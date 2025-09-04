Wirtschaftskalender & Börse heute im Fokus Im heutigen Wirtschaftskalender stehen gleich mehrere hochrelevante Veröffentlichungen, die direkten Einfluss auf die Börse heute haben können. Besonders im Blickpunkt: der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA sowie die Daten zur Handelsbilanz für Juli. Beide Zahlen liefern wichtige Hinweise für Anleger und Investoren, die ihre Entscheidungen an den Märkten auf Basis aktueller Fundamentaldaten treffen. ADP-Arbeitsmarktbericht als Markt-Treiber Der ADP-Report gilt als Vorläufer der morgigen Non-Farm Payrolls (NFP) und wird von Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt. Erwartet wird ein schwächerer Beschäftigungszuwachs im Privatsektor. Angesichts des jüngsten Kurswechsels von Fed-Chef Jerome Powell und der hohen Bedeutung des Arbeitsmarktes für die US-Notenbank könnte dieser Bericht entscheidend für die nächste FOMC-Sitzung in zwei Wochen sein. Für Trader und Anleger liefert er damit ein zentrales Signal für die Börse heute. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen US-Handelsbilanz und mögliche Folgen Kurz nach den Arbeitsmarktdaten wird die US-Handelsbilanz veröffentlicht. Analysten rechnen mit einem deutlichen Anstieg des Defizits auf rund 75 Milliarden Dollar. Dies könnte auch politische Relevanz bekommen, da die Wirksamkeit der US-Handelspolitik damit infrage gestellt wird. Ein größeres Defizit kann zudem Einfluss auf den US-Dollar und damit indirekt auf die Aktienmärkte haben. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 4. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 08:30 Uhr, Schweiz: Inflationsdaten für August (VPI im Jahresvergleich: 0,2%; im Monatsvergleich: 0,0%).

10:30 Uhr, UK: S&P Global Construction PMI (Erwartung: 45,2).

14:15 Uhr, USA: ADP Nonfarm Employment Change (Erwartung: +73K).

14:30 Uhr, USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Prognose: 230K).

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz Juli (Erwartung: -77,7 Mrd. USD).

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Daten.

16:00 Uhr, USA: ISM Non-Manufacturing PMI (Erwartung: 50,9).

18:00 Uhr, USA: EIA Rohöl- und Benzinlagerbestände.

