Börse Aktuell: Walmart Prognose trotz starker Zahlen verhalten

Die Quartalszahlen von Walmart für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 bestätigen, dass der US-Konsument weiterhin in robuster Verfassung ist. Die Nachfrage ist stark genug, sodass der größte Einzelhändler der USA seine Jahresprognose anheben konnte. Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie lagen über den Erwartungen der Analysten, das E-Commerce- sowie das Werbegeschäft wuchsen dynamisch. Dennoch verzeichnete die Aktie vorbörslich ein Minus von rund 6 %. Der Grund: Anleger blicken besorgt auf die vorsichtigere Walmart Prognose für das dritte Quartal und eine extrem hoch angesetzte Messlatte am Markt.

► Walmart WKL: 860853 | ISIN: US9311421039 | Ticker: WMT

Starkes Q2: Robustes US-Geschäft stützt den Einzelhandelsriesen

Mit Blick auf das Gesamtergebnis lieferte Walmart operative Stärke auf allen Ebenen:

Umsatz & Gewinn: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5,9 % auf 187,9 Mrd. USD (Erwartungen: 186,75–186,8 Mrd. USD). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) lag mit 0,81 USD deutlich über dem Konsens von 0,74 USD.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5,9 % auf 187,9 Mrd. USD (Erwartungen: 186,75–186,8 Mrd. USD). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) lag mit 0,81 USD deutlich über dem Konsens von 0,74 USD. US-Geschäft & E-Commerce: Die vergleichbaren US-Umsätze (ohne Kraftstoffe) legten um 2,6 % zu. Das globale E-Commerce-Geschäft wuchs um 23 % (US-E-Commerce: +24 %).

Die vergleichbaren US-Umsätze (ohne Kraftstoffe) legten um 2,6 % zu. Das globale E-Commerce-Geschäft wuchs um 23 % (US-E-Commerce: +24 %). Werbegeschäft: Das weltweite Werbegeschäft legte um 38 % zu – exakt dasselbe Plus verzeichnete die Werbesparte in den USA.

Der US-Konsument bleibt kauffreudig

Das wichtigste Signal für das makroökonomische Umfeld an der Börse aktuell: Der US-Verbraucher gibt weiterhin Geld aus. Das Plus bei den US-Vergleichsumsätzen basierte maßgeblich auf höheren Transaktionszahlen und nicht reinen Preiserhöhungen. Besonders stark zeigten sich Kategorien wie Lebensmittel, Drogerieartikel, Spielwaren und Bekleidung.

Zudem verändert sich das Geschäftsmodell: Walmart ist längst kein reiner Volumeneinzelhändler mehr. Durch die Monetarisierung der Kundenfrequenz über Werbung, Marketplace und Logistikinfrastruktur verbessert der Konzern seine operative Basis spürbar.

Ein Nuance bleibt jedoch: Trotz des starken operativen Gewinns (+28,8 %) sank der ausgewiesene Reingewinn im Jahresvergleich um 8,7 % auf 6,5 Mrd. USD (verwässertes EPS: -9,1 % auf 0,88 USD). Der Markt erhielt somit ein starkes, aber kein völlig makelloses Zahlenwerk.

Angehobene Walmart Prognose stützt Fundamentaldaten – Q3 bremst die Euphorie

Für das Gesamtjahr 2027 hebt das Management den Blickwinkel nach oben:

Netto-Umsatzwachstum: Neu bei 4,0 bis 5,0 % (zuvor: 3,5 bis 4,5 %).

Neu bei 4,0 bis 5,0 % (zuvor: 3,5 bis 4,5 %). Bereinigtes EPS: Angehoben auf 2,80 bis 2,87 USD (zuvor: 2,75 bis 2,85 USD).

Angehoben auf 2,80 bis 2,87 USD (zuvor: 2,75 bis 2,85 USD). Bereinigtes Betriebsergebnis: Erwartetes Wachstum von 7,0 bis 8,5 %.

Alte Prognose (FY2027) Neue Prognose (FY2027) Umsatz 3.5% – 4.5% 4.0% – 5.0% EPS $2.75 – $2.85 $2.80 – $2.87

Warum reagiert die Börse verhalten?

Der Ausblick auf das laufende 3. Quartal wirft Fragen auf. Hier rechnet Walmart lediglich mit einem bereinigten EPS von 0,62 bis 0,64 USD (Vorjahr: 0,62 USD). Zudem belastet eine zeitliche Verschiebung der Event-Tage der Tochtergesellschaft Flipkart das Umsatzwachstum im dritten Quartal um gut 100 Basispunkte.

CFO John David Rainey betonte zudem, dass Einmalvorteile aus Zollrückerstattungen aus dem zweiten Quartal im zweiten Halbjahr direkt in Preisgestaltungen und Kundenerlebnis reinvestiert werden. Das bedeutet: Margeverbesserungen fließen kurzfristig nicht eins zu eins in den Nettogewinn.

Charttechnik & Bewertung: Reichen gute Zahlen bei hoher Bewertung noch aus?

An der Börse aktuell zeigt sich ein bekanntes Phänomen: Ein hohes Bewertungsniveau verzeiht keine Makel. Mit einem Forward-KGV von knapp 40 und einem EV/EBITDA von knapp 22 wird Walmart aktuell eher wie ein Wachstums-Tech-Konzern als wie ein klassischer Lebensmittel Händler bewertet.

Technische Einordnung (D1-Chart)