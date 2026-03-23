Nasdaq Prognose 23.03.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse & Ausblick

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.332 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch. Es ging am Vormitttag zunächst abwärts, wobei sich die Abgaben überschaubar gestaltet haben. Gegen Mittag gelang es eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden. Zwar konnte sich der Index bis zur Aufnahme des offiziellen Handels erholen, die Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben. Am Abend sackte der Nasdaq etwas ab, formatierte im späten Handel das Tagestief, konnte sich aber bis zum Handelsschluss wieder deutlicher erholen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

⚡ Key Takeaways

Bärisches Grundbild bleibt intakt: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart dominiert weiterhin Abwärtsdruck, solange der Nasdaq unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50) notiert.

Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.664 Punkten: Oberhalb besteht kurzfristiges Erholungspotenzial, darunter drohen weitere Abgaben in Richtung 23.400 Punkte und tiefer.

Leichte Aufwärtschance trotz Schwäche: Das Setup favorisiert intraday ein moderates Aufwärtsszenario (60 % Wahrscheinlichkeit), jedoch innerhalb eines insgesamt angeschlagenen Marktumfelds.

Der Nasdaq startete am Freitag bei 24.332 Punkten und zeigte im Tagesverlauf eine klare Schwächetendenz. Nach einem frühen Tageshoch kam es zu moderaten Abgaben, die sich bis zum Abend verstärkten. Erst zum Handelsschluss konnte sich der Index wieder leicht stabilisieren.

Für den heutigen Handelstag notiert der Nasdaq am Morgen bei 23.664 Punkten und damit deutlich unter dem Niveau vom Freitagmorgen. Dies unterstreicht die kurzfristig angeschlagene Marktstruktur.

Nasdaq Analyse: Technische Bewertung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein klar bärisches Bild:

Der Nasdaq konnte sich nicht nachhaltig über der SMA20 etablieren

Rückfall unter die Durchschnittslinie signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck

Die SMA50 fungiert weiterhin als starker Widerstand

Wichtige Unterstützungen:

23.778 / 23.765 Punkte

23.440 / 23.420 Punkte

Fazit kurzfristige Nasdaq Analyse:

Solange der Nasdaq unter der SMA20 bleibt, dominiert die Abwärtsdynamik.

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Bild bestätigt sich die Schwäche:

Erholungen scheiterten erneut an der SMA200

Rückfall unter SMA20 und SMA50 verstärkt das negative Momentum

Trendstruktur bleibt klar bärisch

Wichtige Widerstände:

SMA20 bei 24.244 Punkten

SMA50 bei 24.500 Punkten

Fazit übergeordnete Nasdaq Analyse:

Das Chartbild bleibt belastet, solange keine Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte gelingt.

Nasdaq Prognose: Trading-Szenarien für heute

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 23.664 Punkten stabilisieren:

Mögliche Kursziele:

23.685 → 23.731 → 23.774 Punkte

Erweiterung bis: 23.901 → 23.922 Punkte

Oberhalb von 24.000 Punkten: Ausweitung bis 24.250 Punkte möglich

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Stabilisierung:

Mögliche Abwärtsziele:

23.645 → 23.604 → 23.564 Punkte

Erweiterung bis: 23.455 → 23.433 Punkte

Unter 23.433 Punkten: 23.410 → 23.301 → 23.278 Punkte

Wichtige Marken im Überblick (Nasdaq Analyse)

Widerstände:

23.928

24.185

24.244

24.311

24.500

Unterstützungen:

23.411

23.276

22.985

22.751

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein weiterhin angeschlagenes Chartbild mit klar bärischer Tendenz in den kurzfristigen Zeiteinheiten. Dennoch besteht intraday eine leichte Aufwärtschance.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 23.795 bis 24.106 Punkte

Unterseite: 23.526 bis 23.391 Punkte

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht aufwärts gerichtetes Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 %, allerdings innerhalb eines insgesamt bärischen Marktumfelds.

Wie ist die kurzfristige Nasdaq Analyse zu bewerten?

Kurzfristig bleibt das Chartbild bärisch. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, ist weiterhin mit Druck auf der Unterseite zu rechnen.

Welche Marken sind für die Nasdaq Analyse heute entscheidend?

Die zentrale Schlüsselmarke liegt bei 23.664 Punkten. Darüber besteht Erholungspotenzial, darunter drohen weitere Kursverluste.

Welche Widerstände und Unterstützungen sind wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 23.928, 24.185 und 24.244 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 23.411, 23.276 und 22.985 Punkten.

Was signalisiert die übergeordnete Nasdaq Analyse im 4h-Chart?

Die übergeordnete Analyse bleibt bärisch. Der Nasdaq konnte wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobern, was auf anhaltende Schwäche hindeutet.

Welche Szenarien sind für den Nasdaq heute möglich?

Oberhalb von 23.664 Punkten ist eine Erholung möglich. Unterhalb dieser Marke überwiegen die Abwärtsrisiken mit Zielen im Bereich von 23.400 Punkten.

Wie groß ist die erwartete Handelsspanne laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen etwa 23.391 und 24.106 Punkten.

Ist die Nasdaq Prognose eher bullish oder bearish?

Kurzfristig überwiegt ein leicht bullisches Intraday-Szenario, während das übergeordnete Bild weiterhin bearish bleibt.