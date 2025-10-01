US Börse aktuell: Nasdaq 100 nahe Allzeithoch – Biotech & Chip-Werte treiben Rally

📊 US Börse aktuell & Börse USA: Nasdaq 100 kurz vor Allzeithoch Einleitung Die US Börse aktuell zeigt Stärke: Der Nasdaq 100 steigt heute um 0,4 % und nähert sich der Marke von 25.000 Punkten – nur 0,3 % unter dem Allzeithoch. Die Nasdaq-Futures konnten die Verluste der Vornacht vollständig ausgleichen und legten mit der Wall-Street-Eröffnung noch einmal kräftig zu. 🔑 Key Takeaways Nasdaq 100 im Aufwind: Nasdaq 100 nur 0,3 % unter Allzeithoch bei 25.000 Punkten.

Shutdown-Effekt: Historisch steigen US-Indizes trotz Regierungsstillstand – Fed könnte zu Zinssenkungen gezwungen werden.

Sektoren im Fokus: Biotech und Pharma treiben den Anstieg, Chip-Hersteller folgen als zweitstärkste Gruppe. 📈 Nasdaq 100: Rally trotz Government Shutdown Der aktuelle Kursanstieg kommt trotz des US-Regierungsstillstands. Zwar hat der Shutdown kurzfristig kaum direkte Auswirkungen auf große Tech-Unternehmen, dennoch steigt die Unsicherheit: Historisch haben die US-Indizes während Shutdowns oft zugelegt – ein scheinbar kontraintuitives Muster.

Ein längerer Stillstand könnte jedoch die Arbeitsmarktlage verschlechtern und die Fed zu Zinssenkungen bewegen. 📉 Arbeitsmarkt: ADP-Daten belasten Stimmung Der heutige ADP-Report brachte schwache Daten: -32.000 Stellen im Privatsektor (schlechtester Wert seit Januar 2021).

Frühere Daten wurden zusätzlich nach unten revidiert. Dies erhöht die Unsicherheit über die Widerstandskraft des US-Arbeitsmarktes. 🏭 Branchenentwicklung im Nasdaq 100 Biotech & Pharma: Stärkste Treiber der Rally, auch wenn der Shutdown die Zulassung neuer Medikamente verlangsamen könnte.

Chip-Hersteller: Zweitstärkste Gewinnergruppe – die Nachfrage nach Halbleitern bleibt robust.

Breite Marktverteilung: Innerhalb des Nasdaq 100 teilen sich Gewinner und Verlierer fast gleichmäßig. 📝 Fazit: US Börse aktuell & Börse USA im Überblick Die Börse USA zeigt sich widerstandsfähig: Trotz schwacher Arbeitsmarktdaten und des Government Shutdowns klettert der Nasdaq 100 nahe an ein neues Allzeithoch. Anleger setzen auf die Stärke von Biotech, Pharma und Chip-Werten, während die Möglichkeit von Fed-Zinssenkungen als zusätzlicher Kurstreiber gesehen wird. Nasdaq 100 Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

