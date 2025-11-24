Walmart Aktie: Prognose angehoben – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🛒

Das Wichtigste in Kürze Prognose kräftig angehoben – Wachstum stärker als erwartet

E-Commerce boomt – neue Kunden aus allen Einkommensklassen

Same-Store-Sales & neue Strategien stärken das Kerngeschäft

Die Walmart Aktie gehört zu den stabilsten Titeln im US-Einzelhandel und zeigt sich erneut widerstandsfähig in einem herausfordernden Konsumumfeld. Mit einem zweistelligen E-Commerce-Wachstum, starken Same-Store-Sales und angehobenen Umsatz- und Gewinnprognosen überzeugt Walmart im dritten Quartal deutlich. Die Aktie legte nach den Zahlen spürbar zu – und viele Anleger fragen sich nun: Sollte man jetzt Walmart Aktien kaufen? ► Walmart WKN: 860853 | ISIN: US9311421039 | Ticker: WMT.US geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 📈 1. Prognose kräftig angehoben – Wachstum stärker als erwartet Walmart überraschte positiv und hob bereits zum zweiten Mal in Folge die Jahresprognose an: Umsatzwachstum Gesamtjahr: 4,8–5,1 % (zuvor 3,75–4,75 %)

Bereinigter Gewinn je Aktie: 2,58–2,63 USD (leicht erhöht)

Das unterstreicht die starke Marktposition und operative Stabilität. 🌐 2. E-Commerce boomt – neue Kunden aus allen Einkommensklassen Besonders beeindruckend: Weltweiter E-Commerce: +27 %

USA: +28 %

Von Filialen abgewickelte Online-Bestellungen treiben das Wachstum massiv

Globale Werbeeinnahmen: +53 % Walmart gewinnt verstärkt Kunden mit hohem Einkommen, die wegen Inflation & Convenience zur Discount-Alternative greifen. 🛍️ 3. Same-Store-Sales & neue Strategien stärken das Kerngeschäft Der Vergleichsumsatz stieg: Walmart US: +4,5 % (über Erwartung)

Sam’s Club: +3,8 %

Weitere Wachstumstreiber:

Schnellere Lieferungen (95 % der US-Haushalte <3 Stunden)

Stärkeres Mode-Segment (+5 % Umsatz YoY)

Skalierung von Walmart+ & Express-Lieferungen

Optimiertes Warenmanagement zur Kostendämpfung 📌 Fazit: Walmart Aktie – jetzt Aktien kaufen? Die Walmart Aktie präsentiert sich in ausgezeichneter Verfassung. Der Einzelhandelsriese wächst über E-Commerce, Logistikvorteile und Marktanteilsgewinne, besonders bei einkommensstärkeren Kunden – ein starkes Zeichen für den Wettbewerbsvorsprung. 👉 Bullish-Faktoren: Prognose angehoben

Starke E-Commerce-Performance

Marktanteilsgewinne über alle Einkommensgruppen

Hohe Resilienz in schwachem Konjunkturumfeld 👉 Kurzfristige Risiken: SNAP-Schwankungen

Zollkosten & geopolitische Unsicherheit

Druck auf Konsumenten bleibt spürbar Fazit:

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Walmart Aktie FAQ 1: Warum ist die Walmart Aktie gestiegen? Die Walmart Aktie stieg nach besser als erwarteten Quartalszahlen, einem starken E-Commerce-Wachstum und einer angehobenen Umsatz- und Gewinnprognose. FAQ 2: Sollte man Walmart Aktien kaufen? Walmart gilt als defensiver, aber wachstumsstarker Retail-Titel. Mit starkem Onlinegeschäft, Marktanteilsgewinnen und solider Prognose ist die Aktie für langfristige Anleger attraktiv. FAQ 3: Wie waren die Walmart Quartalszahlen? • Umsatz: 179,50 Mrd. USD

• Gewinn je Aktie: 0,62 USD (über Erwartung)

• E-Commerce +27 % weltweit, +28 % USA

• Same-Store-Sales US: +4,5 % FAQ 4: Warum gewinnt Walmart High-Income-Kunden? Aufgrund der hohen Inflation suchen viele wohlhabende Haushalte günstigere Alternativen – Walmart bietet niedrige Preise, schnelle Lieferung und modernisierte Filialen. FAQ 5: Wie stark wächst Walmarts E-Commerce? Der Online-Umsatz wächst weltweit um 27 % – getragen durch schnellere Lieferungen, mehr Drittanbieter-Produkte und steigende Werbeeinnahmen. FAQ 6: Welche Risiken gibt es bei der Walmart Aktie? • SNAP-Schwankungen

• Zollkosten & geopolitischer Druck

• Belasteter Konsummarkt

Dennoch bleibt Walmart langfristig sehr robust.

