📈 US Börse heute: Starker Auftakt an der Wall Street Die wichtigsten US-Aktienindizes eröffneten heute (08.08.25) fester. Positive Signale im Ukraine-Konflikt und Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der erneut die positiven Effekte von Zöllen auf den Aktienmarkt betonte, sorgten für eine optimistische Stimmung an der Börse USA. Laut Trump sei der Aktienmarkt „wegen der Zölle täglich auf Rekordjagd“. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🧃 Gewinner & Verlierer: Monster Beverage top, TradeDesk flop Monster Beverage (MNST.US) legte über 7 % zu – dank besser als erwarteter Quartalszahlen.

Pinterest (PINS.US) verlor über 8 % , da KI-Konkurrenz und Margendruck auf die Zahlen drücken.

TradeDesk (TTD.US) stürzte panikartig um 38 % ab, getrieben durch Unsicherheiten im Geschäftsausblick.

Under Armour (UAA.US) fiel ebenfalls um 20 % , belastet durch enttäuschende Prognosen.

Tesla (TSLA.US) konnte zulegen, obwohl das KI-Dojo-Team aufgelöst wurde – ein mögliches Ende für interne Supercomputer-Pläne. 📉 Zinssignale von der Fed Alberto Musalem, Mitglied der US-Notenbank, äußerte sich zurückhaltend: Das Wirtschaftswachstum in den USA flacht ab, der Arbeitsmarkt zeigt Schwächen, und die Inflation lässt nach. Dies könnte vorsichtige Zinssenkungen in den kommenden Monaten ermöglichen – ein bedeutender Faktor für die Entwicklung an der Börse USA. 🔍 Technischer Ausblick: US100 mit neuem Hoch Die Nasdaq 100 (US100) Futures stiegen auf fast 23.700 Punkte, der höchste Stand seit dem 31. Juli. Getrieben wurde die Rallye von starkem Kaufvolumen – insbesondere in der Tech-Branche: Alphabet (GOOGL.US) : +2 % als stärkster Big Tech-Wert.

Kleinere Technologiewerte zeigen die höchste Volatilität.

Trotz fehlender Konjunkturdaten heute spiegeln die Bewegungen starkes Marktsentiment wider.

🔎 Fazit: Börse USA heute volatil, aber mit Chancen Die US Börse heute zeigte sich erneut äußerst dynamisch. Während einige Titel wie Monster Beverage, Soundhound und Ouster beeindruckende Gewinne verzeichnen konnten, wurden Unternehmen wie TradeDesk und Under Armour hart getroffen. Die Anleger blicken nun gespannt auf mögliche Signale der Federal Reserve, die den weiteren Kurs der Börse USA maßgeblich beeinflussen könnten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🏢 Unternehmensnachrichten im Überblick Unternehmen Kursveränderung Grund Akamai (AKAM.US) + positiv Q2-Ergebnisse über Erwartungen, Prognose angehoben Atlassian (TEAM.US) + positiv Cloud-Umsätze überraschen Gilead (GILD.US) +4,4 % Prognose erhöht Globalstar (GSAT.US) +6 % Starker Quartalsbericht Instacart (CART.US) + positiv Höchstes Auftragswachstum seit 2022 Natera (NTRA.US) + positiv Umsatzprognose angehoben Ouster (OUST.US) +20 % Q2 übertrifft Erwartungen Soundhound (SOUN.US) +26 % Starkes Q2 & optimistische Prognose GoDaddy (GDDY.US) -3 % Q2 enttäuschend Goodyear (GT.US) -11 % Q2-Verlust statt erwartetem Gewinn Under Armour (UAA.US) -17 % EPS/Umsatz unter Prognose Microchip Tech (MCHP.US) - negativ Schwaches Q1, negative Ausblicke für Halbleiter

