowohl über die SMA50 als auch über die SMA20 schieben. Ausblick & Szenarien für den 19.08.2026 Der Nasdaq 100 startet heute Morgen bei 29.388 Punkten und liegt damit 379 Punkte unter dem Niveau des Vortages. Long Setup Hält sich der Index über der Marke von 29.388 Punkten, ergeben sich schrittweise Anlaufziele auf der Oberseite: Erste Zielzonen: 29.404/06 | 29.435/37 | 29.458/60 | 29.485/87 | 29.512/14 | 29.541/43 | 29.562/64 | 29.580/82 | 29.604/06 | 29.628/30 | 29.655/57 | 29.676/78 | 29.697/99 | 29.722/24 | 29.741/43 | 29.764/66 Punkte.

29.404/06 | 29.435/37 | 29.458/60 | 29.485/87 | 29.512/14 | 29.541/43 | 29.562/64 | 29.580/82 | 29.604/06 | 29.628/30 | 29.655/57 | 29.676/78 | 29.697/99 | 29.722/24 | 29.741/43 | 29.764/66 Punkte. Erweiterte Zielzonen: 29.786/88 | 29.808/10 | 29.824/26 | 29.849/51 | 29.875/77 | 29.893/95 | 29.914/16 | 29.931/33 | 29.948/50 | 29.971/73 | 29.988/90 | 30.011/13 | 30.030/32 | 30.054/56 | 30.074/76 | 30.092/94 Punkte. Short Setup Schafft es der Nasdaq 100 nicht, sich über 29.388 Punkten zu behaupten, drohen Abgaben an folgende Marken: Erste Zielzonen: 29.369/67 | 29.347/45 | 29.326/24 | 29.303/01 | 29.283/81 | 29.266/64 | 29.245/43 | 29.220/18 | 29.201/899 | 29.182/80 | 29.161/59 Punkte.

29.369/67 | 29.347/45 | 29.326/24 | 29.303/01 | 29.283/81 | 29.266/64 | 29.245/43 | 29.220/18 | 29.201/899 | 29.182/80 | 29.161/59 Punkte. Erweiterte Zielzonen: 29.137/35 | 29.114/12 | 29.095/93 | 29.074/72 | 29.055/53 | 29.038/36 | 29.015/13 | 28.975/73 | 28.954/52 | 28.933/31 | 28.914/12 | 28.888/86 | 28.863/61 | 28.839/37 | 28.813/11 | 28.795/93 Punkte. Wichtige Widerstände & Unterstützungen Widerstände (Punkte) Unterstützungen (Punkte) 29.509 29.247 29.781 / 29.794 29.178 29.821 / 29.868 28.999 30.014 / 30.031 / 30.077 28.567 30.258 – 30.397 – 30.554 – (Fettdruck markiert relevante Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen. Quelle: Eigenanalyse via xStation5) Wahrscheinlichkeiten für den heutigen Handelstag Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag). Bull-Szenario: 40 %

40 % Bear-Szenario: 60 % Erwartete Tagesrange: 29.657 / 29.808 Punkte auf der Oberseite bis 29.301 / 29.093 Punkte auf der Unterseite. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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