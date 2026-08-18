TRADINGIDEE des Tages: EURAUD 📉

Das Wichtigste in Kürze Bestätigter Widerstand

Technischer Abwärtsdruck

Klares Chancen-Risiko-Verhältnis

Das EURAUD Forexpaar zeigt aus kurzfristiger Perspektive weiterhin eine klare Abwärtsdynamik. Der Kurs reagierte heute exakt an der maßgeblichen horizontalen Widerstandszone bei 1,6300, die bereits in der Vergangenheit mehrfach als Wendepunkt diente. ► EURAUD WKN: 965474 | ISIN: EU0009654748 | Ticker: EUR/AUD Zusätzlich verläuft der Kurs unterhalb des 100-Perioden-Durchschnitts (EMA 100) im Stundenchart. Nach den Regeln der klassischen technischen Analyse bleibt eine fortgesetzte Abwärtsbewegung das primäre Basisszenario für das Währungspaar. Mögliches Trading-Setup für risikobereite Trader im Überblick Markt / Instrument: EURAUD Forexpaar

EURAUD Forexpaar Richtung: Short (Verkauf zum Marktpreis)

Short (Verkauf zum Marktpreis) Möglicher Einstieg: Marktpreis

Marktpreis Mögliche Kursziele (Take Profit): 1,6250 | 1,6233

1,6250 | 1,6233 Mögliche Absicherung (Stop Loss): 1,6330 \ Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



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