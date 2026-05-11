Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: KI-Boom treibt Tech-Rally trotz Iran-Risiko an

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: KI-Rally trifft auf geopolitische Risiken 📈

Die internationalen Aktienmärkte starten mit gemischten Signalen in die neue Handelswoche. Während die großen US-Indizes wie der Dow Jones, der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq 100 weiterhin von der KI-Euphorie profitieren, sorgen geopolitische Risiken rund um Iran und steigende Ölpreise für neue Unsicherheit an den Märkten.

Vor allem die Technologiebranche bleibt das Herzstück der aktuellen Rally. Anleger setzen weiterhin auf starke Quartalszahlen im KI-Sektor, obwohl die Bewertungen zunehmend ambitioniert erscheinen. Gleichzeitig belastet Donald Trumps verschärfter Ton gegenüber Iran die Stimmung und treibt den Ölpreis deutlich nach oben.

📌 Key Takeaways

Nasdaq 100 bleibt nahe Allzeithoch

KI-Boom stützt US-Techwerte weiter

Iran-Konflikt treibt Ölpreise nach oben

Nasdaq 100 bleibt der klare Marktführer 🚀

Die Stimmung an der Wall Street bleibt insgesamt stabil:

Nasdaq 100 Futures: +0,2%

S&P 500 Futures: +0,3%

Dow Jones Futures: leicht im Plus

Besonders der Technologiesektor bleibt gefragt. Anleger positionieren sich weiterhin aggressiv im Bereich künstliche Intelligenz und Halbleiter.

Der Nasdaq 100 notiert weiterhin nahe seiner Rekordstände und zeigt einen nahezu vertikalen Aufwärtstrend. Gleichzeitig signalisiert der RSI-Indikator inzwischen stark überkaufte Marktbedingungen — die höchste Überhitzung seit September 2025.

Technisch bleiben folgende Marken wichtig:

Widerstand: 23,6% und 38,2% Fibonacci-Level

Unterstützung: 78,6% und 100% Fibonacci-Level

Die aktuelle Dynamik zeigt, wie stark die KI-Fantasie weiterhin Kapital in den Technologiesektor lenkt.

Geopolitik bleibt Belastungsfaktor für die Börse aktuell 🌍

Trotz der positiven Entwicklung bei Tech-Aktien wächst die Nervosität rund um den Nahen Osten.

Donald Trump verschärfte am Wochenende erneut seinen Ton gegenüber Iran. Die Folge:

Ölpreise steigen um fast 4%

Anleger beobachten politische Kommentare besonders aufmerksam

Risiko einer Eskalation bleibt bestehen

Da am Montag nur wenige Unternehmenszahlen und wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden, könnten politische Schlagzeilen kurzfristig besonders starke Marktbewegungen auslösen.

Zusätzlich rücken Europa und die Geldpolitik wieder stärker in den Fokus:

Entwicklungen im Ukraine-Russland-Konflikt bleiben relevant

Aussagen der EZB könnten Einfluss auf die europäischen Märkte nehmen

Makrodaten im Fokus: Immobilienmarkt der USA

Am Nachmittag richtet sich der Blick der Anleger auf die US-Immobiliendaten.

Erwartet wird:

Existing Home Sales April: 4,05 Mio.

Vorheriger Wert: 3,98 Mio.

Die Zahlen könnten Hinweise darauf liefern, wie robust die US-Wirtschaft trotz hoher Zinsen weiterhin bleibt.

Unternehmensnews bewegen Nasdaq 100 und Halbleitersektor 💻

Intel & Micron mit starkem Momentum

Die Halbleiterbranche bleibt einer der stärksten Marktbereiche überhaupt:

Intel (INTC): +5% nachbörslich

Micron (MU): ebenfalls starke Gewinne

Die Anleger setzen weiterhin massiv auf den KI-Boom und die steigende Nachfrage nach Rechenleistung.

Moderna überrascht positiv

Moderna gewinnt über 10%, nachdem das Unternehmen die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Hantaviren angekündigt hat.

Babcock & Wilcox überzeugt mit Zahlen

Die Aktie steigt ebenfalls zweistellig:

Umsatzwachstum im Energiesegment: +44% YoY

Lumentum profitiert vom Nasdaq-100-Aufstieg

Lumentum gewinnt rund 4% nach der Aufnahme in den Nasdaq 100 Index.

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die aktuelle Marktphase bleibt außergewöhnlich spannend. Einerseits treiben KI-Euphorie und starke Tech-Aktien den Nasdaq 100, den S&P 500 und teilweise auch den Dow Jones weiter nach oben. Andererseits wächst der Druck durch geopolitische Risiken und steigende Energiepreise.

Kurzfristig bleibt die Richtung der Märkte stark von politischen Schlagzeilen abhängig — insbesondere rund um Iran und mögliche diplomatische Entwicklungen. Solange die KI-Dynamik jedoch anhält und die US-Wirtschaft robust bleibt, dürfte der Technologiesektor weiterhin das zentrale Zugpferd der Wall Street bleiben.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!