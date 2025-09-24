Optimistische Prognosen des US-Speicherchip-Giganten Micron Technology sorgten zuletzt für deutliche Kursgewinne an der Nasdaq. Starke Quartalszahlen und eine steigende Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) bestätigen den robusten Aufwärtstrend. Parallel dazu überzeugte auch der chinesische Tech-Riese Alibaba mit positiven Signalen im Bereich AI-Infrastruktur. ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq Analyse: Micron treibt den KI-Sektor an Die Aktie von Micron (MU.US) kletterte nach den jüngsten Zahlen über 3 % und hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt. Analysten von Cantor Fitzgerald und Deutsche Bank hoben das Kursziel auf 200 US-Dollar an und verwiesen auf den Ausbau von AI-Infrastruktur als entscheidenden Wachstumstreiber. Dagegen zeigte sich Goldman Sachs mit einem Kursziel von 145 US-Dollar deutlich vorsichtiger. Micron prognostiziert für Q1 einen Umsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar – klar über den Markterwartungen von 11,9 Milliarden. Auch der erwartete Gewinn je Aktie von 3,75 US-Dollar liegt deutlich über dem Konsens von 3,05 US-Dollar. Das Wachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM) befeuert, die für den Betrieb von KI-Chips und -Systemen essenziell ist. CEO Sanjay Mehrotra betonte, dass Micron mit dem „stärksten Portfolio seiner Unternehmensgeschichte“ in das Geschäftsjahr 2026 startet. Im abgelaufenen Q4 steigerte das Unternehmen den Umsatz um 46 % auf 11,3 Milliarden US-Dollar und übertraf die Gewinn-Erwartungen mit 3,03 US-Dollar je Aktie. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nasdaq Prognose: Neue Rekorde in Sicht Die starke Performance deutet darauf hin, dass die Aktie kurzfristig ein neues Allzeithoch von über 170 US-Dollar erreichen könnte. Vor allem der boomende Rechenzentrumssektor, der inzwischen mehr als die Hälfte der Erlöse ausmacht, gilt als Motor des weiteren Wachstums. Nasdaq Analyse: Alibaba zieht nach Auch die chinesische Alibaba Group profitierte von positiven Prognosen für den KI-Sektor. Die Ausgaben für AI-Infrastruktur wurden auf über 50 Milliarden US-Dollar angehoben – ein Signal, dass China beim globalen KI-Wettlauf aufholt. Die europäischen ADRs von Alibaba sprangen daraufhin um fast 8 % nach oben und notieren damit so hoch wie seit Herbst 2021 nicht mehr. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur Nasdaq Prognose & Analyse Die jüngsten Entwicklungen bei Micron und Alibaba bestätigen, dass die Nasdaq stark vom KI-Boom profitiert. Während Micron durch Rekordzahlen und steigende Nachfrage nach HBM-Speichern glänzt, signalisiert Alibaba, dass auch chinesische Tech-Konzerne ihre Investitionen massiv ausweiten. Anleger blicken daher optimistisch in die Zukunft – die Nasdaq Prognose bleibt trotz einzelner Risiken robust positiv. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.