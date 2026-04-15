Hochtief Aktie im Aktien Marathon - Langfristige Analyse, Prognose und Bewertung

Hochtief Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen des Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Unternehmen mit einem klaren Fokus auf langfristige Entwicklungen. Im Gegensatz zu kurzfristigen Marktbewegungen stehen fundamentale Kennzahlen und nachhaltige Wachstumsperspektiven im Mittelpunkt.

Die Analysen basieren auf Projektionen bis 2028 bzw. 2030 und bieten langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage für strategische Investments.

► HOCHTIEF WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006 / Kürzel: HOT / Symbol: HOCFF

✅ Drei Key Takeaways

Starker Aufwärtstrend:

Die Hochtief Aktie befindet sich im Wochen- und Tageschart in einem klar bullischen Trend, unterstützt durch stabile gleitende Durchschnitte und hohes Momentum.

Die Hochtief Aktie befindet sich im Wochen- und Tageschart in einem klar bullischen Trend, unterstützt durch stabile gleitende Durchschnitte und hohes Momentum. Fundamental solide, aber nicht günstig:

Kontinuierliches Wachstum und steigende Dividenden sprechen für die Aktie, allerdings ist die Bewertung mit einem KGV von 28 ambitioniert.

Kontinuierliches Wachstum und steigende Dividenden sprechen für die Aktie, allerdings ist die Bewertung mit einem KGV von 28 ambitioniert. Einstieg eher nach Rücksetzer:

Trotz positiver langfristiger Perspektive erscheint ein Einstieg erst bei Kursrücksetzern sinnvoll, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen.

Hochtief Aktie - Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Hochtief Aktie zeigte bis Anfang 2023 eine ausgeprägte Seitwärtsphase, bevor eine moderate Aufwärtsbewegung einsetzte. Seit rund einem Jahr ist ein deutlich steigendes Kaufinteresse zu erkennen.

Besonders hervorzuheben ist die dynamische Entwicklung der letzten Monate: Die Aktie konnte von rund 125 EUR im April 2025 auf über 460 EUR deutlich zulegen.

Die SMA20 (aktuell bei 374,62 EUR) fungierte dabei mehrfach als stabile Unterstützung. Seit Juni 2025 notiert die Hochtief Aktie konstant oberhalb dieser Linie, was das übergeordnete bullische Bild bestätigt.

Technische Einschätzung:

Trend: bullisch

Wichtige Unterstützung: SMA20

Kursziele: 495 EUR und 550 EUR

Rücksetzer in Richtung SMA20 sind als gesunde Konsolidierung zu werten, solange ein Wochenschluss darunter vermieden wird.

Hochtief Aktie - Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Hochtief Aktie im Aktien Marathon robust. Seit Mitte 2025 befindet sich das Papier in einem stabilen Aufwärtstrend.

Korrekturen wurden regelmäßig an der SMA20 (aktuell 409,87 EUR) oder spätestens an der SMA50 (aktuell 394,32 EUR) aufgefangen. Die Serie mehrerer positiver Handelstage mit Aufwärts-Gaps unterstreicht die aktuelle Marktstärke.

Technische Einschätzung:

Kurzfristiger Trend: bullisch

Unterstützungen: SMA20 und SMA50

Momentum: hoch

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das positive Szenario eintrüben.

Unternehmensprofil der Hochtief Aktie

Die HOCHTIEF AG ist ein weltweit führender Infrastrukturkonzern mit Fokus auf komplexe Großprojekte. Das Unternehmen hat sich von einem klassischen Bauunternehmen zu einem globalen Baudienstleister entwickelt.

Kernbereiche:

Verkehrsinfrastruktur

Energieprojekte

Urbane und soziale Infrastruktur

Bergbauprojekte

HOCHTIEF ist international stark positioniert, insbesondere in:

USA (Americas)

Australien und Asien (Asia Pacific)

Europa

Zusätzlich besteht eine strategische Beteiligung am Mautstraßenbetreiber Abertis.

Fundamentale Bewertung der Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie überzeugt im Aktien Marathon durch eine solide operative Entwicklung:

Stärken:

Kontinuierliches Umsatzwachstum

Steigende Gewinne

Attraktive Dividendenentwicklung

Schwächen:

Relativ geringes Eigenkapital

Entsprechend erhöhte Verschuldung

Bewertung mit KGV von 28 nicht günstig

Aktionärsstruktur HOCHTIEF:

Die Mehrheit der Aktien wird vom spanischen Baukonzern ACS gehalten, der eine dreiviertel Mehrheit besitzt, gut 20 Prozent der Aktien befinden sich im Freefloat.

