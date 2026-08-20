Nasdaq 100 Prognose & Analyse Aktuell (20.08.2026): Kursmarken & Ausblick

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Marktlage & Tendenz: Für die Nasdaq 100 Prognose wird für den heutigen Handelstag ein leicht bullisches Szenario (55 % Wahrscheinlichkeit) mit einer Tendenz zu einer Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung erwartet
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Wichtige Hürden im Chart: Die SMA50 (29.556 Punkte) und die SMA200 (29.788 Punkte) im 1h-Chart stellen die entscheidenden Widerstände für einen nachhaltigen Befreiungsschlag der Bullen dar
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Erwartete Tagesrange: Die Handelsspanne für Nasdaq 100 aktuell wird auf der Oberseite zwischen 29.724 und 29.895 Punkten sowie auf der Unterseite zwischen 29.424 und 29.256 Punkten prognostiziert
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Marktlage & Tendenz: Für die Nasdaq 100 Prognose wird für den heutigen Handelstag ein leicht bullisches Szenario (55 % Wahrscheinlichkeit) mit einer Tendenz zu einer Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung erwartet
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Wichtige Hürden im Chart: Die SMA50 (29.556 Punkte) und die SMA200 (29.788 Punkte) im 1h-Chart stellen die entscheidenden Widerstände für einen nachhaltigen Befreiungsschlag der Bullen dar
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Erwartete Tagesrange: Die Handelsspanne für Nasdaq 100 aktuell wird auf der Oberseite zwischen 29.724 und 29.895 Punkten sowie auf der Unterseite zwischen 29.424 und 29.256 Punkten prognostiziert
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.388 Punkten. Die Erholung, die sich am Morgen eingestellt hatte, wurde direkt am Vormittag wieder abverkauft. Der Index konnte sich im Bereich der 29.450/30 Punkten stabilisieren, aber erst am Nachmittag dynamisch erholen. Das Tageshoch wurde im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung formatiert. Aber auch diese Entlastungsbewegung wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels direkt wieder abverkauft. Es ging im Zuge der Schwäche bis fast an die 29.300 Punkte zurück. Der Nasdaq konnte sich nachfolgend etwas erholen und ging bei 29.451 Punkten aus dem Tageshandel.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Marktlage & Tendenz: Für die Nasdaq 100 Prognose wird für den heutigen Handelstag ein leicht bullisches Szenario (55 % Wahrscheinlichkeit) mit einer Tendenz zu einer Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung erwartet.
- Wichtige Hürden im Chart: Die SMA50 (29.556 Punkte) und die SMA200 (29.788 Punkte) im 1h-Chart stellen die entscheidenden Widerstände für einen nachhaltigen Befreiungsschlag der Bullen dar.
- Erwartete Tagesrange: Die Handelsspanne für Nasdaq 100 aktuell wird auf der Oberseite zwischen 29.724 und 29.895 Punkten sowie auf der Unterseite zwischen 29.424 und 29.256 Punkten prognostiziert.
Der Index notierte gestern Morgen bei 29.388 Punkten. Die Erholung aus den Morgenstunden wurde am Vormittag direkt wieder abverkauft. Der Index konnte sich im Bereich von 29.450/30 Punkten stabilisieren und erholte sich erst am Nachmittag dynamisch. Das Tageshoch wurde im Zuge dieser Aufwärtsbewegung ausgebildet.
Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte jedoch erneut Verkaufsdruck ein: Im Zuge der Schwäche fiel der Kurs fast bis auf 29.300 Punkte zurück. Anschließend folgte eine leichte Erholung; der Handelschluss lag bei 29.451 Punkten. Im Rahmen des Frühhandels setzte sich die Gegenbewegung fort und führte den Index wieder über die Marke von 29.500 Punkten.
Kennzahlen & Performance-Übersicht (18.08. – 19.08.)
|Parameter
|18.08. (Ist)
|19.08. (Erwartet*)
|19.08. (Ist*)
|Tageshoch (TH)
|29.824
|29.688
|29.657
|Tagestief (TT)
|29.444
|29.309
|29.301
|Tagesschluss
|29.541
|—
|29.451
|Range (Punkte)
|380
|379
|356
*Betrachtungszeitraum 08:00 – 22:00 Uhr.
Nasdaq 100 Prognose: Chartcheck & Zeitebenen
Betrachtung im 1h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 29.529 Punkten). Im Stundenchart arbeitete sich der Kurs an dieser Linie ab. Zwar stieg der Index zeitweise darüber, eine nachhaltige Etablierung gelang aber erst im Frühhandel. Die Folgebewegung reichte bis an die SMA50 (aktuell bei 29.556 Punkten).
Wichtige Marken:
- Bulls-Szenario: Ein bestätigter Stundenschluss über der SMA50 ist zwingend erforderlich, um Bewegung in Richtung der SMA200 (aktuell bei 29.788 Punkten) zu generieren. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 hellt sich das Stundenchart wieder vollends bullisch auf.
