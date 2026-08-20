GBPCHF Prognose & Tradingidee des Tages | Long-Setup & Analyse

Das Wichtigste in Kürze Starke technische Signale

Solide fundamentale Stütze

Klares Risk-Reward-Setup

Erholungschance nach Ausverkauf Das Währungspaar GBP/CHF zeigt nach den jüngsten Rücksetzern deutliche Anzeichen einer technischen Stabilisierung. Sowohl die fundamentale Ausgangslage als auch die Zinsdifferenzen sprechen für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung. GBP/CHF Fakten zur aktuellen Lage Technische Rückkehr: Der Kurs von GBP/CHF ist wieder über den 50-Tage-EMA (EMA50) sowie das untere 2-Wochen-Bollinger-Band zurückgekehrt.

Renditedifferenz stabil: Der Renditeabstand zwischen 10-jährigen britischen und Schweizer Staatsanleihen liegt lediglich 2,7 Basispunkte unter seinem Niveau vom 14. August (4,625 % vs. 4,652 %), welches das lokale Hoch des Währungspaars markierte. Mögliche Trading Idee für risikobereite Trader - Long Parameter Level / Details Mögliche Position Long (BUY) zum Marktpreis Möglicher Take Profit 1 (TP1) 1,09354 Möglicher Take Profit 2 (TP2) 1,09670 Möglicher Stop Loss (SL) 1,08070 Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fundamental-Analyse & Markteinschätzung Das Währungspaar rutschte zuletzt auf den tiefsten Stand seit Ende Juli ab. Ursache hierfür war eine im Vergleich zum Britischen Pfund stärkere Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar, nachdem das US-Finanzministerium beschleunigte Rückkäufe langlaufender Anleihen angekündigt hatte. Die Schweiz bleibt aufgrund ihrer äußerst konservativen Staatsfinanzen (Schuldenquote von ca. 16,1 % im Vergleich zu 94,3 % im Vereinigten Königreich) ein klassischer Profiteur solcher Umschichtungen am Anleihemarkt. Abseits globaler Trends am Rentenmarkt stützen die Kernfundamentaldaten weiterhin eine bullische GBP/CHF Prognose: Renditespread erholt: Der Rückgang der 10-jährigen Renditedifferenz fiel deutlich geringer aus als der Einbruch am Spotmarkt. Der Spread konnte bereits rund die Hälfte seiner Verluste aufholen und notiert knapp unter seinem lokalen Hoch. Optionsmarkt stabil: Die Positionierung am Optionsmarkt zeigt keine wesentlichen strukturellen Verschiebungen, auch wenn weiterhin eine höhere Prämie für die Absicherung nach unten gezahlt wird. Politische Impulse: Die breite Stärke des Pfunds spiegelt das positive Anleger-Sentiment gegenüber der britischen Finanzpolitik wider. Das anhaltende Vertrauen in die Stabilität der Regierung könnte GBP/CHF zusätzlichen Rückenwind verleihen. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



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