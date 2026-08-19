Börse Heute & Wirtschaftskalender: Fed-Protokoll, Inflation & Markt-Morgenlage

Das Wichtigste in Kürze FOMC Protokoll im Focus

Zurückhaltende Märkte und geopolitischer Druck

Inflationsanpassung

Die Handelsspannungen haben sich leicht abgekühlt, nachdem US-Präsident Donald Trump die Einführung von 50-prozentigen Zöllen auf Waren aus Kanada für drei Tage ausgesetzt und das Erreichen einer „Vereinbarung“ verkündet hat. Unterdessen steigen die Ölpreise aufgrund anhaltender Spannungen und Unsicherheiten bezüglich der freien Passage von Tankern durch die Straße von Hormus weiter an. Warten auf die Fed & Termine im Wirtschaftskalender Nach drei aufeinanderfolgenden Verlusttagen beim S&P 500, die durch einen globalen Abverkauf von Anleihen ausgelöst wurden, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger im heutigen Wirtschaftskalender auf die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Julisitzung. GB-Inflationsdaten Um 08:00 Uhr wurden die britischen VPI-Inflationsdaten für Juli veröffentlicht: Gesamtinflation: 2,9 % im Jahresvergleich (entspricht der Konsensprognose).

2,9 % im Jahresvergleich (entspricht der Konsensprognose). Kerninflation: 2,6 % im Jahresvergleich (leicht über den Erwartungen von 2,5 % im Jahresvergleich). Börse heute Morgen: Die Marktlage (Stand: 09:00 Uhr) Aktienindizes Der Handel an den europäischen und US-amerikanischen Märkten ist heute Morgen von Vorsicht und geringer Volatilität geprägt. Deutschland (DE40): Zuwachs von symbolischen 0,08 %

Zuwachs von symbolischen Großbritannien (UK100): + 0,05 %

+ Polen (W20): - 0,23 %

- USA (Futures): US500 (- 0,02 % ) und US100 (- 0,09 % ) geben leicht nach.

US500 (- ) und US100 (- ) geben leicht nach. Asien: Breiter Abverkauf; der japanische JP225 verliert 0,57 % im Zuge des weltweiten Drucks auf den Tech-Sektor. Rohstoffe und Währungen Gold (GOLD): Stiegt heute Morgen um 0,30 % und profitiert von leicht sinkenden US-Anleiherenditen.

Stiegt heute Morgen um und profitiert von leicht sinkenden US-Anleiherenditen. Öl: Die Preise ziehen an – der OIL.WTI-Kontrakt legt um 0,30 % zu.

Die Preise ziehen an – der OIL.WTI-Kontrakt legt um zu. Devisen: Der US-Dollar bleibt gegenüber den Hauptwährungen schwach; EUR/USD steigt um 0,22 %, GBP/USD um 0,16 %. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Region / Event Details & Erwartungen 11:00 Eurozone Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Jahr-für-Jahr für Juli US-Premarket Target Corp. Quartalszahlen der Handelskette (Aktie seit Jahresbeginn um über 55 % gestiegen) 16:30 USA Veränderung der Rohöl- und Benzinbestände 20:00 USA Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls (Fed Minutes) SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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