Title: Börse Aktuell: Markt News zu Rüstungsaktien – Thales, RTX, Northrop im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Rüstungssektor bleibt Wachstumstreiber

RTX mit stärkster Positionierung

Uneinheitliche Marktreaktionen

Die Börse Aktuell wird derzeit stark von der Berichtssaison im Verteidigungssektor geprägt. Im Fokus der Markt News stehen vor allem große Rüstungsunternehmen aus den USA und Europa. Am Dienstag melden unter anderem Northrop Grumman, RTX sowie Thales ihre Zahlen, während später in der Woche weitere Branchenriesen folgen. Markt News: Thales mit gemischten Zahlen Der französische Konzern Thales präsentierte durchwachsene Ergebnisse für das erste Quartal, woraufhin die Aktie um mehr als 4% nachgab. Auftragseingang: +23% (organisch +27%)

Wachstum vor allem in entwickelten Märkten: 31% vs. 10% in Schwellenländern

Verteidigungssparte: +71%, während Cyber- und Aerospace-Bereiche leicht rückläufig waren

Umsatz: 5,31 Mrd. EUR (+7,2%) Das Management bestätigte die Jahresziele: Book-to-Bill-Ratio über 1

Organisches Wachstum von 6-7%

EBITDA-Marge von mindestens 12,6% Unterstützung für die Bewertung könnte von Großaufträgen im Bereich Luftverteidigung und Satellitentechnologie kommen, insbesondere angesichts wachsender geopolitischer Unsicherheiten. Börse Aktuell: RTX überzeugt mit solidem Wachstum RTX lieferte Ergebnisse, die im Markt als solide bewertet wurden. Umsatz: 22,1 Mrd. USD (+9% im Jahresvergleich)

Auftragsbestand: 271 Mrd. USD (+25%)

Gewinn je Aktie (bereinigt): 1,78 USD (+21%, über Erwartungen) Segmententwicklung: Raytheon, Pratt & Whitney und Collins Aerospace mit rund 10% Wachstum

Gewinnanstieg von über 20% in den meisten Bereichen

Collins Aerospace schwächer (+6% Gewinn) aufgrund ziviler Exponierung und Preisdruck Ausblick: Umsatzprognose 2026: 92,5–93,5 Mrd. USD

Gewinn je Aktie: 6,7–6,9 USD

Freier Cashflow: 8,25–8,75 Mrd. USD RTX profitiert klar von strukturellen Trends im Verteidigungsmarkt und bleibt laut aktuellen Markt News gut positioniert. Markt News: Northrop Grumman mit schwächerem Umsatz Northrop Grumman meldete gemischte Zahlen, was zu einer leicht negativen Marktreaktion führte. Umsatz: 9,8 Mrd. USD (+4%)

Jahresprognose bestätigt (mind. 43,5 Mrd. USD)

Marge deutlich verbessert: von 6% auf 10,8% Strategische Schwerpunkte: Anpassung des Portfolios an neue US-Verteidigungsstrategien

Beschleunigung der B-21-Produktion

Ausbau des Sentinel-Programms Auffällig sind: Hohe konzerninterne Verrechnungen

280 Mio. USD an ungewöhnlichen Ausgaben Diese Faktoren sorgen für Unsicherheit, auch wenn das Unternehmen weiterhin auf Vertrauen der Investoren setzt. Fazit: Börse Aktuell bleibt vom Rüstungssektor geprägt Die aktuellen Markt News zeigen, dass der Verteidigungssektor weiterhin von strukturellem Wachstum profitiert. Während RTX stabile Ergebnisse liefert, stehen Thales und Northrop Grumman stärker unter Druck. Für Anleger bleibt die Börse Aktuell damit stark von geopolitischen Entwicklungen und staatlichen Investitionen in Verteidigung geprägt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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