📉 US Börse unter Druck: Politische Spannungen belasten Wall Street Die US Börse startet mit deutlichen Verlusten in den Handel. Steigende politische Spannungen rund um die Unabhängigkeit der US-Notenbank (Fed) sorgen für Verunsicherung an der Börse USA. Anleger reagieren nervös auf außergewöhnliche Entwicklungen, die das Vertrauen in die geldpolitische Stabilität der Vereinigten Staaten belasten. ✅ Drei Key Takeaways – US Börse & Börse USA ⚠️ Politische Ermittlungen gegen den Fed-Chef sorgen für massive Unsicherheit an der US Börse. 📉 Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed belasten Aktienmärkte und erhöhen die Volatilität. 🏢 Einzelaktien reagieren stark auf Unternehmensnachrichten – trotz schwachem Gesamtmarkt. 📊 Marktüberblick: Alle großen US-Indizes im Minus Zum Handelsauftakt zeigen sich die wichtigsten Indizes schwächer: 📉 Dow Jones Industrial Average : −0,5 %

📉 S&P 500 : −0,2 %

📉 Nasdaq 100: −0,1 % Die Verluste spiegeln die zunehmende Unsicherheit der Investoren wider, insbesondere im Hinblick auf mögliche politische Einflussnahme auf die Geldpolitik. 🏛️ Fed im Zentrum der Kontroverse: Ermittlungen gegen Powell Auslöser der Marktreaktion ist eine strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell, die am Wochenende bekannt wurde. US-Bundesstaatsanwälte prüfen im Zusammenhang mit: dem Umbau des Fed-Hauptquartiers

sowie Powells Aussagen vor dem US-Senat Das Justizministerium hat bereits Vorladungen an eine Grand Jury ausgestellt und mögliche Anklagen in den Raum gestellt – ein beispielloser Vorgang in der modernen Geschichte der Fed. Jerome Powell weist die Vorwürfe entschieden zurück und spricht von einem politisch motivierten Angriff, der darauf abziele, die Notenbank zu schnelleren Zinssenkungen zu drängen – wie sie von der Regierung Donald Trumps gefordert werden. ⚠️ Warum die Börse USA nervös reagiert Die aktuellen Kursverluste sind Ausdruck tieferliegender Sorgen: 🔄 Gefährdung der Unabhängigkeit der Fed

📈 mögliche höhere Volatilität in der Geldpolitik

💳 Unsicherheit bei Zinsen, Kreditkosten und Finanzstabilität Ein politischer Druck auf die Zentralbank könnte sowohl kurzfristig als auch langfristig das Vertrauen in die wirtschaftliche Steuerungsfähigkeit der USA beeinträchtigen – ein klarer Belastungsfaktor für die Börse USA. 🏢 Unternehmensnews: Gewinner und Verlierer im Überblick 🧬 Beam Therapeutics (BEAM.US) 📈 Aktie +20 %

Fortschritte bei präzisionsmedizinischen Gentherapien

Fokus auf Lebererkrankungen und Hämatologie

Finanzierung gesichert bis 2029

Neues Programm im Bereich Leber-Gentherapie geplant für H1 2026 👡 Birkenstock (BIRK.US) 📈 Aktie +2 %

Vorläufiger Umsatz Q1 2026: 402 Mio. €

Wachstum: +11,1 % (berichtsbasiert) +17,8 % (währungsbereinigt)

Vollständige Zahlen am 12. Februar 🏥 UnitedHealth Group (UNH.US) 📉 Aktie −2 %

US-Senatsausschuss wirft dem Unternehmen aggressive Praktiken zur Erhöhung von Medicare-Zahlungen vor

