Börse Aktuell: Walmart Prognose trotz starker Zahlen verhalten

- Der Umsatz von Walmart stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % auf 187,9 Mrd. US-Dollar, während das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 0,81 US-Dollar lag
- Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen, während das Wachstum in allen Geschäftsbereichen von Walmart weiterhin breit abgestützt ist
- Walmart hob seine Prognosen für den Gesamtjahresumsatz und den Gewinn je Aktie an, dennoch notieren die Aktien im vorbörslichen Handel rund 6 % im Minus
- Der Umsatz von Walmart stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % auf 187,9 Mrd. US-Dollar, während das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 0,81 US-Dollar lag
- Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen, während das Wachstum in allen Geschäftsbereichen von Walmart weiterhin breit abgestützt ist
- Walmart hob seine Prognosen für den Gesamtjahresumsatz und den Gewinn je Aktie an, dennoch notieren die Aktien im vorbörslichen Handel rund 6 % im Minus
Die Quartalszahlen von Walmart für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 bestätigen, dass der US-Konsument weiterhin in robuster Verfassung ist. Die Nachfrage ist stark genug, sodass der größte Einzelhändler der USA seine Jahresprognose anheben konnte. Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie lagen über den Erwartungen der Analysten, das E-Commerce- sowie das Werbegeschäft wuchsen dynamisch. Dennoch verzeichnete die Aktie vorbörslich ein Minus von rund 6 %. Der Grund: Anleger blicken besorgt auf die vorsichtigere Walmart Prognose für das dritte Quartal und eine extrem hoch angesetzte Messlatte am Markt.
► Walmart WKL: 860853 | ISIN: US9311421039 | Ticker: WMT
Starkes Q2: Robustes US-Geschäft stützt den Einzelhandelsriesen
Mit Blick auf das Gesamtergebnis lieferte Walmart operative Stärke auf allen Ebenen:
- Umsatz & Gewinn: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5,9 % auf 187,9 Mrd. USD (Erwartungen: 186,75–186,8 Mrd. USD). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) lag mit 0,81 USD deutlich über dem Konsens von 0,74 USD.
- US-Geschäft & E-Commerce: Die vergleichbaren US-Umsätze (ohne Kraftstoffe) legten um 2,6 % zu. Das globale E-Commerce-Geschäft wuchs um 23 % (US-E-Commerce: +24 %).
- Werbegeschäft: Das weltweite Werbegeschäft legte um 38 % zu – exakt dasselbe Plus verzeichnete die Werbesparte in den USA.
Der US-Konsument bleibt kauffreudig
Das wichtigste Signal für das makroökonomische Umfeld an der Börse aktuell: Der US-Verbraucher gibt weiterhin Geld aus. Das Plus bei den US-Vergleichsumsätzen basierte maßgeblich auf höheren Transaktionszahlen und nicht reinen Preiserhöhungen. Besonders stark zeigten sich Kategorien wie Lebensmittel, Drogerieartikel, Spielwaren und Bekleidung.
Zudem verändert sich das Geschäftsmodell: Walmart ist längst kein reiner Volumeneinzelhändler mehr. Durch die Monetarisierung der Kundenfrequenz über Werbung, Marketplace und Logistikinfrastruktur verbessert der Konzern seine operative Basis spürbar.
Ein Nuance bleibt jedoch: Trotz des starken operativen Gewinns (+28,8 %) sank der ausgewiesene Reingewinn im Jahresvergleich um 8,7 % auf 6,5 Mrd. USD (verwässertes EPS: -9,1 % auf 0,88 USD). Der Markt erhielt somit ein starkes, aber kein völlig makelloses Zahlenwerk.
Angehobene Walmart Prognose stützt Fundamentaldaten – Q3 bremst die Euphorie
Für das Gesamtjahr 2027 hebt das Management den Blickwinkel nach oben:
- Netto-Umsatzwachstum: Neu bei 4,0 bis 5,0 % (zuvor: 3,5 bis 4,5 %).
- Bereinigtes EPS: Angehoben auf 2,80 bis 2,87 USD (zuvor: 2,75 bis 2,85 USD).
- Bereinigtes Betriebsergebnis: Erwartetes Wachstum von 7,0 bis 8,5 %.
Alte Prognose (FY2027) Neue Prognose (FY2027)
Umsatz 3.5% – 4.5% 4.0% – 5.0%
EPS $2.75 – $2.85 $2.80 – $2.87
Warum reagiert die Börse verhalten?
Der Ausblick auf das laufende 3. Quartal wirft Fragen auf. Hier rechnet Walmart lediglich mit einem bereinigten EPS von 0,62 bis 0,64 USD (Vorjahr: 0,62 USD). Zudem belastet eine zeitliche Verschiebung der Event-Tage der Tochtergesellschaft Flipkart das Umsatzwachstum im dritten Quartal um gut 100 Basispunkte.
CFO John David Rainey betonte zudem, dass Einmalvorteile aus Zollrückerstattungen aus dem zweiten Quartal im zweiten Halbjahr direkt in Preisgestaltungen und Kundenerlebnis reinvestiert werden. Das bedeutet: Margeverbesserungen fließen kurzfristig nicht eins zu eins in den Nettogewinn.
Charttechnik & Bewertung: Reichen gute Zahlen bei hoher Bewertung noch aus?
An der Börse aktuell zeigt sich ein bekanntes Phänomen: Ein hohes Bewertungsniveau verzeiht keine Makel. Mit einem Forward-KGV von knapp 40 und einem EV/EBITDA von knapp 22 wird Walmart aktuell eher wie ein Wachstums-Tech-Konzern als wie ein klassischer Lebensmittel Händler bewertet.
Technische Einordnung (D1-Chart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
- Trend: Die Aktie notiert nach der Reaktion unter der exponentiellen 200-Tage-Linie (EMA200 bei ca. 117 USD), was den kurz- bis mittelfristigen Verkaufsdruck unterstreicht.
- Unterstützung: Die nächste wichtige Unterstützung liegt im Bereich um 106 USD.
- Widerstand: Der Bereich um den EMA200 bei 117 USD fungiert als primäre Widerstandszone.
Marge, Cashflow und ROIC: Das langfristige Investment-Narrativ
Obwohl der freie Cashflow (FCF) im abgelaufenen Quartal saisonal und lagerbedingt ins Minus rutschte (-1,9 Mrd. USD), bleibt die fundamentale Substanz unbedenklich:
- Kapitalrendite (ROIC): Mit 12,9 % erwirtschaftet Walmart eine für kapitalintensive Einzelhändler hervorragende Rendite.
- Verschuldung: Ein Debt/Equity-Verhältnis von ca. 0,7x zeigt ein gesundes Bilanzprofil ohne übermäßigen Hebeleinsatz.
- Margen-Potenzial: Bei einer aktuellen EBIT-Marge von rund 4,2 % bietet bereits eine leichte Margenausweitung (z. B. auf 5,0 % durch margenstarkes Werbe- und Marketplace-Geschäft) einen enormen Hebel auf den Unternehmenswert.
Quelle: XTB Research
Quelle: XTB Research
Fazit der Walmart Prognose
Das operative Geschäft von Walmart läuft auf Hochtouren und stützt die These eines konsumfreudigen US-Marktes. Allerdings verlangt die aktuelle Bewertung an der Börse ein nahezu perfekt funktionierendes Umfeld. Für langfristige Anleger bleibt die Transformation hin zu margenstärkeren Plattform-Erlösen der zentrale Kurstreiber für die kommenden Jahre.
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
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