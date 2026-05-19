Nvidia Aktie vor Quartalszahlen: KI-Boom, Bewertung und Börse Aktuell im Fokus

Die Nvidia Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Börse Aktuell. Der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt veröffentlicht am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Anleger betrachten Nvidia inzwischen als wichtigsten Gradmesser für die Dynamik des KI-Booms und die Bewertungsexpansion im Technologiesektor.

► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA

Während die langfristige Investmentstory rund um künstliche Intelligenz weiterhin intakt erscheint, wächst zugleich die Nervosität am Markt. Steigende Renditen am Anleihemarkt und höhere Finanzierungskosten setzen die massiven Investitionsausgaben der Branche zunehmend unter Druck.

Nvidia Aktie: Erwartungen an Umsatz und Gewinn

Die Erwartungen an die Quartalszahlen fallen im Vergleich zu den vergangenen Quartalen eher konservativ aus - zumindest gemessen an den hohen Ansprüchen der Investoren.

Für das erste Quartal 2026 erwartet der Markt:

Umsatz von rund 78,8 Milliarden US-Dollar

Wachstum von etwa 78 % im Jahresvergleich

Gewinn je Aktie (EPS) von etwa 1,75 US-Dollar

EPS-Wachstum von rund 127 % im Jahresvergleich

Operative Marge von etwa 75 %

Nettomarge von rund 55 %

Besonders wichtig dürfte jedoch nicht allein der Gesamtumsatz sein, sondern die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche.

Der Compute-Bereich, der rund 80 % der Umsätze ausmacht, soll um etwa 78 % wachsen. Noch dynamischer entwickelt sich dagegen das Networking-Segment mit einem erwarteten Wachstum von mehr als 150 % im Jahresvergleich.

Warum die Nvidia Aktie weiterhin als relativ berechenbar gilt

Trotz der hohen Komplexität des KI- und Halbleitermarktes gilt Nvidia innerhalb der Branche als vergleichsweise gut prognostizierbar.

Mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt von lediglich fünf Großkunden, darunter Microsoft, Amazon und Google. Allein Microsoft und Amazon stehen für rund 36 % der Erlöse.

Unter normalen Marktbedingungen wäre diese Abhängigkeit ein erhebliches Risiko. Für Nvidia wirkt sie aktuell jedoch stabilisierend, da diese Konzerne ihre CAPEX-Budgets weiter erhöhen und einen großen Teil davon in Nvidia-Hardware investieren.

Solange die Investitionen der Hyperscaler steigen, bleibt auch das Umsatzwachstum der Nvidia Aktie unterstützt.

Hat die Nvidia Aktie ihren Höhepunkt bereits überschritten?

Trotz weiterhin außergewöhnlich hoher Profitabilität mehren sich Hinweise darauf, dass die dynamischste Wachstumsphase der Nvidia Aktie bereits hinter dem Unternehmen liegen könnte.

Im Fokus stehen dabei vor allem zwei Kennzahlen:

ROIC (Return on Invested Capital)

WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Der ROIC erreichte Mitte 2024 mit 95 % seinen Höhepunkt und fiel seitdem auf 78,9 %. Das Niveau bleibt zwar außergewöhnlich hoch, signalisiert jedoch eine nachlassende Dynamik im Kerngeschäft.

Gleichzeitig stieg der WACC in den vergangenen vier Quartalen von 13,8 % auf 16,5 % an - trotz sinkender Leitzinsen. Das deutet darauf hin, dass überschüssige Liquidität am Markt zurückgeht und Investoren vorsichtiger werden.

Steigende CAPEX-Kosten belasten den KI-Sektor

Nvidia selbst steht zwar weniger unter direktem Finanzierungsdruck als große Cloud-Anbieter, doch genau diese Unternehmen zählen zu den wichtigsten Kunden des Konzerns.

Steigender Druck auf die Investitionsbudgets der Hyperscaler könnte sich daher direkt auf die Geschäftsentwicklung der Nvidia Aktie auswirken.

Zudem steigen die Investitionen des Unternehmens selbst deutlich an:

Negative Cashflows im Bereich „Other Investing“ stiegen von 3,6 Milliarden auf 16,4 Milliarden US-Dollar

Das entspricht einem Anstieg von rund 450 %

Gleichzeitig gingen Aktienrückkäufe von 13,7 Milliarden auf 3,8 Milliarden US-Dollar zurück

Diese Entwicklung zeigt eine klare Verschiebung der Prioritäten: weg von Aktienrückkäufen und hin zu immer größeren Investitionen.

Börse Aktuell: Warum starke Zahlen allein nicht mehr reichen könnten

Historisch betrachtet bleibt das Wachstum der Nvidia Aktie beeindruckend. Große Enttäuschungen bei den anstehenden Quartalszahlen erscheinen derzeit eher unwahrscheinlich.

Allerdings reichen starke Ergebnisse alleine möglicherweise nicht mehr aus, um die ohnehin bereits hohe Bewertung weiter deutlich anzutreiben.

Die Börse Aktuell dürfte daher vor allem auf folgende Punkte achten:

Prognosen für die kommenden Quartale

Neue Wachstumsmärkte

Hinweise zur Nachhaltigkeit des KI-Booms

Entwicklung der Investitionsausgaben großer Kunden

Ohne neue Wachstumsimpulse könnte es zunehmend schwieriger werden, die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen.

Nvidia Aktie Chartanalyse: Wichtige Marken im Blick

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Nvidia Aktie konnte zuletzt aus einer breiten Konsolidierungszone zwischen 156 und 209 US-Dollar nach oben ausbrechen und gleichzeitig die obere Begrenzung des Aufwärtstrends aus 2024 überwinden.

Nach dem Ausbruch verlor die Aktie jedoch an Dynamik:

RSI stieg zeitweise über 74

Widerstand am 161,8er Fibonacci-Level wurde erreicht

Aktuell spricht die technische Struktur eher für eine Konsolidierung im Bereich zwischen 209 und 235 US-Dollar.

Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, könnte mittelfristig auch das 261,8er Fibonacci-Level in den Fokus rücken.

SO SEHEN SIEGER AUS!