TRADINGIDEE des Tages 🔴 DAX40 (25.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze 📊 Abprall an der 1:1-Struktur bestätigt Overbalance-Strategie

🚀 Ausbruch über den Schlüsselwiderstand bei 26.225 Punkten

​​​​​​​🎯 Klare Marken für mögliche Long-Position und Risikomanagement

Der deutsche Leitindex DE40 bietet für Händler aktuell eine spannende Konstellation für eine technische Trading Idee. Nach einer vorübergehenden Abwärtskorrektur zeigte der Kurs im H1-Chart eine deutliche Erholung und prallte an der 1:1-Struktur nach oben ab. Mit dem erfolgreichen Ausbruch über die wichtige Widerstandszone bei 26.225 Punkten signalisiert der Index die Wiederaufnahme seines übergeordneten Aufwärtstrends. Wer den Markt mit Hebelwirkung begleiten und gezielt CFD Trading betreiben möchte, findet in dieser Konstellation ein klares Long-Setup mit definiertem Risiko-Ertrags-Verhältnis. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 📌 Die 3 Key Takeaways zur DE40 Trading Idee 1. 📊 Abprall an der 1:1-Struktur bestätigt Overbalance-Strategie Erholung im H1-Chart: Der DE40 befand sich kurzfristig in einer konsolidierenden Abwärtskorrektur.

Bodenbildung bei 26.065 Punkten: Der Kurs prallte an der unteren Grenze der 1:1-Struktur punktgenau nach oben ab.

Trendfortsetzung: Nach der Overbalance-Logik kündigt dieser Abprall das Ende der Korrektur und die Wiederaufnahme des primären Aufwärtstrends an. 2. 🚀 Ausbruch über den Schlüsselwiderstand bei 26.225 Punkten Technisches Ausbruchssignal: Mit dem Durchbrechen der Marke von 26.225 Punkten wurde der Widerstand nachhaltig überwunden.

Bestätigtes Aufwärtsszenario: Gemäß der klassischen Chartanalyse bleibt das Long-Szenario bevorzugt, solange sich der Kurs oberhalb dieser Ausbruchszone hält. 3. 🎯 Klare Marken für mögliche Long-Position und Risikomanagement Mögliche Position: Long-Einstieg im DE40 zum aktuellen Marktpreis.

Möglicher Take Profit (TP): Zielzone bei 26.580 Punkten .

Möglicher Stop-Loss (SL): Absicherung unterhalb der Unterstützung bei 26.130 Punkten. 🛠️ Setup-Übersicht: DAX40 Long-Trade Parameter Wert / Spezifikation Instrument DE40 (Deutschland 40 Index CFD) Richtung Long (Kauf) Möglicher Einstieg Marktpreis (über 26.225 Punkten) Möglicher Take Profit (TP) 26.580 Punkte Möglicher Stop-Loss (SL) 26.130 Punkte Analyse-Grundlage Overbalance-Strategie (1:1-Struktur), H1-Chart, Widerstandsausbruch 🔍 Fazit: Das Long-Setup im CFD Trading konsequent umsetzen Diese Trading Idee nutzt die Kombination aus der Overbalance-Strategie im H1-Chart und dem Ausbruch über den Schlüsselwiderstand bei 26.225 Punkten im übergeordneten Aufwärtstrend des DAX40. Da CFD Trading durch die Hebelwirkung ein diszipliniertes Risikomanagement erfordert, bietet die Platzierung der Stop-Loss-Order bei 26.130 Punkten eine effiziente Absicherung gegen Fehlausbrüche. Solange die Ausbruchszone verteidigt wird, bestehen gute Chancen, dass der Kurs das Ziel bei 26.580 Punkten ansteuert. 📊 Trading Idee Parameter: DAX40 Long-Setup Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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