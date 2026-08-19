Target Aktie boomt nach Q2-Zahlen: Was Börse Aktuell zu den Ausblicken sagt

Einer der größten Einzelhändler der USA, Target (TGT.US), beendete das zweite Quartal mit höheren Umsätzen und einem Gewinn pro Aktie, der deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Die starken Ergebnisse scheinen den soliden Zustand der US-Verbraucher zu bestätigen. Der Umsatz belief sich auf 26,54 Milliarden USD, während die flächenbereinigten Verkäufe um 3,8 % stiegen. Gleichzeitig wurden die Finanzergebnisse des Unternehmens durch eine einmalige Zollerstattung begünstigt, die den Nettogewinn um 752 Millionen USD erhöhte. Nach der Veröffentlichung hob der Riese für Home- und Konsumgüter seine Jahresprognose an, obwohl das Management betonte, dass die geschäftliche Trendwende noch weitere Verbesserungen erfordert. Wer die Börse aktuell verfolgt, weiß: Die Target Aktie wird von Analysten genau beobachtet, da der Umfang ihres Geschäfts und der Sektor, in dem sie tätig ist, nützliche Einblicke in die Lage der US-Haushalte geben können.

► Target WKN: 856243 | ISIN: US87612E1064 | Ticker: TGT (NYSE)

Key Takeaways

Gewinn pro Aktie (EPS): Target meldete ein EPS von 4,11 USD (2,46 USD ohne die Zollerstattung), verglichen mit den Analystenerwartungen von 2,33 USD, was den Konsens um 1,78 USD übertraf.

Target meldete ein EPS von 4,11 USD (2,46 USD ohne die Zollerstattung), verglichen mit den Analystenerwartungen von 2,33 USD, was den Konsens um 1,78 USD übertraf. Umsatz: Der Umsatz lag bei 26,54 Milliarden USD gegenüber Markterwartungen von etwa 26,13–26,14 Milliarden USD.

Der Umsatz lag bei 26,54 Milliarden USD gegenüber Markterwartungen von etwa 26,13–26,14 Milliarden USD. Nettogewinn: Der Nettogewinn erreichte 1,88 Milliarden USD, wovon jedoch 752 Millionen USD aus der einmaligen Zollerstattung stammten.

Der Nettogewinn erreichte 1,88 Milliarden USD, wovon jedoch 752 Millionen USD aus der einmaligen Zollerstattung stammten. Prognose: Target hob seine EPS-Prognose auf 9,90–10,90 USD an, verglichen mit dem Analystenkonsens von 8,47 USD.

Die Ergebnisse der Target Aktie im zweiten Quartal

Target zeigte im zweiten Quartal eine deutliche Umsatzverbesserung. Der Umsatz erreichte 26,54 Milliarden USD und übertraf damit den Konsens der Analysten von ca. 26,13–26,14 Milliarden USD. Die Nettoumsätze stiegen im Jahresvergleich um 5,3 %. Ein noch wichtigeres Signal für die Gesundheit des zugrunde liegenden Geschäfts war der Anstieg der flächenbereinigten Verkäufe um 3,8 %. Der Markt hatte mit einem Wachstum von rund 2,4 % gerechnet, was bedeutet, dass das Ergebnis deutlich über den Prognosen lag.

Target meldete außerdem einen Gewinn pro Aktie von 4,11 USD gegenüber den Analystenerwartungen von 2,33 USD. Dies entsprach einer Übertreffung des Konsenses um 1,78 USD. Bei der Interpretation dieser Differenz muss jedoch der erhebliche Einfluss der einmaligen Zollerstattung berücksichtigt werden. Das Unternehmen gab außerdem an, dass das Umsatzwachstum breit gefächert war und alle sechs seiner Hauptproduktkategorien abdeckte. Lebensmittel und Pflegeprodukte waren die stärksten Segmente, während Bekleidung und Wohnaccessoires weiterhin hinter anderen Kategorien zurückblieben. Beispiel: Target hat etwa 75 % seines Sortiments an dekorativen Wohnaccessoires ausgetauscht. Laut Management haben die neuen Produkte bereits begonnen, das flächenbereinigte Umsatzwachstum in dieser Kategorie zu stützen, obwohl eine vollständige Erholung voraussichtlich mehrere Jahre dauern wird.

