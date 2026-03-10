Nasdaq Prognose heute (10.03.2026): Nasdaq Analyse mit wichtigen Marken und Ausblick

- Nasdaq stabilisiert sich über wichtigen Durchschnittslinien
- Entscheidender Widerstand im Bereich der 25.117 Punkte
- Seitwärts bis leicht bullische Nasdaq Prognose für heute
- Nasdaq stabilisiert sich über wichtigen Durchschnittslinien
- Entscheidender Widerstand im Bereich der 25.117 Punkte
- Seitwärts bis leicht bullische Nasdaq Prognose für heute
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.078 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen nach. Es gelang zunächst gegen Mittag eine Stabilisierung, die Abwärtsbewegung setzte sich nachfolgend weiter fort. Erst am Nachmittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren und zu erholen. Diese Erholung hatte aber keine Substanz. Zum Handelsende hin dominierten die Verkäufer erneut das Kursgeschehen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
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Nasdaq stabilisiert sich über wichtigen Durchschnittslinien
Der Index konnte im Stundenchart sowohl die SMA50 als auch die SMA200 zurückerobern, was das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert hat. Solange der Nasdaq über der SMA200 bei rund 24.858 Punkten bleibt, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
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Entscheidender Widerstand im Bereich der 25.117 Punkte
Im 4-Stunden-Chart bleibt die SMA200 bei etwa 25.117 Punkten die zentrale Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die technische Situation deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 25.380 Punkte eröffnen.
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Seitwärts bis leicht bullische Nasdaq Prognose für heute
Auf Basis der aktuellen technischen Lage liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %. Entscheidend bleibt, ob sich der Index über 24.933 Punkten stabilisieren kann. In diesem Fall könnten höhere Kursziele im Bereich 25.200 bis 25.400 Punkte angelaufen werden.
Nasdaq Analyse: Rückkehr über wichtige Durchschnittslinien
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.223 Punkten. Bereits am frühen Handelstag wurde das Tagestief formatiert, bevor sich der Index zunächst in Richtung 24.400 Punkte bewegen konnte. In diesem Bereich etablierte sich zunächst eine längere Konsolidierungsphase.
Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte verstärktes Kaufinteresse ein. Diese Dynamik schob den Nasdaq im Verlauf des Nachmittags und Abends deutlich nach oben und erstmals wieder über die Marke von 25.000 Punkten. Zwar kam es im späten Handel zu leichten Gewinnmitnahmen, im Frühhandel konnte sich der Index jedoch weiterhin im Bereich dieser Marke stabilisieren.
Damit hat sich das kurzfristige Marktbild deutlich verbessert. Für die weitere Nasdaq Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Index nachhaltig über den kurzfristigen technischen Unterstützungen halten kann.
Nasdaq Analyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern zunächst unter der SMA20 (aktuell bei 24.759 Punkten). Bereits am Vormittag konnte sich der Index jedoch wieder an diese Durchschnittslinie heranschieben. Der nachhaltige Ausbruch erfolgte allerdings erst am Nachmittag.
Im Anschluss wurden mehrere wichtige technische Marken überwunden:
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SMA50 bei 24.649 Punkten
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SMA200 bei 24.858 Punkten
Der Nasdaq konnte sich anschließend oberhalb der SMA200 stabilisieren, was das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt hat.
Nasdaq Prognose kurzfristig
Solange der Index per Stundenschluss über der SMA200 notiert, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
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25.180 / 25.200 Punkte
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25.380 / 25.410 Punkte
Allerdings ist zu beachten, dass die letzten Ausbrüche über die SMA200 relativ schnell wieder an Dynamik verloren haben.
Unterstützungen im Stundenchart
Sollte der Nasdaq erneut unter die SMA200 zurückfallen, könnten zunächst folgende Unterstützungen relevant werden:
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SMA20 (24.759 Punkte)
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SMA50 (24.649 Punkte)
Ein Stundenschluss unter der SMA50 würde die aktuelle Aufwärtsbewegung deutlich infrage stellen.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch
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Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigte sich zuletzt, dass der Nasdaq zunächst wieder unter alle drei wichtigen Durchschnittslinien gefallen war. Im weiteren Verlauf konnte sich der Index jedoch dynamisch zurück über:
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SMA20 (24.745 Punkte)
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SMA50 (24.816 Punkte)
schieben.
