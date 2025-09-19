Quantum Computing Aktie: Kurs +25 % nach NASA-Deal – Chancen & Risiken

⚛️ Quantum Computing Aktie im Fokus – Kursanstieg nach NASA-Deal 📰 Einleitung

Die Quantum Computing Aktie (QUBT.US) sorgt erneut für Schlagzeilen: Heute sprang der Kurs um 25 % auf 23 USD, ausgelöst durch neue Verträge mit NASA und NIST. Damit rückt das Unternehmen, das sich auf quantengestützte Software und photonische Systeme spezialisiert, verstärkt ins Rampenlicht. Allein in den letzten 12 Monaten ist die Aktie um unglaubliche 3000 % gestiegen – ein Zeichen für die hohen Erwartungen der Anleger an den Durchbruch in der Quantum-Technologie. ► Quantum Computing | WKN: A2NB6G | ISIN: US74766W1080 | Ticker: QUBT 📌 Key Takeaways Quantum Computing Aktie +25 % auf 23 USD nach NASA- und NIST-Verträgen.

3000 % Kursgewinn innerhalb eines Jahres – enorme Anlegerfantasie.

Risiken bleiben hoch: geringe Umsätze, hohe Verluste und starke Konkurrenz im Markt. 🔬 Technologie & Geschäftsmodell Quantum Computing Inc. entwickelt quantumgestützte Softwarelösungen und photonische Quantensysteme. Das Unternehmen betreibt eine Produktionsstätte in Tempe, Arizona, in der innovative Quantenchips gefertigt werden. Einsatzgebiete: Künstliche Intelligenz, Prozessoptimierung, Datenmodellierung.

Wachstumspotenzial: Hohe Chancen durch strategische Partnerschaften und steigendes institutionelles Interesse an Quantencomputing. 💰 Finanzlage & Risiken Trotz Kursrallye bleibt die finanzielle Basis schwach: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Umsatz Q2/2025: nur 61.000 USD.

Nettoverlust: -36,5 Mio. USD.

Kapitalmaßnahmen: Aktienausgabe in Millionenhöhe → Verwässerungsrisiko für bestehende Aktionäre. Die Konkurrenz ist stark: IonQ, Rigetti, D-Wave, IBM und Alphabet investieren massiv in eigene Quantenlösungen. ✅ Fazit – Chancen vs. Risiken Die Quantum Computing Aktie steht für enormes Zukunftspotenzial im Quantencomputing, doch aktuelle Finanzkennzahlen zeigen ein sehr hohes Risiko. Der jüngste Kurssprung verdeutlicht die Anlegerhoffnung, dennoch bleibt Vorsicht geboten: Die Aktie ist spekulativ und stark abhängig von Fortschritten bei der Kommerzialisierung der Technologie. Quantum Computing Aktie Chart (D1) Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.