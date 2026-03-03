US Börsenstart: Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 brechen ein

- Breiter Abverkauf
- Energie und Safe Havens im Fokus
- Tech besonders anfällig
Börse USA im Ausverkauf: Eskalation im Nahen Osten belastet US Börse 📉
Die Börse USA startet mit massiven Verlusten in den Handelstag. Nach der Eröffnungsglocke rutschen die großen Indizes deutlich ab: Der Dow Jones verliert 2,5 %, der S&P 500 fällt um 2,4 % und der Nasdaq 100 gibt ebenfalls 2,5 % nach.
Die US Börse reagiert damit auf die zunehmende Eskalation im Persischen Golf. Anleger erkennen zunehmend, dass es sich nicht um einen kurzfristigen militärischen Zwischenfall handelt, sondern um einen potenziell länger andauernden Konflikt – mit erheblichen Folgen für Energiepreise, Inflation und globale Lieferketten.
Key Takeaways
-
Breiter Abverkauf: Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 verlieren jeweils rund 2,5 % – die US Börse steht unter massivem Druck.
-
Energie und Safe Havens im Fokus: Öl, Gold und US-Dollar profitieren von der Eskalation im Persischen Golf.
-
Tech besonders anfällig: Nvidia und andere Tech-Werte leiden zusätzlich unter geopolitischen Risiken und Exportunsicherheit.
Geopolitische Eskalation erhöht Druck auf die Börse USA 🌍
Auslöser der aktuellen Verluste sind steigende militärische Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Besonders schwer wiegen:
-
Drohnenangriffe auf US-diplomatische Einrichtungen, darunter die Botschaft in Riad
-
Angriffe auf zentrale Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien und weiteren Golfstaaten
-
Hinweise auf mögliche militärische Operationen über mehrere Wochen
US-Präsident Donald Trump deutete an, dass die Operationen vier bis fünf Wochen andauern könnten. Diese Aussagen haben die Erwartung einer schnellen Deeskalation deutlich gedämpft.
Für die US Börse bedeutet das:
-
Steigende Unsicherheit
-
Höhere Volatilität
-
Zunehmende Risikoaversion
Kapitalrotation: Defensive Werte und Energie profitieren 🛢️
An der Börse USA ist eine klare Sektorrotation erkennbar:
Gewinner:
-
Energieunternehmen
-
Rüstungswerte
-
Defensive Sektoren
Verlierer:
-
Airlines
-
Tourismusunternehmen
-
Zyklische Konsumwerte
Parallel steigen Ölpreise, Gold und der US-Dollar – klassische Safe-Haven-Assets in Krisenzeiten. Die Futures auf den S&P 500 zeigen weiterhin Abwärtsdruck, da Investoren ein Szenario mit längerfristiger Eskalation einpreisen.
Tech-Sektor unter Druck: Nvidia, MongoDB & Co.
Auch Technologiewerte geraten an der US Börse massiv unter Druck.
Nvidia (NVDA.US)
Die Aktie fällt deutlich und gehört zu den schwächsten Werten der „Magnificent Seven“. Belastend wirken:
-
Geopolitische Spannungen
-
Mögliche Exportbeschränkungen für KI-Beschleuniger nach China
-
Schwäche in asiatischen Märkten
Der gesamte Halbleitersektor steht unter Druck.
Credo Technology (CRDO.US)
Die Aktie gibt nach, obwohl die Quartalszahlen im Rahmen der Prognosen lagen. Der Markt hatte offenbar stärkere Impulse erwartet.
MongoDB (MDB.US)
Deutliche Verluste nach verhaltener Umsatz- und Gewinnprognose. Trotz solider Ergebnisse reagierten Anleger sensibel auf die schwächeren Ausblicke.
Die Börse USA zeigt damit: In einem Umfeld steigender Unsicherheit werden selbst solide Zahlen kritisch hinterfragt.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit
Die Börse USA befindet sich aktuell in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Die Eskalation im Nahen Osten verschärft das Risiko steigender Energiepreise und möglicher Lieferkettenunterbrechungen.
Solange keine klare Stabilisierung im Persischen Golf erkennbar ist, dürfte die US Börse volatil bleiben. Anleger reagieren zunehmend sensibel auf neue Nachrichten – insbesondere im Energiesektor und bei geopolitisch exponierten Technologieunternehmen.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
