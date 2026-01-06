RWE Prognose 2025 – Aktie im Fokus: Fundamentaldaten & Chartanalyse

Der RWE Konzern hat die Ergebnisprognose als auch das Dividendenziel für 2025 bei der Vorlage der letzten Quartalsergebnisse im November bestätigt. Das Management geht nach wie vor von einem bereinigten EBITDA von 4,55 bis 5,15 Mrd. EUR aus. Das bereinigte Nettoergebnis wird auf 1,3 bis 1,8 Mrd. EUR prognostiziert.

► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE

✅ Drei Key Takeaways

Stabile RWE Prognose 2025

RWE hat die Ergebnis- und Dividendenprognose für 2025 bestätigt. Das Management erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 4,55 bis 5,15 Mrd. EUR und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,3 bis 1,8 Mrd. EUR. Operativ liegt der Konzern im Plan.

Strukturelles Wachstum durch Offshore-Wind und Netzinfrastruktur

Als einer der weltweit führenden Offshore-Windparkbetreiber stärkt RWE seine Position durch laufende und geplante Projekte. Der Verkauf von Baltic II sowie das Joint Venture mit Apollo zur Finanzierung von Amprion unterstreichen den Fokus auf kapitaldiszipliniertes Wachstum und die Energiewende.

Charttechnisch bullisches Gesamtbild

Die Aktie zeigt im Tages- und 4h-Chart eine klare Aufwärtstendenz. Solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege in Richtung 53 EUR und darüber wahrscheinlich. Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibt aus technischer Sicht attraktiv.

RWE hat bei der Vorlage der letzten Quartalsergebnisse im November sowohl die Ergebnisprognose als auch das Dividendenziel für 2025 bestätigt. Der Energiekonzern rechnet weiterhin mit einem bereinigten EBITDA von 4,55 bis 5,15 Mrd. EUR. Das bereinigte Nettoergebnis soll zwischen 1,3 und 1,8 Mrd. EUR liegen. Damit bleibt die RWE Prognose trotz herausforderndem Marktumfeld stabil.

Fundamentaldaten – Aktie im Fokus

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 46,99 EUR Marktkapitalisierung 34,26 Mrd. EUR Umsatz 2024 24,22 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 31,93 % KGV 2025* 18,27 4-Wochen-Performance +1,63 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 2,75 % Branche Energieversorger

* Prognose

Parkettgeflüster – Strategische Entwicklungen bei RWE

RWE hat im Dezember bekannt gegeben, dass das Entwicklungsprojekt des Offshore-Windparks F.E.W. Baltic II in der polnischen Ostsee an den staatlichen Energiekonzern PGE verkauft wurde. Der Windpark mit einer geplanten Leistung von 350 Megawatt soll rund 50 Kilometer vor der polnischen Stadt Ustka entstehen. Der Abschluss der Transaktion ist für das 1. Quartal 2026 vorgesehen.

RWE zählt zu den weltweit führenden Betreibern von Offshore-Windparks. Aktuell betreibt das Unternehmen 19 Offshore-Windparks in fünf Ländern mit einer installierten Gesamtleistung von 6,2 Gigawatt, wovon 3,3 Gigawatt auf RWE entfallen. Vier weitere Offshore-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 4,8 Gigawatt befinden sich derzeit im Bau.

Zusätzlich hat RWE Ende November ein Joint Venture mit Apollo Global Management gegründet. Ziel ist die Finanzierung eines 25,1-prozentigen Anteils an Amprion. Apollo stellt hierfür 3,2 Mrd. EUR Eigenkapital bereit, um langfristige Investitionen in das deutsche Übertragungsnetz zu ermöglichen – ein zentraler Faktor für die Energiewende in Deutschland.

Geschäftsentwicklung 2025 – RWE Prognose bestätigt

In den ersten drei Quartalen 2025 erzielte RWE ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Mrd. EUR. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf 1,3 Mrd. EUR. Beim bereinigten Jahresergebnis je Aktie liegt der Konzern im Plan:

Ziel: 2,10 EUR je Aktie

Erreicht: 1,76 EUR je Aktie

Damit untermauert RWE die positive Ergebnisprognose im Jahresvergleich.

Chartanalyse – RWE Aktie im Fokus (Tageschart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich ein klar positives Bild. Nach dem moderaten Rücksetzer im April 2025 konnte die Aktie rasch Boden gutmachen. Seit September gelang der nachhaltige Ausbruch über die 40-EUR-Marke. Zu Jahresbeginn wurde das Hoch aus dem November überschritten, zuletzt sogar ein neues Jahreshoch markiert.

Die Aktie notiert stabil über der SMA20 (44,15 EUR). Rücksetzer wurden in den vergangenen Wochen zuverlässig im Bereich dieser Durchschnittslinie aufgefangen. Das Chartbild ist damit uneingeschränkt bullisch.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

53,00 / 53,50 EUR

55,70 / 56,30 EUR

Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 hält, bleibt die positive RWE Prognose intakt. Unterstützung bietet darunter die SMA50 bei 43,57 EUR.

Einschätzung Tageschart: bullisch

Langfristiger Ausblick – Aktie im Fokus (12–18 Monate)

Für langfristig orientierte Anleger bleibt das Szenario konstruktiv. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 50 EUR und darüber möglich. Erst ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das bullische Gesamtbild infrage stellen.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bearishes Szenario: 40 %

4h-Chart – Kurzfristige RWE Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bestätigt sich das positive Bild. Seit dem Ausbruch über die SMA200 (42,57 EUR) dominiert eine stabile Aufwärtsbewegung. Die SMA20 und SMA50 fungieren weiterhin als tragfähige Unterstützungszonen.

Solange sich die Aktie über der SMA20 behauptet, bleiben neue Hochs erreichbar. Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich dieser Linie stabilisieren.

Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Kurzfristiger Ausblick (nächste drei Monate): seitwärts / aufwärts

Wichtige Kursmarken – RWE Aktie im Fokus

Widerstände:

47,22 | 53,11 | 55,69 | 56,30

Unterstützungen:

46,49 | 45,33 | 45,21 | 44,22 | 44,15 | 44,02 | 43,57 | 42,90 | 42,57

