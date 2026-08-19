S&P 500 Prognose & Börse Aktuell: Wohin steuert die Rallye?

- Breite Gewinndynamik
- Fundamentale Unterstützung
- Massive KI-Investitionen
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Trotz jüngster Rücksetzer notiert der US-Leitindex nahe seinen Allzeithochs. Für das Thema Börse Aktuell stellt sich Investoren die berechtigte Frage: Ist der Markt bereits zu heiß gelaufen?
► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500
Reine Indexstände greifen zu kurz. Die Gewinne und Gewinnerwartungen der Unternehmen haben sich in den vergangenen Quartalen so dynamisch entwickelt, dass die Kurssprünge nicht allein auf eine Ausweitung der Bewertungskulturen zurückzuführen sind. Eine fundierte S&P 500 Prognose erfordert daher einen tiefen Blick auf die Unternehmensdaten.
Gewinndynamik stützt die Kurse breiter als gedacht
Die Gewinne der S&P 500-Unternehmen kletterten im jüngsten Quartal um knapp 50,4 % y/y – erwartet worden waren lediglich 23,2 %. Dies ist das stärkste Wachstum seit Q3 2021.
- Sondereffekte: Ein Teil des Sprungs resultiert aus Bilanzierungseffekten von Alphabet und Amazon (Beteiligungen an SpaceX und Anthropic).
- Bereinigter Wert: Ohne diese Effekte lag das Gewinnwachstum immer noch bei ca. 32 % y/y – rund 10 Prozentpunkte über dem Anstieg des Index selbst.
- Breites Wachstum: Es ist das zweite Quartal in Folge mit einem Gewinnwachstum von über 20 % und das siebte in Folge im zweistelligen Bereich. Der Umsatz wuchs um rund 15 % y/y.
- Branchen-Breite: 8 von 11 S&P 500-Sektoren verzeichnen zweistelliges Gewinnwachstum. Der Energiesektor legte um rund 135 % zu, Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter um fast 110 %.
Das entkräftet das Argument, dass die Börse aktuell ausschließlich von einigen wenigen Big-Tech-Titeln getrieben wird.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Wachstumsrate der auf die nächsten 12 Monate bezogenen Gewinnprognose je Aktie (EPS) für die Unternehmen des S&P 500 ist auf rund 35 % im Jahresvergleich gestiegen (obwohl es im vergangenen Jahr keine Rezession gab!), was eine deutliche fundamentale Stützung bestätigt.
Quelle: XTB Research
Technische Marken im S&P 500
Die wichtigsten Marken im S&P 500 Kontrakt (US500):
- Wichtige Unterstützungen: Bereich um 7.620 Punkte (verstärkt durch den EMA50).
- Zentrale Widerstände: 7.800 und 8.000 Punkte.
Die Wachstumsrate der erwarteten 12-Monats-Gewinne (Forward EPS) stieg auf rund 35 % y/y, was die fundamentale Stütze der S&P 500 Prognose unterstreicht.
Bewertung: Teuer, aber historisch nicht extrem
Mit KGV-Werten auf hohem Niveau bleibt der Markt anspruchsvoll bewertet, liegt jedoch unter den Extremen der Dotcom-Blase oder der Pandemie-Erholung.
|Kennzahl
|Aktueller Wert / Stand
|Einordnung
|12M Forward KGV
|~21,8x
|Über dem Schnitt seit 1980, aber unter historischen Höchstständen
|Umsatzwachstum Q2 2026
|~11,3 % y/y
|Starke operative Basis
|Umsatzwachstum Q4 2026
|~10,9 % y/y
|Solide Fortführung der Erholung
|Umsatzprognose 2027
|~8,4 % y/y
|Normalisierung des Wachstums auf hohem Niveau
Quelle: XTB Research
Da die Gewinnerwartungen (EPS) schneller steigen als die Aktienkurse selbst, verschlechtert sich die relative Bewertung nicht im selben Maße. Das spricht für einen marktgetragenen Anstieg auf Basis operativer Ergebnisse.
Anhebung der Gewinnprognosen bricht historische Muster
Normalerweise beginnen die Erwartungen der Analysten für das laufende Jahr hoch und sinken im Jahresverlauf um durchschnittlich 9 %. Im Jahr 2026 zeigt sich an der Börse aktuell das gegenteilige Bild:
- Das prognostizierte Gewinnwachstum nähert sich 30 %.
- Die Erwartungen wurden seit Jahresbeginn bereits um rund 15 % nach oben revidiert.
Diese positiven Revisionen sind historisch selten und bieten der S&P 500 Prognose spürbaren Rückenwind.
Quelle: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet
AI CAPEX: Big Tech investiert unvermindert weiter
Die großen Hyperscaler bauen ihre KI-Infrastruktur weiterhin massiv aus. Die kombinierten Investitionsausgaben (CAPEX) von Alphabet, Amazon, Meta und Oracle stiegen von zuvor 560 Mrd. USD auf 612,5 Mrd. USD (+9,4 %).
- Alphabet: Erhöhung von 185 Mrd. auf 200 Mrd. USD
- Amazon: Erhöhung von 200 Mrd. auf 220 Mrd. USD
- Meta: Erhöhung von 135 Mrd. auf 137,5 Mrd. USD
- Oracle: Anhebung von 40 Mrd. auf 55 Mrd. USD (+37,5 %)
Pro Quartal bedeutet das rund 50 Mrd. USD zusätzliche Ausgaben für Rechenzentren, Cloud und Halbleiter. Für den S&P 500 Halbleiterausrüster-Sektor wird über die nächsten 12 Monate ein EPS-Wachstum von 143 % y/y erwartet.
Quelle: XTB Research
Fazit: Die Messlatte für die Börse aktuell liegt hoch
Eine valide S&P 500 Prognose zeigt: Die US-Börse ist teuer, aber durch Fundamentaldaten unterfüttert. Das Marktumfeld wird von realen Gewinnsteigerungen und anhaltenden KI-Investitionen getragen.
Da der Markt jedoch bereits ein sehr starkes Szenario einpreist, bleibt wenig Raum für Enttäuschungen. Solange die Gewinnerwartungen weiter steigen, ist das KGV von 21–22x rechtfertigbar. Sollte sich die Dynamik der Gewinnrevisionen jedoch verlangsamen, könnte der Markt schnell anfälliger für Korrekturen werden.
Quelle: XTB Research
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