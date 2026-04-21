TRADINGIDEE des Tages 🔴 Gold (21.04.26)

Das Wichtigste in Kürze Starke technische Lage

Fundamentaler Rückenwind

Trading Idee

Im CFD Trading entstehen besonders spannende Chancen, wenn fundamentale und technische Faktoren gleichzeitig in dieselbe Richtung zeigen. Genau dieses Szenario zeigt sich aktuell beim Goldpreis. Das Edelmetall behauptet sich weiterhin über wichtigen Unterstützungsniveaus und profitiert gleichzeitig von geopolitischen Unsicherheiten sowie geldpolitischen Erwartungen. Diese Kombination liefert eine interessante Trading Idee im CFD Trading – mit Potenzial für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD ⚡ Key Takeaways 📈 Starke technische Lage: Gold hält sich über dem 200-Tage-EMA .

🌍 Fundamentaler Rückenwind: Geopolitik und Zinserwartungen stützen den Preis.

🎯 Trading Idee: Long-Setup mit Ziel bei 5.140 USD. 📊 Technische Analyse: Gold bleibt im Aufwärtstrend Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im CFD Trading: 📈 Stabilisierung über dem 200-Tage-EMA

📊 Test der Marke von 4.800 USD

⚖️ RSI bei etwa 51 → neutral mit Aufwärtspotenzial Diese Kombination spricht für eine Fortsetzung des Trends ohne Überhitzung. 🌍 Fundamentale Faktoren im CFD Trading Auch fundamental spricht vieles für steigende Goldpreise: 👉 Zwei bullishe Szenarien: 📉 Schwächerer US-Dollar durch mögliche Zinssenkungen

⚠️ Geopolitische Unsicherheit stärkt Gold als sicheren Hafen Zusätzlich: 🏦 mögliche Käufe durch Zentralbanken

📊 steigende Nachfrage als Absicherungsinstrument Diese Faktoren unterstützen die Trading Idee nachhaltig. 📈 CFD Trading Setup: Long in Gold Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgende Trading Idee im CFD Trading: 📍 Mögliche Position: Long GOLD zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: 5.140 USD 🛑 Möglicher Stop Loss: 4.550 USD Die Zielzone basiert auf wichtigen Volumenbereichen und historischen Widerständen. 📊 Technische Zielzone: Warum 5.140 USD? Das Kursziel ist strategisch gewählt: 📊 Nähe zur oberen Volumenzone (VWAP)

📈 Bereich früherer Hochpunkte

⚖️ hohe Konzentration von Verkaufsinteresse Dies macht die Zone zu einem realistischen Ziel im aktuellen Marktumfeld. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im CFD Trading sollten Risiken beachtet werden: 📉 Bruch der Unterstützung bei 4.550 USD

📊 Wechsel in ein bärisches Marktumfeld

🌍 unerwartete makroökonomische Entwicklungen Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit: Starke Trading Idee im CFD Trading mit Gold Die aktuelle Marktlage liefert eine überzeugende Trading Idee im CFD Trading im Goldmarkt. Die Kombination aus stabiler technischer Struktur und unterstützenden fundamentalen Faktoren spricht für weiteres Aufwärtspotenzial. Solange zentrale Unterstützungen halten, bleibt ein Anstieg in Richtung 5.140 USD ein realistisches Szenario. Gold Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



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