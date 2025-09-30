Das Risiko eines US-Regierungsstillstands bremst die Gewinne an der Wall Street 🏛️ 🚀 Aktien News: Nvidia treibt Nasdaq 100 – CoreWeave im Aufwind, Intel schwächelt 📰 Einleitung

📰 Einleitung

Die Aktien News des Tages stehen klar im Zeichen des Technologiesektors. Der Nasdaq 100 profitiert von einer Rekordrally bei Nvidia (NVDA.US), das als erstes Unternehmen überhaupt eine Marktkapitalisierung von über 4,5 Billionen USD erreicht hat. Auch CoreWeave (CRWV.US) glänzt mit zweistelligen Kursgewinnen nach der Nachricht, Meta mit Rechenpower zu unterstützen. Im Gegensatz dazu verliert Intel fast 3 % durch Gewinnmitnahmen. 📌 Key Takeaways 💹 Nvidia-Rally treibt Nasdaq 100 – Rekordbewertung von über 4,5 Billionen USD sorgt für Auftrieb im Tech-Sektor. 🖥️ CoreWeave Aktie +12 % – Starke Reaktion auf Meta-Deal stärkt Vertrauen der Anleger. ⚠️ Shutdown-Risiko belastet – 80 % Wahrscheinlichkeit für US-Regierungsschließung dämpft die Stimmung an den Märkten. 📊 Nasdaq 100 unter Druck trotz Tech-Stärke Der Nasdaq 100 kämpft zum Wochenstart mit schwankender Stimmung. Trotz starker Zugewinne im Technologiesektor notiert der Index aktuell bei 24.780 Punkten leicht im Minus (-0,13 %). Auch der US-Dollar-Index (USDIDX) verliert fast 0,1 %, während Gold von der Unsicherheit profitiert und im September ein Plus von fast 10 % verbuchen kann. 🌐 Politische Risiken & Konjunktursorgen Neben der Tech-Rally belasten politische Risiken die Stimmung. Laut Chuck Schumer liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Government Shutdown aktuell bei 80 %. Dies könnte nicht nur Datenveröffentlichungen wie den Arbeitsmarktbericht verzögern, sondern auch die Volatilität an den Märkten verstärken. 📈 Nvidia & Charttechnik im Fokus Die Nvidia-Aktie testete in den letzten Tagen die EMA50 bei 175 USD, prallte jedoch nach oben ab und markiert nun neue Allzeithochs über 186 USD. Anleger sehen die Aktie damit erneut als Leitstern im Bereich Künstliche Intelligenz. ✅ Fazit Die Aktien News zeigen ein zweigeteiltes Bild: Während Nvidia und CoreWeave den Tech-Sektor antreiben, bleiben politische Unsicherheiten wie ein möglicher Shutdown ein Risiko für den Nasdaq 100. Für Anleger bedeutet das: Chancen bei Tech-Werten nutzen, aber gleichzeitig die politische Lage und makroökonomische Daten im Blick behalten. Nasdaq 100 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nvidia Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

