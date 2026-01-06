RWE Prognose 2025 – Aktie im Fokus: Fundamentaldaten & Chartanalyse

- Stabile RWE Prognose 2025
- Strukturelles Wachstum durch Offshore-Wind und Netzinfrastruktur
- Charttechnisch bullisches Gesamtbild
- Stabile RWE Prognose 2025
- Strukturelles Wachstum durch Offshore-Wind und Netzinfrastruktur
- Charttechnisch bullisches Gesamtbild
Der RWE Konzern hat die Ergebnisprognose als auch das Dividendenziel für 2025 bei der Vorlage der letzten Quartalsergebnisse im November bestätigt. Das Management geht nach wie vor von einem bereinigten EBITDA von 4,55 bis 5,15 Mrd. EUR aus. Das bereinigte Nettoergebnis wird auf 1,3 bis 1,8 Mrd. EUR prognostiziert.
► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE
✅ Drei Key Takeaways
-
Stabile RWE Prognose 2025
RWE hat die Ergebnis- und Dividendenprognose für 2025 bestätigt. Das Management erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 4,55 bis 5,15 Mrd. EUR und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,3 bis 1,8 Mrd. EUR. Operativ liegt der Konzern im Plan.
-
Strukturelles Wachstum durch Offshore-Wind und Netzinfrastruktur
Als einer der weltweit führenden Offshore-Windparkbetreiber stärkt RWE seine Position durch laufende und geplante Projekte. Der Verkauf von Baltic II sowie das Joint Venture mit Apollo zur Finanzierung von Amprion unterstreichen den Fokus auf kapitaldiszipliniertes Wachstum und die Energiewende.
-
Charttechnisch bullisches Gesamtbild
Die Aktie zeigt im Tages- und 4h-Chart eine klare Aufwärtstendenz. Solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege in Richtung 53 EUR und darüber wahrscheinlich. Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibt aus technischer Sicht attraktiv.
RWE hat bei der Vorlage der letzten Quartalsergebnisse im November sowohl die Ergebnisprognose als auch das Dividendenziel für 2025 bestätigt. Der Energiekonzern rechnet weiterhin mit einem bereinigten EBITDA von 4,55 bis 5,15 Mrd. EUR. Das bereinigte Nettoergebnis soll zwischen 1,3 und 1,8 Mrd. EUR liegen. Damit bleibt die RWE Prognose trotz herausforderndem Marktumfeld stabil.
Fundamentaldaten – Aktie im Fokus
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Kurs
|46,99 EUR
|Marktkapitalisierung
|34,26 Mrd. EUR
|Umsatz 2024
|24,22 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote (2024)
|31,93 %
|KGV 2025*
|18,27
|4-Wochen-Performance
|+1,63 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Dividendenrendite 2025*
|2,75 %
|Branche
|Energieversorger
* Prognose
Parkettgeflüster – Strategische Entwicklungen bei RWE
RWE hat im Dezember bekannt gegeben, dass das Entwicklungsprojekt des Offshore-Windparks F.E.W. Baltic II in der polnischen Ostsee an den staatlichen Energiekonzern PGE verkauft wurde. Der Windpark mit einer geplanten Leistung von 350 Megawatt soll rund 50 Kilometer vor der polnischen Stadt Ustka entstehen. Der Abschluss der Transaktion ist für das 1. Quartal 2026 vorgesehen.
RWE zählt zu den weltweit führenden Betreibern von Offshore-Windparks. Aktuell betreibt das Unternehmen 19 Offshore-Windparks in fünf Ländern mit einer installierten Gesamtleistung von 6,2 Gigawatt, wovon 3,3 Gigawatt auf RWE entfallen. Vier weitere Offshore-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 4,8 Gigawatt befinden sich derzeit im Bau.
Zusätzlich hat RWE Ende November ein Joint Venture mit Apollo Global Management gegründet. Ziel ist die Finanzierung eines 25,1-prozentigen Anteils an Amprion. Apollo stellt hierfür 3,2 Mrd. EUR Eigenkapital bereit, um langfristige Investitionen in das deutsche Übertragungsnetz zu ermöglichen – ein zentraler Faktor für die Energiewende in Deutschland.
Geschäftsentwicklung 2025 – RWE Prognose bestätigt
In den ersten drei Quartalen 2025 erzielte RWE ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Mrd. EUR. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf 1,3 Mrd. EUR. Beim bereinigten Jahresergebnis je Aktie liegt der Konzern im Plan:
-
Ziel: 2,10 EUR je Aktie
-
Erreicht: 1,76 EUR je Aktie
Damit untermauert RWE die positive Ergebnisprognose im Jahresvergleich.
Chartanalyse – RWE Aktie im Fokus (Tageschart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich ein klar positives Bild. Nach dem moderaten Rücksetzer im April 2025 konnte die Aktie rasch Boden gutmachen. Seit September gelang der nachhaltige Ausbruch über die 40-EUR-Marke. Zu Jahresbeginn wurde das Hoch aus dem November überschritten, zuletzt sogar ein neues Jahreshoch markiert.
Die Aktie notiert stabil über der SMA20 (44,15 EUR). Rücksetzer wurden in den vergangenen Wochen zuverlässig im Bereich dieser Durchschnittslinie aufgefangen. Das Chartbild ist damit uneingeschränkt bullisch.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
-
53,00 / 53,50 EUR
-
55,70 / 56,30 EUR
Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 hält, bleibt die positive RWE Prognose intakt. Unterstützung bietet darunter die SMA50 bei 43,57 EUR.
Einschätzung Tageschart: bullisch
Langfristiger Ausblick – Aktie im Fokus (12–18 Monate)
Für langfristig orientierte Anleger bleibt das Szenario konstruktiv. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 50 EUR und darüber möglich. Erst ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das bullische Gesamtbild infrage stellen.
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bearishes Szenario: 40 %
4h-Chart – Kurzfristige RWE Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart bestätigt sich das positive Bild. Seit dem Ausbruch über die SMA200 (42,57 EUR) dominiert eine stabile Aufwärtsbewegung. Die SMA20 und SMA50 fungieren weiterhin als tragfähige Unterstützungszonen.
Solange sich die Aktie über der SMA20 behauptet, bleiben neue Hochs erreichbar. Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich dieser Linie stabilisieren.
Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Kurzfristiger Ausblick (nächste drei Monate): seitwärts / aufwärts
Wichtige Kursmarken – RWE Aktie im Fokus
Widerstände:
47,22 | 53,11 | 55,69 | 56,30
Unterstützungen:
46,49 | 45,33 | 45,21 | 44,22 | 44,15 | 44,02 | 43,57 | 42,90 | 42,57
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Nasdaq stark, Europa im Plus (09.01.26)
US Börsenstart: Politik, Arbeitsmarkt & Tech-Aktien im Blick
DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Telekom Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.