Target Aktie boomt nach Q2-Zahlen: Was Börse Aktuell zu den Ausblicken sagt

- Der Quartalsgewinn pro Aktie lag bei 4,11 US-Dollar, während Analysten mit 2,33 US-Dollar gerechnet hatten.
- Der Umsatz erreichte 26,54 Milliarden US-Dollar, gegenüber einer Konsensschätzung von etwa 26,13 bis 26,14 Milliarden US-Dollar.
- Target rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum von rund 5 %, verglichen mit der bisherigen Prognose von rund 4 %.
- Die Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) für das Gesamtjahr einschließlich der Zollrückerstattung liegt bei 9,90–10,90 US-Dollar, während der Konsens der Analysten bei 8,47 US-Dollar liegt.
- Die Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) ohne die Zollrückerstattung liegt bei 8,25–9,25 US-Dollar, verglichen mit der bisherigen Spanne von 7,50–8,50 US-Dollar.
- Der Quartalsgewinn pro Aktie lag bei 4,11 US-Dollar, während Analysten mit 2,33 US-Dollar gerechnet hatten.
- Der Umsatz erreichte 26,54 Milliarden US-Dollar, gegenüber einer Konsensschätzung von etwa 26,13 bis 26,14 Milliarden US-Dollar.
- Target rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum von rund 5 %, verglichen mit der bisherigen Prognose von rund 4 %.
- Die Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) für das Gesamtjahr einschließlich der Zollrückerstattung liegt bei 9,90–10,90 US-Dollar, während der Konsens der Analysten bei 8,47 US-Dollar liegt.
- Die Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) ohne die Zollrückerstattung liegt bei 8,25–9,25 US-Dollar, verglichen mit der bisherigen Spanne von 7,50–8,50 US-Dollar.
Einer der größten Einzelhändler der USA, Target (TGT.US), beendete das zweite Quartal mit höheren Umsätzen und einem Gewinn pro Aktie, der deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Die starken Ergebnisse scheinen den soliden Zustand der US-Verbraucher zu bestätigen. Der Umsatz belief sich auf 26,54 Milliarden USD, während die flächenbereinigten Verkäufe um 3,8 % stiegen. Gleichzeitig wurden die Finanzergebnisse des Unternehmens durch eine einmalige Zollerstattung begünstigt, die den Nettogewinn um 752 Millionen USD erhöhte. Nach der Veröffentlichung hob der Riese für Home- und Konsumgüter seine Jahresprognose an, obwohl das Management betonte, dass die geschäftliche Trendwende noch weitere Verbesserungen erfordert. Wer die Börse aktuell verfolgt, weiß: Die Target Aktie wird von Analysten genau beobachtet, da der Umfang ihres Geschäfts und der Sektor, in dem sie tätig ist, nützliche Einblicke in die Lage der US-Haushalte geben können.
► Target WKN: 856243 | ISIN: US87612E1064 | Ticker: TGT (NYSE)
Key Takeaways
- Gewinn pro Aktie (EPS): Target meldete ein EPS von 4,11 USD (2,46 USD ohne die Zollerstattung), verglichen mit den Analystenerwartungen von 2,33 USD, was den Konsens um 1,78 USD übertraf.
- Umsatz: Der Umsatz lag bei 26,54 Milliarden USD gegenüber Markterwartungen von etwa 26,13–26,14 Milliarden USD.
- Nettogewinn: Der Nettogewinn erreichte 1,88 Milliarden USD, wovon jedoch 752 Millionen USD aus der einmaligen Zollerstattung stammten.
- Prognose: Target hob seine EPS-Prognose auf 9,90–10,90 USD an, verglichen mit dem Analystenkonsens von 8,47 USD.
