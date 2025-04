Nvidia finanziert CoreWeave nach Börsengang

Der von Nvidia unterstützte KI-Cloud-Anbieter CoreWeave verzeichnete am Montag, dem zweiten Tag des Tradings, einen Kursrückgang von fast 8 % auf 36,90 US-Dollar, was auf eine Abkühlung der Anlegerstimmung gegenüber Investitionen in KI-Infrastruktur hindeutet. Das Nasdaq-Debüt des Unternehmens, das als Barometer für Technologie-IPOs genau beobachtet worden war, blieb deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. IPO trotz NVIDIA-Unterstützung enttäuschend Der Börsengang von CoreWeave brachte durch den Verkauf von 37,5 Millionen Aktien zu je 40 US-Dollar 1,5 Milliarden US-Dollar ein, was deutlich unter dem ursprünglichen Ziel von 49 Millionen Aktien zu 47 bis 55 US-Dollar liegt, was bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar hätte einbringen können. Die Bewertung des Unternehmens wurde von 32 Milliarden US-Dollar auf 23 Milliarden US-Dollar zurückgeschraubt, was den von CEO Michael Intrator als „Gegenwind auf dem breiteren Markt“ bezeichneten Umständen entspricht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Insbesondere der wichtige Partner NVIDIA investierte 250 Millionen US-Dollar, um den Börsengang zu unterstützen, wobei die Hälfte der eingenommenen Mittel von nur drei Käufern stammte. Der Analyst Gil Luria von DA Davidson kommentierte, dass „die Tatsache, dass NVIDIA den Börsengang in letzter Minute retten musste, unsere Ansicht stützt, dass CoreWeave wie ein Zweckunternehmen für NVDA aussieht – eine außerbilanzielle Vereinbarung, um eine Investition von 350 Millionen US-Dollar in einen Kunden mit einem Wert von 10 Milliarden US-Dollar zu verstärken.“ Wachstum gemischt mit erheblichen Herausforderungen Trotz eines außergewöhnlichen Umsatzwachstums von 737 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 verzeichnete CoreWeave einen erheblichen Nettoverlust von 863 Millionen US-Dollar. Das Geschäftsmodell des Unternehmens, das darin besteht, Kredite aufzunehmen, um NVIDIA-Grafikprozessoren zu kaufen und diese an KI-Unternehmen zu vermieten, steht vor mehreren Herausforderungen: Starke Abhängigkeit von Microsoft, das im vergangenen Jahr 62 % des Umsatzes ausmachte

8 Milliarden Dollar Schulden für den Bau von Rechenzentren, wobei die Wartungskosten in diesem Jahr auf 1 Milliarde Dollar geschätzt werden

Abhängigkeit von bestimmten NVIDIA-Chipmodellen, die durch neuere Versionen gestört werden könnten

Begrenzter Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend überfüllten Markt für KI-Infrastruktur Die lauwarme Aufnahme von CoreWeave könnte auf größere Bedenken der Investoren hinsichtlich KI-Investitionen hindeuten. Jüngste Gerüchte, dass Microsoft die Anmietung von Rechenzentren gekündigt hat, haben die Stimmung weiter gedämpft, obwohl CoreWeave jegliche Vertragskündigungen bestreitet. NVIDIA (D1 Intervall), Chartanalyse Der Kurs hält sich auf dem 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level, einer Zone, die bereits zuvor Umkehrungen ausgelöst hat. Der RSI nähert sich einem Level, das ebenfalls bereits mehrfach zu Umkehrungen geführt hat, während der MACD nach einem rückläufigen Crossover möglicherweise weitere Abwärtsbewegungen signalisiert. Quellen: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

