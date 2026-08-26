Nasdaq 100 Prognose heute (26.08.2026): Nasdaq 100 aktuell im Chartcheck

- Tages-Tendenz leicht leicht bullisch (55% Chance)
- Entscheidende Marke bei ~29.190 Punkten (SMA20)
- Übergeordnetes Chartbild bleibt bärisch belastet
- Tages-Tendenz leicht leicht bullisch (55% Chance)
- Entscheidende Marke bei ~29.190 Punkten (SMA20)
- Übergeordnetes Chartbild bleibt bärisch belastet
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.174 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen erholen und bis zum Mittag aufwärtslaufen. Es ging im Zuge der Entlastungsbewegung bis knapp über die 29.350 Punkte. Die Versuche im weiteren Handelsverlauf sich von dieser Marke zu lösen, scheiterten. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag gaben die Notierungen dynamisch nach. Die Bullen konnten den Index zwar rasch stabilisieren, es ist aber nicht gelungen, eine substantielle Erholung abzubilden.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Tages-Tendenz leicht leicht bullisch (55% Chance): Nach den dynamischen Kursrücksetzern am Vorfeiertag/Vortag wird für heute eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Erholung erwartet (Tagesrange-Spanne oben: 29.343–29.517 Punkte).
- Entscheidende Marke bei ~29.190 Punkten (SMA20): Ein nachhaltiger Stundenschlusskurs über der SMA20 (29.199 / 29.194 Punkte) ist Zwangsvoraussetzung für die Bullen, um Kursziele in Richtung 29.350 und 29.565 (SMA200 im 1h-Chart) anzusteuern.
- Übergeordnetes Chartbild bleibt bärisch belastet: Solange der Nasdaq im 4h-Chart nicht verbindlich über die SMA50 (29.507 Punkte) zurückkehrt, bleibt das Risiko eines Bruchs der SMA200 nach unten in Richtung 28.961–28.677 Punkte hoch.
Der Nasdaq 100 aktuell notierte gestern Morgen bei 29.174 Punkten. Im Zuge einer Erholungsbewegung konnte der Index am Vormittag bis auf knapp über 29.350 Punkte ansteigen. Die Versuche im weiteren Handelsverlauf, sich nachhaltig von dieser Marke nach oben zu lösen, scheiterten jedoch. Mit Beginn des offiziellen US-Handels am Nachmittag gaben die Notierungen dynamisch nach. Zwar gelang den Bullen eine rasche Stabilisierung, eine substantielle Erholung blieb bisher jedoch aus.
Nasdaq 100 aktuell: Performance-Überblick (24.08. – 25.08.)
In der folgenden Übersicht finden Sie die wichtigsten Kursmarken und Abweichungen im Vergleich zum Vortag:
|Kennzahl
|25.08. (Ist)
|24.08. (Ist)
|Erwartete Range (25.08.)
|Tageshoch (TH)
|29.357
|29.222
|29.415
|Tagestief (TT)
|29.111
|28.889
|29.012
|Tagesschluss
|29.214
|29.038
|–
|Handelsrange (Punkte)
|246
|333
|–
*Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr. Farbcodierung: Rot = niedrigere Kurse zum Vortag; Grün = höhere Kurse zum Vortag.
*Abweichung zur Prognose: Orange = +/- 15 Punkte | Blau = +/- 25 Punkte.
Chartcheck: Nasdaq 100 Analyse im 1-Stunden-Chart (1h)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq 100 aktuell notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 29.199 Punkten), jedoch unter der SMA50 (aktuell bei 29.153 Punkten). Der Index schob sich am Morgen zwar über die SMA50 nach Norden, die Anziehungskraft dieser Durchschnittslinie erwies sich jedoch als zu stark. Am Nachmittag fiel der Kurs zurück in den Dunstkreis der SMA50 / SMA20. Im Frühhandel konnte sich der Tech-Index schließlich im Bereich der SMA20 festsetzen.
Szenarien für die Nasdaq 100 Prognose (1h-Chart):
-
Bulls-Szenario: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müssen die Bullen den Nasdaq heute per bestätigtem Stundenschluss über die SMA20 schieben und sich verbindlich nach Norden lösen. Gelingt dieser Move, liegt das nächste Kursziel im Bereich der SMA200 (aktuell bei 29.565 Punkten). An dieser Linie sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden.