Die Ergebnisse der Target Aktie im zweiten Quartal
Target zeigte im zweiten Quartal eine deutliche Umsatzverbesserung. Der Umsatz erreichte 26,54 Milliarden USD und übertraf damit den Konsens der Analysten von ca. 26,13–26,14 Milliarden USD. Die Nettoumsätze stiegen im Jahresvergleich um 5,3 %. Ein noch wichtigeres Signal für die Gesundheit des zugrunde liegenden Geschäfts war der Anstieg der flächenbereinigten Verkäufe um 3,8 %. Der Markt hatte mit einem Wachstum von rund 2,4 % gerechnet, was bedeutet, dass das Ergebnis deutlich über den Prognosen lag.
Target meldete außerdem einen Gewinn pro Aktie von 4,11 USD gegenüber den Analystenerwartungen von 2,33 USD. Dies entsprach einer Übertreffung des Konsenses um 1,78 USD. Bei der Interpretation dieser Differenz muss jedoch der erhebliche Einfluss der einmaligen Zollerstattung berücksichtigt werden. Das Unternehmen gab außerdem an, dass das Umsatzwachstum breit gefächert war und alle sechs seiner Hauptproduktkategorien abdeckte. Lebensmittel und Pflegeprodukte waren die stärksten Segmente, während Bekleidung und Wohnaccessoires weiterhin hinter anderen Kategorien zurückblieben. Beispiel: Target hat etwa 75 % seines Sortiments an dekorativen Wohnaccessoires ausgetauscht. Laut Management haben die neuen Produkte bereits begonnen, das flächenbereinigte Umsatzwachstum in dieser Kategorie zu stützen, obwohl eine vollständige Erholung voraussichtlich mehrere Jahre dauern wird.
Zollerstattung verleiht dem Gewinn von Target einen kräftigen Schub
Die berichteten Gewinne von Target wurden durch eine einmalige Einigung im Zusammenhang mit Zollerstattungen erheblich gesteigert. Der Nettogewinn belief sich auf 1,88 Milliarden USD oder 4,11 USD pro Aktie, verglichen mit 935 Millionen USD oder 2,05 USD pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Von diesem Betrag entfielen 752 Millionen USD oder 1,65 USD pro Aktie auf die Zollerstattung. Auf Ebene der Bruttomarge und des Betriebsergebnisses verbuchte das Unternehmen einen Vorteil vor Steuern von 994 Millionen USD. Dies ist auch beim Vergleich des berichteten Ergebnisses mit den Markterwartungen wichtig. Das gemeldete EPS von 4,11 USD lag um 1,78 USD über der Analystenprognose von 2,33 USD, aber ein erheblicher Teil dieser Differenz lässt sich auf die einmalige Zollerstattung zurückführen.
Target hebt Jahresprognose an
Nach dem stärkren Quartal hob Target seine Erwartungen sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn an. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Nettoumsatzwachstum von rund 5 %, was 1 Prozentpunkt höher ist als zuvor prognostiziert. Target erwartet für das Gesamtjahr ein EPS zwischen 9,90 und 10,90 USD inklusive der Zollerstattung. Der Mittelwert dieser Spanne liegt bei 10,40 USD und damit deutlich über der Konsensschätzung der Analysten von 8,47 USD.
Ohne den Einmaleffekt der Zollerstattung liegt die EPS-Prognose bei 8,25–9,25 USD pro Aktie. Zuvor hatte das Unternehmen 7,50–8,50 USD erwartet, was bedeutet, dass die Prognoseanhebung nicht allein auf die einmalige Einigung zurückzuführen ist.
Digitaler Umsatz und Lieferung am selben Tag stützen das Wachstum
Der digitale Bereich bleibt einer der Haupttreiber für die sich verbessernde Performance von Target. Die digitalen flächenbereinigten Umsätze stiegen im zweiten Quartal um 8,7 %. Lieferungen am selben Tag wuchsen noch schneller und legten um mehr als 25 % zu. Dies ist wichtig, da Target versucht, sein umfangreiches physisches Filialnetz mit Dienstleistungen zu kombinieren, die es Kunden ermöglichen, Bestellungen schneller zu erhalten oder abzuholen.
