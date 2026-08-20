Silberpreis steigt kraftvoll: Silberkurs bricht wichtigen EMA200 🚀

Das Wichtigste in Kürze 📈 Breakout über den EMA200: Der Silberkurs durchbricht die 200-Tage-Linie und stellt damit die Weichen für ein mögliches bullisches Folgepotenzial.

🎯 Wichtige Widerstandsmarken: Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die psychologisch wichtige Hürde von 70 US-Dollar rückt der nächste Zielbereich bei rund 78 US-Dollar in den Fokus.

🛡️ Solide Unterstützungszone: Sollte sich die Dynamik vorübergehend abkühlen, bietet die Spanne zwischen 65 und 66 US-Dollar eine mögliche starke Haltelinie für den Silberpreis.

Der Silberpreis zeigt eine bemerkenswerte relative Stärke am Edelmetallmarkt. Während sich der US-Dollar nach positiven Konjunkturdaten leicht erholt und Gold eine kurze Pause einlegt, setzt der Silberkurs seinen dynamischen Aufwärtstrend unvermindert fort. Getrieben von Renditerückgängen am US-Anleihemarkt durchbrach das Edelmetall den wichtigen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) und blickt nun auf eine mögliche Fortsetzung der Rallye. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: Silver 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📈 Breakout über den EMA200: Der Silberkurs durchbricht die 200-Tage-Linie und stellt damit die Weichen für ein mögliches bullisches Folgepotenzial.

🎯 Wichtige Widerstandsmarken: Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die psychologisch wichtige Hürde von 70 US-Dollar rückt der nächste Zielbereich bei rund 78 US-Dollar in den Fokus.

🛡️ Solide Unterstützungszone: Sollte sich die Dynamik vorübergehend abkühlen, bietet die Spanne zwischen 65 und 66 US-Dollar eine mögliche starke Haltelinie für den Silberpreis. 📊 Abkopplung vom Dollar: Warum der Silberkurs Stärke beweist 💵 Nach der Ankündigung des US-Finanzministeriums, am Anleihemarkt zur Renditesenkung zu intervenieren, erlebten Edelmetalle spürbaren Auftrieb. Obwohl sich der US-Dollar infolge robuster US-Wirtschaftsdaten wieder festigen konnte, ließ sich der Silberpreis davon nicht bremsen. Während Gold leichte Abgaben verzeichnete, nutzte Silber seine Eigenschaft als Hebel auf die Edelmetallmärkte und setzte die Aufwärtsbewegung fort. 📈 Chartanalyse: EMA200 durchbrochen – Wohin steuert der Silberpreis? 🔍 Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Aus technischer Sicht liefert die aktuelle Bewegung beim Silberkurs mögliche Signale: Signal über EMA200: Das Überschreiten des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA200) gilt unter Marktteilnehmern als mögliches Signal für den Übergang in einen mittelfristigen Bullentrend.

Charttechnische Zielzonen: Gelingt der nachhaltige Sprung über die Marke von 70 US-Dollar je Unze, ist basierend auf den historischen Kursmustern ein Anstieg in Richtung 78 US-Dollar ein mögliches Folgeszenario.

Rückschlagpotenzial: Nach unten hin bildet die Zone von 65 bis 66 US-Dollar ein mögliches Auffangnetz, falls Gewinnmitnahmen zu einer kurzfristigen Konsolidierung führen. 🎯 Fazit Die jüngste Kursentwicklung bestätigt das bullische Momentum beim Silberpreis. Dass sich der Silberkurs trotz eines strammeren Dollars und einer Erholungspause bei Gold oberhalb des EMA200 behauptet, unterstreicht die hohe Nachfrage. Sollte die Hürde bei 70 US-Dollar fallen, besitzt Silber ein mögliches weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von 78 US-Dollar. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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