Zollerstattung verleiht dem Gewinn von Target einen kräftigen Schub

Die berichteten Gewinne von Target wurden durch eine einmalige Einigung im Zusammenhang mit Zollerstattungen erheblich gesteigert. Der Nettogewinn belief sich auf 1,88 Milliarden USD oder 4,11 USD pro Aktie, verglichen mit 935 Millionen USD oder 2,05 USD pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Von diesem Betrag entfielen 752 Millionen USD oder 1,65 USD pro Aktie auf die Zollerstattung. Auf Ebene der Bruttomarge und des Betriebsergebnisses verbuchte das Unternehmen einen Vorteil vor Steuern von 994 Millionen USD. Dies ist auch beim Vergleich des berichteten Ergebnisses mit den Markterwartungen wichtig. Das gemeldete EPS von 4,11 USD lag um 1,78 USD über der Analystenprognose von 2,33 USD, aber ein erheblicher Teil dieser Differenz lässt sich auf die einmalige Zollerstattung zurückführen.

Target hebt Jahresprognose an

Nach dem stärkren Quartal hob Target seine Erwartungen sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn an. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Nettoumsatzwachstum von rund 5 %, was 1 Prozentpunkt höher ist als zuvor prognostiziert. Target erwartet für das Gesamtjahr ein EPS zwischen 9,90 und 10,90 USD inklusive der Zollerstattung. Der Mittelwert dieser Spanne liegt bei 10,40 USD und damit deutlich über der Konsensschätzung der Analysten von 8,47 USD.

Ohne den Einmaleffekt der Zollerstattung liegt die EPS-Prognose bei 8,25–9,25 USD pro Aktie. Zuvor hatte das Unternehmen 7,50–8,50 USD erwartet, was bedeutet, dass die Prognoseanhebung nicht allein auf die einmalige Einigung zurückzuführen ist.

Digitaler Umsatz und Lieferung am selben Tag stützen das Wachstum

Der digitale Bereich bleibt einer der Haupttreiber für die sich verbessernde Performance von Target. Die digitalen flächenbereinigten Umsätze stiegen im zweiten Quartal um 8,7 %. Lieferungen am selben Tag wuchsen noch schneller und legten um mehr als 25 % zu. Dies ist wichtig, da Target versucht, sein umfangreiches physisches Filialnetz mit Dienstleistungen zu kombinieren, die es Kunden ermöglichen, Bestellungen schneller zu erhalten oder abzuholen.

Das Unternehmen investiert auch weiterhin in den traditionellen Einzelhandel. Target eröffnete im zweiten Quartal 17 neue Filialen. Zudem wurden die Preise für mehr als 10.000 Produkte gesenkt und weitere Reduzierungen sind geplant. Diese Maßnahmen sollen die Kundenfrequenz in den Filialen in einer Zeit unterstützen, in der einige Haushalte bei den Ausgaben weiterhin vorsichtig sind.

Signalisieren die Ergebnisse eine nachhaltige Erholung der Target Aktie?

Zwei aufeinanderfolgende stärkere Quartale deuten auf eine Verbesserung der operativen Trends hin, bestätigen aber noch keine nachhaltige Rückkehr zum Wachstum. Im Vorquartal meldete Target mit einem Plus von 5,6 % das erste positive flächenbereinigte Umsatzergebnis seit fünf Quartalen. Das jüngste Quartal bestätigt, dass die Verbesserung kein Einzelfall war. Die Umsätze stiegen erneut, die flächenbereinigten Verkäufe übertrafen die Erwartungen und der digitale Kanal behielt seine starke Dynamik bei.

CEO Michael Fiddelke bleibt jedoch vorsichtig. Das Management betont, dass das Ziel nicht einfach darin besteht, ein paar starke Quartale zu liefern, sondern langfristig ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen. Die größte Herausforderung bleibt die Leistungssteigerung in schwächeren Kategorien, insbesondere bei Bekleidung und Home. Gleichzeitig könnte das Verbraucherumfeld das Tempo der Erholung weiterhin begrenzen, da einige Kunden unter dem Druck der Lebenshaltungskosten stehen und ihre Ausgaben vorsichtiger verwalten.

Target Aktie an der Börse aktuell (TGT.US in Tageschart)

Vor der Ergebnisveröffentlichung hatte die Target Aktie bereits eine starke Kursgewinnphase erlebt. Der Schlusskurs lag bei 152,5 USD, was einem Anstieg von mehr als 20 % in den vorangegangenen drei Monaten und 54 % in den letzten 12 Monaten entspricht.

Trotz der besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse fiel die Aktie im vorbörslichen Handel nach der Veröffentlichung um rund 4 %. Dies zeigt, dass die Marktreaktion nicht allein davon abhängt, ob ein Unternehmen die Umsatz- oder EPS-Erwartungen übertrifft.