Das Unternehmen investiert auch weiterhin in den traditionellen Einzelhandel. Target eröffnete im zweiten Quartal 17 neue Filialen. Zudem wurden die Preise für mehr als 10.000 Produkte gesenkt und weitere Reduzierungen sind geplant. Diese Maßnahmen sollen die Kundenfrequenz in den Filialen in einer Zeit unterstützen, in der einige Haushalte bei den Ausgaben weiterhin vorsichtig sind.
Signalisieren die Ergebnisse eine nachhaltige Erholung der Target Aktie?
Zwei aufeinanderfolgende stärkere Quartale deuten auf eine Verbesserung der operativen Trends hin, bestätigen aber noch keine nachhaltige Rückkehr zum Wachstum. Im Vorquartal meldete Target mit einem Plus von 5,6 % das erste positive flächenbereinigte Umsatzergebnis seit fünf Quartalen. Das jüngste Quartal bestätigt, dass die Verbesserung kein Einzelfall war. Die Umsätze stiegen erneut, die flächenbereinigten Verkäufe übertrafen die Erwartungen und der digitale Kanal behielt seine starke Dynamik bei.
CEO Michael Fiddelke bleibt jedoch vorsichtig. Das Management betont, dass das Ziel nicht einfach darin besteht, ein paar starke Quartale zu liefern, sondern langfristig ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen. Die größte Herausforderung bleibt die Leistungssteigerung in schwächeren Kategorien, insbesondere bei Bekleidung und Home. Gleichzeitig könnte das Verbraucherumfeld das Tempo der Erholung weiterhin begrenzen, da einige Kunden unter dem Druck der Lebenshaltungskosten stehen und ihre Ausgaben vorsichtiger verwalten.
Target Aktie an der Börse aktuell (TGT.US in Tageschart)
Vor der Ergebnisveröffentlichung hatte die Target Aktie bereits eine starke Kursgewinnphase erlebt. Der Schlusskurs lag bei 152,5 USD, was einem Anstieg von mehr als 20 % in den vorangegangenen drei Monaten und 54 % in den letzten 12 Monaten entspricht.
Trotz der besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse fiel die Aktie im vorbörslichen Handel nach der Veröffentlichung um rund 4 %. Dies zeigt, dass die Marktreaktion nicht allein davon abhängt, ob ein Unternehmen die Umsatz- oder EPS-Erwartungen übertrifft.
Source: xStation5
Ein Faktor, den Anleger berücksichtigt haben könnten, war der erhebliche Einfluss der einmaligen Zollerstattung auf die gemeldeten Gewinne. Blickt man auf die Börse aktuell, könnten sich für die Zukunft die Nachhaltigkeit des flächenbereinigten Umsatzwachstums, die Verbesserung der zugrunde liegenden Profitabilität und die Entwicklung schwächerer Produktkategorien als wichtiger erweisen.
Nach einem scharfen Rückgang in den vorangegangenen Quartalen ist Target allmählich zum Wachstum zurückgekehrt, wobei die Aktie fast 25 % über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt EMA200 (rote Linie) gehandelt wird, obwohl sie immer noch etwa 50 % unter ihrem historischen Höchststand liegt.
Bewertungs- und Geschäftswachstumsindikatoren
Der Umsatz von Target blieb in den letzten Jahren relativ stabil mit deutlicher Saisonalität und quartalsweisen Spitzenwerten von über 30 Milliarden USD, was den reifen Charakter des Geschäfts und seine begrenzte organische Wachstumsdynamik unterstreicht. Das jüngste Umsatzniveau liegt bei ca. 25,4 Milliarden USD, während das Fehlen eines anhaltenden Aufwärtstrends bestätigt, dass die Hauptherausforderung des Unternehmens derzeit nicht in der Skalierung, sondern in einer sichtbaren Effizienzsteigerung liegt. Das EBIT lag im jüngsten Quartal bei rund 1,1 Milliarden USD, während die EBIT-Marge 4,5 % beträgt, was eine Verbesserung gegenüber schwächeren Perioden darstellt. Dennoch bietet die Marge nur einen relativ schmalen Puffer, was für den Einzelhandelssektor typisch ist.
