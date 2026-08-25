Nasdaq 100 Prognose & Aktuell: Tagesanalyse für den 25.08.2026

Das Wichtigste in Kürze Bärisches Gesamtbild trotz leichter Erholung

Entscheidende Widerstandszonen

Leichtes Bullen-Übergewicht für heute

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.139 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag moderat erholen. Die Entlastungsbewegung lief am Nachmittag aus. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch abwärts. Der Nasdaq schaffte es aber sich rasch zu stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder aufwärtszulaufen. Die Verluste konnten bis zum Abend ausgeglichen werden. Im späteren Handel bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways Bärisches Gesamtbild trotz leichter Erholung: Das Chartbild bleibt sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart übergeordnet bärisch geprägt.

Das Chartbild bleibt sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart übergeordnet bärisch geprägt. Entscheidende Widerstandszonen: Für eine nachhaltige Erholung muss der Nasdaq 100 die SMA20 (29.091 / 29.160 Punkte) und vor allem die SMA50 (29.214 Punkte) per Stundenschlusskurs zurückerobern.

Für eine nachhaltige Erholung muss der Nasdaq 100 die und vor allem die per Stundenschlusskurs zurückerobern. Leichtes Bullen-Übergewicht für heute: Auf Basis des Vorbörsen-Setups wird der Markt heute leicht seitwärts bis aufwärts eingeschätzt (55 % Bull- vs. 45 % Bear-Wahrscheinlichkeit) mit einer erwarteten Tagesrange von 28.853 bis 29.415 Punkten. Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 29.139 Punkten. Nach einer moderaten Erholung am Vormittag lief die Entlastungsbewegung am Nachmittag aus. Mit US-Handelsbeginn setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Der Index stabilisierte sich jedoch rasch und zog im weiteren Verlauf wieder an, wodurch die Tagesverluste bis zum Abend ausgeglichen werden konnten. Im späten Handel bröckelten die Notierungen erneut leicht ab. Nasdaq 100 Aktuell: Übersicht der Daten vom 24.08.2026 Parameter Erwartet* (24.08.) Ist* (24.08.) Vortag (21.08.) Tageshoch (TH) 29.343 29.222 29.469 Tagestief (TT) 28.797 28.889 29.153 Tagesschluss – 29.038 29.304 Handelsspanne (Punkte) – 333 316 *Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr Nasdaq 100 Chartcheck: Technische Analyse 1-Stunden-Chart (1h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 29.091 Punkten). Erst am Abend lief der Index mit dem Docht einer Stundenkerze an die SMA20 zurück. Im Frühhandel gelang der Ausbruch über diese Durchschnittslinie. Bulls-Szenario: Können die Bullen den Index über der SMA20 etablieren, rückt die SMA50 (aktuell bei 29.214 Punkten) als nächstes Ziel in den Fokus. Das Chartbild entspannt sich erst nachhaltig, wenn sich der Nasdaq verbindlich per Stundenschluss über der SMA50 festsetzt.

Bears-Szenario: Wird die SMA20 nach unten aufgegeben, droht weitere Schwäche mit Anlaufzielen bei 28.740/28.725 Punkten sowie 28.625/28.610 Punkten. Einschätzung kurzfristiges Chartbild: Bärisch YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Rahmen der jüngsten Schwäche fiel der Index unter die SMA20 (aktuell bei 29.160 Punkten) sowie die SMA50 (aktuell bei 29.603 Punkten) und testete die SMA200 (aktuell bei 29.160 Punkten). Nach einem Erholungsversuch an die SMA20 prallte der Kurs ab und rutschte unter die SMA200, hielt jedoch engen Kontakt. Bull-Szenario: Ein Rebreak über die SMA200 erfordert Dynamik, da SMA20 und SMA200 eng zusammenliegen. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 öffnet das Potenzial Richtung SMA50.

Ein Rebreak über die SMA200 erfordert Dynamik, da SMA20 und SMA200 eng zusammenliegen. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 öffnet das Potenzial Richtung SMA50. Bear-Szenario: Etabliert sich der Nasdaq dauerhaft unter der SMA200, setzt sich die übergeordnete Schwäche fort. Einschätzung übergeordnetes Chartbild: Bärisch Nasdaq 100 Prognose: Ausblick & Handelsmarken für den 25.08.2026 Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 29.174 Punkten und damit 35 Punkte über dem Niveau des Vortags. Key Levels: Widerstände & Unterstützungen Nasdaq 100 Widerstände Nasdaq 100 Unterstützungen 29.214 / 29.235 29.160 29.317 / 29.359 29.091 29.602 / 29.632 28.999 30.014 / 30.031 / 30.077 28.567 30.258 28.394 30.397 28.211 30.554 *Marken in FETT stellen signifikante Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar. Trading-Setups für heute Long-Setup: Hält sich der Index über 29.174 Punkten, liegen die nächsten Zonen bei 29.193/95, 29.214/16, 29.232/34, 29.255/57, 29.275/77, 29.297/99, 29.319/21, 29.341/43, 29.362/64 und 29.385/87 Punkten. Darüber eröffnen sich Ziele bis 29.415/17, 29.441/43, 29.464/66, 29.489/91, 29.515/17, 29.536/38, 29.555/57, 29.579/81, 29.604/06, 29.628/30, 29.655/57, 29.676/78, 29.697/99, 29.722/24 und 29.741/43 Punkten.

Short-Setup: Fällt der Nasdaq unter 29.174 Punkte, laufen die Abwärtsziele über 29.156/54, 29.133/31, 29.115/13, 29.089/87, 29.075/73, 29.054/52, 29.033/31, 29.014/12, 28.988/86, 28.963/61, 28.939/37, 28.913/11 bis 28.895/93 Punkte. Darunter liegen weitere Marken bei 28.879/77, 28.855/53, 28.839/37, 28.823/21, 28.799/97, 28.778/76, 28.753/51, 28.735/33, 28.717/15, 28.699/97 und 28.677/75 Punkten. Erwartete Wahrscheinlichkeiten & Tagesrange Auf Basis des aktuellen Setups ist heute von einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag) auszugehen: Bull-Szenario: 55 %

55 % Bear-Szenario: 45 %

45 % Erwartete Tagesrange: 29.277 / 29.415 Punkte (Oberseite) bis 29.012 / 28.853 Punkte (Unterseite). ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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