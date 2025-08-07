US Börse heute: Optimismus dominiert – Apple & Tech-Werte treiben Nasdaq 📈

Einleitung Die US Börse startet mit klar positiver Tendenz in den Handelstag. Besonders die großen Technologiewerte sorgen für Rückenwind, angeführt von Apple, das nach einem Treffen mit Donald Trump deutliche Kursgewinne verbuchen kann. Während der Nasdaq 100 neue Höhen ansteuert, zeigen sich kleinere Werte noch schwächer. Die US Börse heute steht somit erneut im Zeichen wachsender Tech-Dynamik – trotz vereinzelter Rücksetzer bei Einzelwerten. ✅ Drei Key Takeaways 🍏 Apple beflügelt die Stimmung an der US Börse:

Nach einem Besuch von CEO Tim Cook im Weißen Haus und der Bestätigung milliardenschwerer US-Investitionen steigt die Apple-Aktie um 2,4 %. Die Entspannung im Verhältnis zur Regierung wirkt sich positiv auf die gesamte Tech-Branche aus. 📊 Nasdaq 100 setzt Aufwärtstrend fort:

Der technologielastige Index US100 legt 0,8 % zu. Unterstützt wird der Trend durch stabile gleitende Durchschnitte (50-, 100-, 200-Tage-EMA) und ein technisch gesundes Bild innerhalb der Bollinger-Bänder. 📉 Einzelwerte mit gemischten Quartalsreaktionen: Duolingo +23 % : Starke Nutzer- und Umsatzkennzahlen

DoorDash +8,9 % : Überzeugende Quartalszahlen & Prognose

Airbnb –6 % : Warnung vor langsamerem Wachstum

💹 Marktüberblick: US Börse heute im Zahlencheck Unternehmen / Index Veränderung Kommentar Apple (AAPL) +2,4 % US-Investitionen stärken Vertrauen Nasdaq 100 (US100) +0,8 % Stabiler Aufwärtstrend Duolingo (DUOL) +23 % Nutzungswachstum & starke Prognose DoorDash (DASH) +8,9 % Umsatz & Margen über Erwartungen Airbnb (ABNB) –6 % Prognose bremst Aufwärtstrend Fortinet (FTNT) –21 % Analysten senken Erwartungen nach Produktverzögerung Nasdaq 100 - Daily Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: US Börse heute – Tech im Fokus, Risiken bleiben Die US Börse heute zeigt sich trotz globaler Unsicherheiten widerstandsfähig. Vor allem die Tech-Branche ist erneut der Treiber der Entwicklung. Die solide Performance großer Namen wie Apple, Duolingo und DoorDash sorgt für Zuversicht. Dennoch mahnen schwache Zahlen bei Unternehmen wie Fortinet oder Airbnb zur Vorsicht. Wer an der US Börse aktiv ist, sollte Chancen selektiv nutzen und auf technische Stabilität achten.