-
Bears-Szenario: Scheitert der Ausbruch und setzt sich der Index unter der SMA50 fest, droht ein erneuter Test des Wochentiefs. Die kurzfristigen Perspektiven wären in diesem Fall auf der Unterseite zu suchen.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Prognose): Bärisch / Neutral
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Übergeordnetes Chartbild: Nasdaq 100 im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart hat der Nasdaq im Rahmen der jüngsten Schwächephase sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 29.194 Punkten) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 29.507 Punkten) zurückgesetzt und im Verlauf die SMA200 (aktuell bei 29.147 Punkten) angelaufen. Die hohe Relevanz der SMA200 bestätigt sich im Chartbild.
Vom Niveau der SMA200 erholte sich der Index zwar kurzzeitig in Richtung SMA20, wurde dort jedoch nach Süden abgewiesen. Nachdem der Kurs vorübergehend unter die SMA200 rutschte, hielten die Marktteilnehmer den Kontakt und liefen gestern wieder an diese Linie heran. Auch hier scheiterte der Index erneut an der SMA20.
Kernaussagen der Nasdaq 100 Prognose (4h-Chart):
- Solange sich der Nasdaq 100 nicht verbindlich über der SMA20 festsetzt, besteht das Risiko erneuter Rücksetzer.
- Geht der Kontakt zur SMA200 verloren, dominieren klar die Abwärtsrisiken.
- Erst ein nachhaltiger Move über die SMA20 hellt das Chartbild auf. Ein klar bullisches Signal entsteht jedoch erst bei einem Ausbruch und Festsetzen über der SMA50.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Prognose): Bärisch
Fazit / Expertenkommentar zum Nasdaq von Jens Klatt
Nasdaq 100 Ausblick & Handlungs-Setups für heute
Der Nasdaq startet heute Morgen bei 29.188 Punkten in den Handel und liegt damit 14 Punkte über dem Vorjahres- bzw. Vormorgenniveau.
🟢 Long Setup (Bullisch)
Hält sich der Index stabil über der Marke von 29.188 Punkten, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:
-
Erste Anlaufziele: 29.209/11 | 29.232/34 | 29.255/57 | 29.275/77 | 29.297/99 | 29.319/21 | 29.341/43 | 29.362/64 | 29.385/87 Punkte.
-
Erweiterte Anlaufziele (bei Durchbruch über 29.387 Pkt.): 29.415/17 | 29.441/43 | 29.464/66 | 29.489/91 | 29.515/17 | 29.536/38 | 29.555/57 | 29.579/81 | 29.604/06 | 29.628/30 | 29.655/57 | 29.676/78 | 29.697/99 | 29.722/24 | 29.741/43 Punkte.
🔴 Short Setup (Bärisch)
Gelingt es dem Nasdaq nicht, die Marke von 29.188 Punkten zu verteidigen, drohen Abgaben an folgende Marken:
-
Erste Anlaufziele: 29.178/76 | 29.156/54 | 29.133/31 | 29.115/13 | 29.089/87 | 29.075/73 | 29.054/52 | 29.033/31 | 29.014/12 | 28.988/86 | 28.939/37 | 28.913/11 | 28.895/93 Punkte.
-
Erweiterte Anlaufziele (bei Durchbruch unter 28.893 Pkt.): 28.879/77 | 28.855/53 | 28.839/37 | 28.823/21 | 28.799/97 | 28.778/76 | 28.753/51 | 28.735/33 | 28.717/15 | 28.699/97 | 28.677/75 Punkte.
Wichtige Widerstände & Unterstützungen für den Nasdaq 100
In der folgenden Marktübersicht sind die wichtigsten technischen Punkte zusammengefasst (Marken in FETT stellen Kreuzwiderstände bzw. -unterstützungen dar):
Nasdaq 100 Widerstände
- 29.193 / 29.199
- 29.317 / 29.357
- 29.487
- 29.506 / 29.565
- 30.014 / 30.031 / 30.077
- 30.258
- 30.397
- 30.554
Nasdaq 100 Unterstützungen
- 29.152 / 29.147
- 29.091
- 28.999
- 28.567
- 28.394
- 28.211
Fazit & Erwartete Tagesrange
Auf Basis unseres Setups rechnen wir für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
- 📈 Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %
- 📉 Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %
Erwartete Tagesrange:
29.343 / 29.517 Punkte (Oberseite) bis
29.113 / 28.961 Punkte (Unterseite).
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