- Bears-Szenario: Hält die SMA20 bei Rücksetzern nicht und schließt der Kurs auf Stundenebene darunter, droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung zu den übergeordneten Anlaufzielen bei 29.155/40 Punkten bzw. 28.740/25 Punkten.
- Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose (1h): Bärisch
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Betrachtung im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Überwinden der SMA200 (aktuell bei 29.176 Punkten) konnte sich der Index bei Schwächephasen lange im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.700 Punkten) stabilisieren. Im weiteren Verlauf fiel der Kurs jedoch unter die SMA20 und setzte im Frühhandel bis an die SMA50 (aktuell bei 29.784 Punkten) zurück.
Da diese Unterstützung nicht hielt, hat sich der Index unterhalb der SMA50 etabliert.
Ausblick:
- Solange der Kurs unter der SMA50 notiert, bestehen Abwärtsrisiken bis in den Bereich der SMA200.
- Ein Bruch der SMA200 würde die Ziele der Stundenbetrachtung aktivieren.
- Erholungsversuche dürften zunächst an der SMA20 auf Widerstand stoßen, die nach dem vorherigen Support nun als harte Hürde fungiert.
- Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose (4h): Neutral
Nasdaq 100 Aktuell: Ausblick & Trading-Setups für heute
Der Index notiert heute Morgen bei 29.536 Punkten und liegt damit 148 Punkte über dem Niveau des Vortags.
Long-Setup
Kann sich der Kurs über der Marke von 29.536 Punkten halten, sind folgende Anlaufziele erreichbar:
-
Erste Zielzone: 29.555/57 | 29.579/81 | 29.604/06 | 29.628/30 | 29.655/57 | 29.676/78 | 29.697/99 | 29.722/24 | 29.741/43 | 29.764/66
-
Erweiterte Zielzone (über 29.764 Punkte): 29.786/88 | 29.808/10 | 29.824/26 | 29.849/51 | 29.875/77 | 29.893/95 | 29.914/16 | 29.931/33 | 29.948/50 | 29.971/73 | 29.988/90 | 30.011/13 | 30.030/32 | 30.054/56 | 30.074/76 | 30.092/94
Short-Setup
Fällt der Kurs unter 29.536 Punkte, aktivieren sich folgende Zielmarken auf der Unterseite:
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Erste Zielzone: 29.518/16 | 29.495/93 | 29.472/70 | 29.447/45 | 29.426/24 | 29.403/01 | 29.383/81 | 29.366/64 | 29.345/43 | 29.320/18 | 29.301/299 | 29.282/80
-
Erweiterte Zielzone (unter 29.282 Punkte): 29.258/56 | 29.237/35 | 29.214/12 | 29.195/93 | 29.174/72 | 29.155/53 | 29.138/36 | 29.115/13 | 29.089/87 | 29.075/73 | 29.054/52 | 29.033/31 | 28.014/12 | 29.988/86 | 28.863/61 | 28.939/37 | 28.913/11 | 28.895/93
Wichtige Widerstände & Unterstützungen
Nasdaq 100 Widerstände:
- 29.700 / 29.784 / 29.788 (Kreuzwiderstände)
- 29.821 / 29.868
- 30.014 / 30.031 / 30.077 (Kreuzwiderstände)
- 30.258 / 30.397 / 30.554
Nasdaq 100 Unterstützungen:
- 29.555 / 29.529 (Kreuzunterstützung)
- 29.309
- 29.175
- 28.999
- 28.567
Wahrscheinlichkeiten & Erwartete Tagesrange
Auf Basis des Setups wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet (Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
- Bull-Szenario: 55 %
- Bear-Szenario: 45 %
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 29.724 – 29.895 Punkte
- Unterseite: 29.424 – 29.256 Punkte
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FAQ
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für heute?
Auf Basis des technischen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bull-Szenario (aufwärts/seitwärts) bei 55 %, während das Bear-Szenario bei 45 % liegt. Kurzfristig präsentiert sich das Stundenchart noch leicht bärisch, während die übergeordnete Zeitebene (4h) als neutral eingestuft wird.
Welche Marken sind beim Nasdaq 100 aktuell wichtig?
Wichtige Widerstandszonen liegen bei 29.700 / 29.784 Punkte sowie bei 30.014 / 30.077 Punkten. Zentrale Unterstützungen finden sich im Bereich von 29.555 / 29.529 Punkten sowie tiefer bei 29.309 und 29.175 Punkten.
Welche Long- und Short-Ziele gelten für den Handelsverlauf?
Gelingt es dem Index, sich über 29.536 Punkten zu halten, aktivieren sich Long-Ziele in Richtung 29.655 bis 29.764 Punkte. Fällt der Kurs unter 29.536 Punkte, drohen Abgaben über das Short-Setup in Richtung 29.447 bis 29.282 Punkte.
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