Wichtige Bewertungskennzahlen HOCHTIEF 2025 - 2021

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Diese liegt 2025 gut 17 Mrd. EUR über dem Wert von 2021

Die Zahl der Beschäftigten ist im Betrachtungszeitraum ebenfalls angestiegen und hat sich seit 2021 fast verdoppelt. Das Beschäftigungswachstum korrespondiert somit mit der Umsatzentwicklung.

Der Umsatz pro Kopf ist übergeordnet stabil geblieben und liegt 2025 mehr oder weniger auf dem Niveau von 2021.

Einen kleinen Einbruch im operativen Ergebnis gab es 2022. Es konnte 2023 deutlich gesteigert werden und erreichte 2025 fast die 1 Mrd. EUR Marke.

Das Ergebnis vor Steuern konnte im Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr gesteigert werden und hat sich seit 2021 vervierfacht.

Auch der Gewinn pro Aktie hat sich im Betrachtungszeitraum praktisch vervierfacht. Verdient wurden 2025 pro Aktie fast 12 EUR.

Aktionäre haben von der guten Ertragsentwicklung ebenfalls profitiert. Die Dividende wurde Jahr für Jahr erhöht.

Die Aktie ist mit einem KGV von 28,10 (2025) nicht günstig. In den Jahren 2022 bis 2024 war die Aktie vom KGV her attraktiv.

Das Eigenkapital hat sich von 2021 bis 2025 zwar erhöht, allerdings nur um gut 300 Mio. EUR.

Die Eigenkapitalquote ist im Betrachtungszeitraum gesunken und liegt 2025 unter der von 2021. Damit liegt der Konzern auch unter dem Branchendurchschnitt.

Fazit: Hochtief Aktie im Aktien Marathon

Die Hochtief Aktie bleibt im Rahmen des Aktien Marathon ein interessanter Wert für langfristig orientierte Anleger. Die Kombination aus stabilem Wachstum, internationaler Präsenz und positiver Chartstruktur spricht für weiteres Potenzial.

Allerdings sollten Investoren die aktuelle Bewertung berücksichtigen. Ein Rücksetzer könnte eine attraktivere Einstiegsgelegenheit bieten.

Gesamteinschätzung:

Langfristig positiv, kurzfristig überkauft - Rücksetzer abwarten empfohlen.

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FAQ zur Hochtief Aktie im Aktien Marathon

Was ist die Hochtief Aktie?

Die Hochtief Aktie ist ein Anteilsschein des internationalen Bau- und Infrastrukturkonzerns HOCHTIEF AG, der weltweit Großprojekte in den Bereichen Verkehr, Energie und urbane Infrastruktur realisiert.

Ist die Hochtief Aktie aktuell ein Kauf?

Die Hochtief Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, ist jedoch mit einem KGV von 28 vergleichsweise hoch bewertet. Ein Einstieg bietet sich eher nach Kursrücksetzern an.

Wie ist die Prognose für die Hochtief Aktie?

Die langfristige Prognose für die Hochtief Aktie bleibt positiv. Solange die Aktie wichtige Unterstützungen wie die SMA20 verteidigt, sind weitere Kursanstiege möglich.

Warum ist die Hochtief Aktie im Aktien Marathon interessant?

Im Aktien Marathon überzeugt die Hochtief Aktie durch solides Wachstum, steigende Dividenden und eine starke Marktposition im globalen Infrastruktursektor.

Welche Risiken gibt es bei der Hochtief Aktie?

Zu den Risiken zählen die vergleichsweise hohe Verschuldung, das niedrige Eigenkapital sowie die aktuell ambitionierte Bewertung.

Zahlt die Hochtief Aktie eine Dividende?

Ja, die Hochtief Aktie zahlt regelmäßig Dividenden, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sind.

Welche Kursziele sind für die Hochtief Aktie möglich?

Technisch ergeben sich mögliche Kursziele bei etwa 495 EUR und 550 EUR, sofern der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Welche Rolle spielt die Chartanalyse bei der Hochtief Aktie?

Die Chartanalyse zeigt aktuell ein bullisches Bild im Wochen- und Tageschart und dient Anlegern als wichtige Grundlage für Timing-Entscheidungen im Aktien Marathon.