Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit Asien-Plus, Fed-Signalen und Quartalszahlen

Das Wichtigste in Kürze Fed bremst Zinssenkungshoffnungen

China bleibt Inflationssorgenkind

Unternehmenszahlen sorgen für selektive Impulse

Im heutigen Marktbericht Börse blicken wir auf die wichtigsten Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten. Die Stimmung bleibt stabil, während Anleger auf neue Konjunkturdaten und geldpolitische Signale warten. Aktienmärkte: Asien freundlich, Fokus auf USA Asien Die asiatischen Börsen starteten moderat fester in den Handelstag: Kospi : +0,8 %

Hang Seng: +0,3 % Die stabile Investorenstimmung sorgte für leichte Zugewinne. Japan Trotz eines Feiertags und geschlossener Kassamärkte wertete der japanische Yen auf. Neue fundamentale Impulse blieben jedoch aus. USA Aussagen der Fed-Mitglieder Hammack und Logan fielen restriktiver aus als erwartet. Die hawkischen Töne dämpften Hoffnungen auf eine schnelle geldpolitische Lockerung. Im Fokus steht heute der US-Arbeitsmarktbericht (NFP) um 14:30 Uhr – ein potenziell marktbewegendes Ereignis für Aktien, Anleihen und Devisen. China: Schwache Inflation im Jahresvergleich Die aktuellen Inflationsdaten aus China zeigen eine weiterhin schwache Preisentwicklung: VPI (im Jahresvergleich) : +0,2 % (Prognose: +0,4 %, zuvor +0,8 %)

PPI (im Jahresvergleich): -1,4 % (Prognose: -1,5 %, zuvor -1,9 %) Damit bleibt die Produzentenpreisinflation deutlich negativ. Der Yuan zeigte sich stabil, gestützt durch Maßnahmen der PBoC. Australien: RBA stützt AUD Der australische Dollar erreichte neue Hochs gegenüber wichtigen Währungen. Hintergrund sind restriktive Aussagen der RBA sowie Zinserwartungen: Leitzins zuletzt auf 3,85 % angehoben

Markt preist mit 70 % Wahrscheinlichkeit eine weitere Anhebung auf 4,10 % im Mai ein RBA-Vertreter Hauser betonte, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei und Angebotsengpässe sichtbar bleiben. Marktbericht Börse: Unternehmenszahlen im Überblick Kurz vor Handelsbeginn in Europa präsentierten mehrere Unternehmen ihre Quartalszahlen: ABN Amro (Q4 2025) Umsatz: €2,26 Mrd. (unter Prognose €2,29 Mrd.)

Gewinn: €410 Mio. (unter Erwartung €497 Mio.)

NII: €1,67 Mrd. (über Schätzung)

NII-Prognose 2026: €6,4 Mrd. (unter Konsens) Heineken (GJ 2025) Bereinigter operativer Gewinn: €4,39 Mrd. (leicht über Erwartung)

Bierabsatz: -1,2 % (besser als erwartet)

Dividende: €1,90

Gewinnwachstum 2026 erwartet: +2 % bis +6 % Dassault Systèmes (Q4 2025) Umsatz (Non-IFRS): €1,68 Mrd. (unter Prognose)

Wachstum ex-FX: +1 % (Prognose +3,49 %)

Operative Marge: 37 % (nahe Erwartungen)

Q1 2026 Prognose: +1–5 % ex-FX Siemens Energy (Q1 2026) Umsatz: €9,68 Mrd. (unter Prognose)

Gewinn vor Sondereffekten: €1,16 Mrd. (über Erwartung)

Auftragseingang: €17,61 Mrd. (deutlich über Prognose)

Jahresumsatzprognose bestätigt: +11–13 % Commerzbank (Q4 2025) Umsatz: €3,14 Mrd. (über Prognose)

Nettogewinn: €737 Mio. (über Erwartung)

Operativer Gewinn: €1,07 Mrd.

Gewinnprognose 2026: über €3,2 Mrd. Devisenmarkt (Forex) Im Devisenhandel zeigt sich ein ähnliches Bild wie am Vortag: Japanischer Yen mit stärkster Performance

Antipoden-Währungen ebenfalls gefragt

US-Dollar unter anhaltendem Abgabedruck Die Volatilität bleibt erhöht, insbesondere vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten. Rohstoffe und Krypto Edelmetalle Silber : +2,1 %

Gold: +0,66 % Die Zugewinne sind moderat und stehen im Kontext der jüngsten Marktbewegungen. Bitcoin -2,3 %

Notiert aktuell im Bereich von 67.000 £ Quelle: xStation5 von XTB Fazit – Börse Aktuell Der heutige Marktbericht Börse zeigt ein insgesamt stabiles Marktumfeld mit klaren Impulsen durch: Hawkische Fed-Kommentare

Schwache chinesische Inflationsdaten im Jahresvergleich

Zinserwartungen in Australien