Eine Nettomarge von rund 3,1 % zeigt, dass Target einen Teil der 2023 verlorenen Profitabilität zurückgewonnen hat, obwohl sie unter den stärksten Werten zu Beginn des Betrachtungszeitraums bleibt. Es ist auch erwähnenswert, dass die Margen viel stärker schwanken als der Umsatz, was darauf hindeutet, dass Betriebskosten, Produktmix, Werbeaktionen und Bestandsmanagement die Haupttreiber der Gewinne bleiben. Aus fundamentaler Sicht sind sich verbessernde Margen bei stabilen Umsätzen ein positives Signal, da sie darauf hindeuten, dass ein Teil des Gewinnwachstums durch interne Effizienzsteigerungen und nicht nur durch Umsatzwachstum generiert werden kann. Es gibt jedoch noch keine eindeutigen Beweise für einen dauerhaften Durchbruch. Daher sollte die zukünftige Performance des Unternehmens primär daran gemessen werden, ob Target seine EBIT-Marge auf dem aktuellen Niveau halten und gleichzeitig das Umsatzwachstum wieder beschleunigen kann.
Quelle: XTB Research
Bilanzstruktur und Kennzahlen im Überblick
Die Lagerbestände von Target bleiben relativ hoch, aber nach den in den Jahren 2023 und 2025 beobachteten Spitzenwerten ist eine größere Stabilisierung sichtbar. Dies deutet darauf hin, dass die Vorräte besser an das Umsatztempo angepasst werden. Das EBITDA blieb in den letzten Quartalen in einer relativ engen Spanne, wobei der jüngste Wert bei rund 1,9 Milliarden USD lag, was keine deutliche Beschleunigung der operativen Profitabilität zeigt. Das wichtigste qualitative Signal ist der Rückgang des ROIC auf etwa 9,1 %, was zeigt, dass das Unternehmen eine geringere Kapitalrendite erwirtschaftet als in den stärksten Perioden der Vorjahre. Gleichzeitig liegt das Verhältnis von Verschuldung zu Eigenkapital (Debt/Equity) bei etwa 1,1x und damit deutlich unter den Werten von 2023–2024, was auf eine Verbesserung der Finanzierungsstruktur und einen geringeren Druck durch den Verschuldungsgrad hinweist.
Aus fundamentaler Sicht ist die Reduzierung des finanziellen Hebels positiv zu werten, obwohl sie noch nicht von einer ebenso starken Verbesserung der Kapitaleffizienz begleitet wurde. Die Stabilisierung der Lagerbestände könnte die Margen in den kommenden Perioden stützen, wenn das Unternehmen übermäßige Rabatte und einen erneuten Vorratsaufbau vermeidet. Insgesamt zeigt das Bild ein Unternehmen mit einem sich verbessernden Bilanzprofil, aber weiterhin nur moderaten Kapitalrenditen und keinem klaren Signal für ein nachhaltiges EBITDA-Wachstum.
Quelle: XTB Research
|Bewertungskennzahl
|Aktueller Wert
|Bedeutung für Anleger
|KGV (P/E Ratio)
|20,1x
|Der Markt zahlt aktuell ca. 20 USD für jeden 1 USD Gewinn der letzten 12 Monate.
|Forward KGV (Forward P/E)
|18,0x
|Liegt unter dem aktuellen KGV; Konsenserwartungen deuten auf künftiges Gewinnwachstum hin.
|EV/EBITDA
|10,6x
|Indiziert eine moderate Gesamtbewertung des Unternehmens im Verhältnis zum EBITDA.
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