NATGAS PREIS vor dem Durchbruch? 🔻

🔥 NATGAS PREIS: Erdgas nähert sich 3-Dollar-Marke trotz Heizsaison 🔑 Key Takeaways 🛢️ 1. Hohe Produktion gleicht saisonale Nachfrage aus Trotz höherem Gasverbrauch in der Heizsaison steigen die Erdgaslagerbestände weiter an. Grund dafür ist die anhaltend hohe Produktionsmenge, die die Nachfrage übersteigt. Die erwartete Angebotsverknappung durch LNG-Exporte bleibt bislang aus, da diese nicht wie erhofft die Marke von 20 Mrd. Kubikfuß pro Tag überschreiten konnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🌡️ 2. Wetter & Nachfrage bestimmen den kurzfristigen Preisverlauf Während die nächsten Tage kühl bleiben, erwarten Meteorologen eine Hitzewelle Anfang August. Dies könnte die Nachfrage in den USA ankurbeln – sowohl im Stromsektor (Kühlung) als auch über LNG-Exporte. Sollte die Nachfrage merklich anziehen, könnte der NATGAS PREIS vor einem kurzfristigen Rebound stehen. 📉 3. Historische Muster deuten auf Erholung ab August hin Ein Blick auf das Vorjahr zeigt Parallelen: Auch 2024 fiel der Preis von Juni bis Anfang August. Im letzten Jahr stieg der NATGAS PREIS zwischen dem 5. und 15. August um 20 %, bevor im September ein nachhaltiger Aufwärtstrend einsetzte. Technisch wichtig: Ein Ausbruch über den SMA14 könnte den Startschuss für einen neuen Aufwärtstrend bedeuten. 📊 Fazit: NATGAS PREIS an kritischer Schwelle – Trendwende in Sicht? Der aktuelle Rückgang auf nahe 3 USD/MMBTU mag kurzfristig pessimistisch stimmen, doch der Markt zeigt typische saisonale Muster. Wenn die LNG-Exporte anziehen und die Hitzeperiode die Nachfrage steigert, könnte sich das Sentiment rasch drehen. Entscheidend wird sein, ob die Lagerbestände weiterhin schneller wachsen als erwartet – oder ob der Energiemarkt ab August neue Impulse erhält. NATGAS Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

