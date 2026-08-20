Nasdaq 100 Aktuell: Prognose, Zinsen & Wall-Street-Ausblick

Nasdaq 100 Aktuell: Tech-Werte unter Druck – Die neueste Prognose für Anleger

Der Nasdaq 100 zeigt sich aktuell vor dem US-Börsenstart schwächer. US-Index-Futures geben nach: Der Nasdaq 100 Future verliert knapp 0,3 %, der Dow Jones sinkt um 0,2 % und der S&P 500 gibt um 0,1 % nach. Grund dafür ist eine Kombination aus steigenden Renditen für US-Staatsanleihen, anhaltend hohen Ölpreisen und strengeren Signalen aus dem jüngsten Protokoll der US-Notenbank Fed. Der US-Dollar-Index (USDIDX) versucht derweil eine Erholung Richtung 98,65 Punkte.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Zinsen und Fed-Protokoll belasten die Nasdaq 100 Prognose

Für eine fundierte Nasdaq 100 Prognose spielen die Signale der Fed eine entscheidende Rolle. Das Fed-Protokoll verdeutlichte, dass einige Währungshüter bei anhaltendem Inflationsdruck bereit wären, weitere Zinsanhebungen zu prüfen. Eine rasche Zinswende nach unten ist damit vorerst vom Tisch.

Gleichzeitig steigen die Renditen am Anleihemarkt wieder an:

10-jährige US-Anleihen: Rendite steigt auf 4,67 %

Rendite steigt auf 4,67 % 30-jährige US-Anleihen: Rendite klettert auf ca. 5,22 %

Damit ist die Erholung nach den angekündigten Stützungsmaßnahmen des US-Finanzministeriums vorerst gestoppt.

Belastungsprobe für Tech-Aktien und den Konsumsektor

Anleger blicken aktuell beim Nasdaq 100 auf wichtige Belastungsfaktoren. Der anhaltende Anstieg der Ölpreise Schürt erneut Inflationssorgen. Dies betrifft besonders wachstumsstarke Tech- und KI-Aktien, die extrem sensibel auf steigende Anleiherenditen reagieren.

Zudem wartet der Markt auf die Quartalszahlen von Walmart. Nach den Ergebnissen von Target ist dieser Bericht ein wichtiger Indikator für die Konsumfreude in den USA unter dem Druck hoher Zinsen und Energiepreise:

Positives Szenario: Starke Walmart-Zahlen könnten Signale für eine Sektor-Rotation senden – weg von KI-Werten, hin zu Konsumgütern.

Negatives Szenario: Enttäuschende Umsätze oder Marge könnten Ängste vor einer Konsumflaute schüren.

Nasdaq 100 Prognose: Eine anspruchsvollere Phase für Tech-Werte

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bleiben die Renditen 30-jähriger Anleihen nachhaltig über der Marke von 5 %, erhöht dies den Druck auf die Bewertungen. Für den Nasdaq 100 bedeutet diese Prognose, dass weitere KGV-Expansionsschritte (Multiple Expansion) mechanisch erschwert werden – insbesondere, wenn das Gewinnwachstum nachlässt.

Dennoch ist das fundamentale Umfeld nicht nachhaltig gestört:

Viele US-Unternehmen verzeichnen weiterhin solides Umsatz- und Margenwachstum.

Führende Big-Tech-Konzerne halten ihr hohes Investitionstempo aufrecht.

Der Markt profitiert jedoch nicht mehr von der doppelten Rückenwind-Kombination aus starkem Gewinnwachstum und fallenden Renditen.

Fazit: Markt wird selektiver

Am Markt zeigt sich aktuell kein klassischer Risk-Off-Modus, sondern eine klare Sektoren-Divergenz:

Energieaktien profitieren von den Ölpreisen.

profitieren von den Ölpreisen. Crypto-Aktien legen durch regulatorische Impulse zu.

legen durch regulatorische Impulse zu. Megacaps & Tech stehen durch die Zinsentwicklung unter Druck.

Für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose gilt: Die Wall Street bleibt fundiert, fordert von Anlegern jedoch eine deutlich selektivere Titelauswahl.

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