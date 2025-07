NATGAS mit 5 % Rückgang aufgrund neuer Wettervorhersagen

NATGAS in den USA ist nach neuen Wettervorhersagen, die auf einen deutlichen Temperaturrückgang Anfang August sogar unter den Normalwert hindeuten, deutlich zurückgegangen. Derzeit liegt der Gasverbrauch trotz überdurchschnittlicher Temperaturen nicht über dem Normalwert. Die hohe Produktion ist für den jüngsten Rückgang der Gaspreise verantwortlich. Darüber hinaus mildern hohe Vorräte in Europa die Sorgen über Versorgungsengpässe vor der Wintersaison. Die Wettervorhersagen ändern sich erheblich. Anfang August ist ein deutlicher Temperaturrückgang aus nordöstlicher Richtung zu beobachten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Rückgang des Spreads vom 25. bis 26. November deutet auf eine deutlich geringere Nachfrage nach Gas in der kommenden Wintersaison als im nächsten Jahr hin. Dieser Spread könnte ein entscheidender Faktor für den aktuellen Preis sein. Sollte sich der Spread wieder erholen, wäre mit erheblichen Auswirkungen auf den aktuellen Preis zu rechnen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB NATGAS Chart (D1) Der Kurs fällt nach dem Rollover (die heutige Kursänderung seit Eröffnung beträgt fast -5 %). Die lokalen Tiefststände vom Mai werden derzeit getestet. Sollte die Unterstützung bei 3 $ durchbrochen werden, wäre der Weg zu 2,25 $ bis 2,50 $ frei. Es ist anzumerken, dass im letzten Sommer deutlich niedrigere Niveaus als im Juni zu verzeichnen waren, was bedeutet, dass saisonale Anstiege im Sommer nicht immer auftreten müssen. Die Saisonalität deutet jedoch weiterhin auf ein Aufwärtspotenzial hin. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.