Das Wichtigste in Kürze IRGC droht US-Techfirmen – Risiko für Nasdaq 100 steigt

Tech-Aktien geben Gewinne ab, Ölpreis zieht an

Märkte beobachten mögliche Eskalation ab April 1 genau

Börse aktuell: Iran droht Tech-Giganten – Nasdaq 100 reagiert nervös ⚠️ Die Börse aktuell steht erneut unter starkem Einfluss geopolitischer Spannungen. Eine neue Eskalation kommt direkt aus dem Iran: Die Revolutionsgarden (IRGC) haben führende US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Apple, Google und Intel als potenzielle Ziele bezeichnet. Für Anleger sorgt diese Entwicklung für erhebliche Unsicherheit – insbesondere im Nasdaq 100, der stark von Tech-Werten dominiert wird. Die Märkte reagierten unmittelbar: Erste Kursgewinne wurden schnell abverkauft, während gleichzeitig der Ölpreis deutlich anzog – ein klassisches Signal für steigende geopolitische Risiken. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 🔑 Key Takeaways IRGC droht US-Techfirmen – Risiko für Nasdaq 100 steigt

Tech-Aktien geben Gewinne ab, Ölpreis zieht an

Märkte beobachten mögliche Eskalation ab April 1 genau Eskalation trifft die Tech-Branche direkt Die Drohung der IRGC ist besonders brisant, da erstmals zivile Technologieunternehmen explizit als „legitime Ziele“ bezeichnet werden. Begründet wird dies mit der Rolle von ICT- und KI-Unternehmen bei militärischen Operationen. 👉 Für die Börse aktuell bedeutet das: Tech-Konzerne geraten geopolitisch stärker in den Fokus

Risiken verlagern sich von Regulierung hin zu Sicherheit

Anleger bewerten geopolitische Faktoren neu Gerade im Nasdaq 100 könnte dies zu erhöhter Volatilität führen, da viele Schwergewichte direkt betroffen sind. Nasdaq 100 unter Druck – erste Marktreaktionen Die unmittelbare Reaktion an der US-Börse zeigt, wie sensibel die Märkte derzeit sind: Aktien von Microsoft , Apple und Google drehten ins Minus

Anfangsgewinne im Nasdaq 100 wurden schnell abverkauft

Risikoaversion steigt kurzfristig deutlich 📉 Besonders kritisch: Der Technologiesektor gilt als wachstumsabhängig und reagiert stark auf Unsicherheit. Ölpreis steigt – klassischer Risk-Off-Trigger Parallel zur Schwäche im Nasdaq 100 zeigt sich ein gegenteiliger Effekt im Energiemarkt: Ölpreise ziehen deutlich an

Risikoaufschläge steigen wegen möglicher Angebotsstörungen

Energie bleibt zentraler Treiber für Inflationserwartungen 👉 Für die Börse aktuell bedeutet das: Steigende Ölpreise könnten die Inflation weiter anheizen und geldpolitische Erwartungen verändern. Was Anleger jetzt beachten sollten Ob es sich um eine reale Eskalation oder „nur“ geopolitischen Druck handelt, ist derzeit unklar. Zwar gab es ähnliche Drohungen in der Vergangenheit, doch die konkrete Frist erhöht die Relevanz. Wichtige Faktoren für die nächsten Tage: Reaktion der US-Regierung

Stellungnahmen betroffener Unternehmen

Entwicklung im Ölmarkt

Technische Stabilität im Nasdaq 100 YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse aktuell im Spannungsfeld zwischen Tech und Geopolitik Die Börse aktuell zeigt einmal mehr, wie stark geopolitische Risiken die Märkte dominieren. Die Drohungen gegen US-Techkonzerne könnten den Nasdaq 100 kurzfristig weiter belasten, während steigende Ölpreise zusätzlichen Druck durch höhere Inflation erzeugen. 👉 Entscheidend wird sein, ob die Lage weiter eskaliert oder sich als temporäre Unsicherheit entpuppt. Für Anleger bleibt das Umfeld volatil – aber auch chancenreich für schnelle Reaktionen. Nasdaq 100 Index Chart (M15) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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