US Börsenstart: US-Indizes steigen trotz Job-Schock – Oracle +39 %, Bitcoin stabil (10.09.2025)

📊 US Börse & Börse USA: Wall Street steigt trotz Job-Schock – Oracle im Fokus 📌 Key Takeaways US Börse startet positiv: Nasdaq +0,4 %, S&P 500 +0,1 %, Dow Jones -0,1 %. Makro-Daten: Unerwartet schwache US-Arbeitsmarktrevision (-911.000 Jobs), dafür bessere Produzentenpreise (PPI +2,6 % YoY). Börse USA: Tech-Werte wie Alphabet und Meta im Plus, Oracle +39 % nach Mega-Deals, NIO -9,4 % nach Aktienemission. 📰 Einleitung Die US Börse startet am Mittwoch freundlich in den Handelstag, obwohl das Bureau of Labor Statistics (BLS) eine historische Korrektur der Arbeitsmarktdaten veröffentlichte. Die Börse USA reagiert optimistisch auf schwächere Inflationsdaten (PPI) und setzt auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve. 📈 Börse aktuell: US-Indizes legen zu Nasdaq 100 (US100) : +0,4 %

S&P 500 (US500) : +0,1 %

Dow Jones (US30): leicht im Minus (-0,1 %) Trotz der Revision am Arbeitsmarkt bleibt die Stimmung an der Börse USA positiv, vor allem dank der Erwartung einer Fed-Zinssenkung schon im September. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📊 Makrodaten: Job-Schock vs. Inflation Arbeitsmarkt : BLS korrigierte die Zahlen für 2024–März 2025 um -911.000 Jobs nach unten – die größte Abweichung in der Geschichte.

Inflation (PPI August 2025) : Nur +2,6 % YoY (Prognose: +3,3 %). Monatlich sogar -0,1 % statt erwartet +0,3 %.

Ausblick: Märkte rechnen fast sicher mit einer Fed-Zinssenkung noch in diesem Monat; bis Ende 2025 werden bis zu drei Zinssenkungen erwartet. 🏢 Unternehmens-News aus der Börse USA Oracle (ORCL.US) : Aktie +39 % nach Q1-Zahlen. Umsatz 14,9 Mrd. USD (+12 % YoY). Riesiger Auftragsbestand ( RPO 455 Mrd. USD, +359 % YoY ) dank Deals mit OpenAI, Meta, NVIDIA & AMD . Geplante Investitionen von 35 Mrd. USD in Cloud-Infrastruktur.

Asset Entities (ASST.US) : +30 % nach Fusion mit Strive Asset Management – erstes börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf Bitcoin-Investments .

NIO (NIO.US) : -9,4 % nach Ankündigung einer Aktienemission über 1 Mrd. USD – Investoren befürchten Verwässerung.

Gossamer Bio (GOSS.US): +9 % nach UBS-Kaufempfehlung und positivem Ausblick für das Medikament Seralutynib. Heatmap US Aktien 🪙 Rohstoffe & Märkte im Überblick Gold : Rally setzt sich fort, neuer Rekord nahe 3.660 USD/Unze .

Kakao : +1,5 %, Erholung nach 10-Monats-Tief.

Öl & Industriemetalle : moderate Rückgänge nach dem STEO-Bericht .

Krypto-Markt: Bitcoin stabil, Ethereum profitiert von Zinssenkungserwartungen. ✅ Fazit Die Börse heute startet positiv, trotz der größten Jobdaten-Revision in der Geschichte der USA. Während der Arbeitsmarkt Schwächen zeigt, sorgen die niedrigeren Inflationszahlen für Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Fed – ein klarer Stimmungsaufheller für die Börse aktuell. Vor allem Tech-Aktien und spektakuläre Unternehmensmeldungen wie der Oracle-Sprung von +39 % stützen die Märkte. Anleger sollten jedoch die kommenden US-CPI-Daten genau im Blick behalten, da diese die weitere Börse USA Prognose entscheidend beeinflussen können. Nasdaq 100 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

