US Börsenstart: Microsoft-Crash zieht US Börse nach unten

Börse USA unter Druck: Microsoft-Schock belastet die US Börse 📉

Die US Börse ist mit deutlicher Risikoaversion in den Handel gestartet. Ein massiver Kurseinbruch von über 10 % bei Microsoft (MSFT.US) nach der Zahlenvorlage hat die Stimmung an der Börse USA spürbar eingetrübt. Besonders stark betroffen ist der Nasdaq 100 , der zeitweise rund 2 % verliert und damit klar hinter den anderen US-Indizes zurückbleibt.

Drei Key Takeaways – Börse USA im Überblick

Microsoft-Einbruch belastet die US Börse, besonders den Nasdaq 100. Software- und Tech-Sektor unter Druck, wenige defensive Ausnahmen. Starke US-Konjunkturdaten können die negative Marktstimmung nicht auffangen.

US Börse: Tech- und Softwarewerte geraten unter Verkaufsdruck ⚠️

Der Ausverkauf bei Microsoft zieht weite Kreise. Vor allem der Software-Sektor steht massiv unter Druck:

Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce und ServiceNow geben deutlich nach

Auch andere Big-Tech-Werte schwächeln: Amazon, Alphabet und Tesla verlieren jeweils rund 2 %, Nvidia etwa 1 %

Eine Ausnahme bildet Meta Platforms, das sich dem Abverkauf weitgehend entzieht. Apple (AAPL.US) notiert vor den nachbörslichen Quartalszahlen nahezu unverändert – Anleger halten sich hier klar zurück.

Makrodaten stabilisieren die Börse USA nur begrenzt 📊

Auf der Makroseite fielen die Daten solide aus, konnten die negative Stimmung an der US Börse jedoch nicht drehen:

US-Auftragseingänge : +2,7 % m/m (Erwartung: +1,3 %, zuvor: –1,3 %)

Großhandelsumsätze (Dezember 2025): +1,3 % m/m (Erwartung: +0,1 %)

Die Zahlen bestätigen eine robuste wirtschaftliche Aktivität, treten jedoch angesichts der Tech-Schwäche klar in den Hintergrund.

Einzelwerte im Fokus: Gewinner und Verlierer 🏢

Relative Gewinner an der Börse USA:

Meta Platforms (META.US)

IBM (IBM.US)

Lockheed Martin (LMT.US)

Microsoft (MSFT.US) steht dagegen klar im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Aktie des drittgrößten US-Unternehmens nach Marktkapitalisierung notiert nun rund 15 % unterhalb der 200-Tage-Linie (EMA200) – ein technisches Warnsignal, das den Verkaufsdruck weiter verstärkt.

YouTube Börsen Wissen für Alle

Fazit: US Börse anfällig für Enttäuschungen bei Big Tech

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie empfindlich die Börse USA auf Enttäuschungen bei Schwergewichten reagiert. Der Einbruch der Microsoft-Aktie wirkt wie ein Katalysator für eine breitere Neubewertung im Tech-Sektor. Solange Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der Gewinne bei Big Tech besteht, dürfte die US Börse volatil bleiben – mit besonderem Fokus auf die anstehenden Apple-Zahlen.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Microsoft Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!