Die nächste große technische Hürde bleibt die SMA200 im 4h-Chart bei aktuell 25.117 Punkten. Diese Linie hat sich in den vergangenen Handelsphasen mehrfach als sehr relevanter Widerstand erwiesen.
Nasdaq Prognose im übergeordneten Bild
Solange der Nasdaq über der SMA50 im 4h-Chart notiert, bleibt die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bestehen.
Das nächste wichtige Ziel bleibt:
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SMA200 bei 25.117 Punkten
Sollte diese Marke nachhaltig überwunden werden, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen.
Unterstützungen im 4h-Chart
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SMA50 (24.816 Punkte)
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SMA20 (24.745 Punkte)
Ein Rückfall unter diese beiden Linien würde den Fokus wieder stärker auf die Unterseite lenken.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral
Nasdaq Prognose für heute (10.03.2026)
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.933 Punkten und damit 710 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index über 24.933 Punkten stabilisieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:
24.963/65 → 24.987/89 → 25.009/11 → 25.025/27 → 25.048/50 →
25.074/76 → 25.095/97 → 25.113/15 → 25.133/35 → 25.148/50 →
25.171/73 → 25.188/90 → 25.211/13 → 25.232/34 Punkte
Über dieser Marke liegen weitere Ziele bei:
25.257/59 → 25.278/80 → 25.293/95 → 25.310/12 →
25.327/29 → 25.345/47 → 25.361/63 → 25.378/80 →
25.393/95 → 25.411/13 bis 25.426/28 Punkte
Bearisches Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 24.933 Punkten halten, könnten folgende Unterstützungen getestet werden:
24.912/10 → 24.898/96 → 24.878/76 → 24.860/58 →
24.845/43 → 24.827/25 → 24.810/08 → 24.788/86 →
24.769/67 → 24.744/42 → 24.728/26 → 24.710/08 →
24.697/95 → 24.677/75 → 24.651/49 → 24.630/28 Punkte
Darunter wären weitere Ziele:
24.611/09 → 24.590/88 → 24.571/69 → 24.550/48 →
24.535/33 → 24.518/16 → 24.499/97 → 24.480/78 →
24.463/61 → 24.445/43 → 24.428/26 → 24.411/09 bis 24.390/88 Punkte
Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse
Widerstände
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25.117
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25.214
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25.381
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25.454 / 25.477
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25.552
Unterstützungen
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24.858 / 24.816
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24.759 / 24.745
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24.649
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24.530
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24.293
Nasdaq Prognose – Erwartete Tagesrange
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgende Markteinschätzung:
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Bullisches Szenario: 60 %
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Bearisches Szenario: 40 %
Die erwartete Tagesrange für heute liegt zwischen:
25.133 / 25.312 Punkten und 24.843 / 23.767 Punkten
Diese Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse sowie auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was zeigt die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel hin. Solange sich der Index über der wichtigen Marke von 24.933 Punkten stabilisieren kann, bleiben Kursziele im Bereich von 25.200 bis 25.400 Punkten möglich.
Welche wichtigen Widerstände zeigt die Nasdaq Analyse aktuell?
Aus technischer Sicht liegen die wichtigsten Widerstände aktuell bei 25.117 Punkten, 25.214 Punkten und 25.381 Punkten. Besonders die SMA200 im 4h-Chart bei rund 25.117 Punkten gilt als entscheidende Hürde für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.
Welche Unterstützungen sind laut Nasdaq Analyse entscheidend?
Die wichtigsten Unterstützungen liegen derzeit bei 24.858 / 24.816 Punkten, 24.759 / 24.745 Punkten sowie bei 24.649 Punkten. Ein Rückfall unter diese Marken könnte das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben.
Warum ist die SMA200 für die Nasdaq Prognose so wichtig?
Die SMA200 gilt als zentraler technischer Trendindikator. In der aktuellen Nasdaq Analyse fungiert sie sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart als wichtige Entscheidungsmarke. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?
Auf Basis der aktuellen technischen Nasdaq Analyse liegt die erwartete Tagesrange zwischen 25.133 / 25.312 Punkten und 24.843 / 23.767 Punkten.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?
Die aktuelle Nasdaq Prognose sieht eine 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario und eine 40 % Wahrscheinlichkeit für ein bearisches Szenario auf Basis der technischen Marktlage.
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