Börse Heute: US-Inflation & Nvidia-Zahlen im Wirtschaftskalender

Der heutige Wirtschaftskalender ist prall gefüllt, wobei sich die wichtigsten Veröffentlichungen am Nachmittag kurz vor der Eröffnung der US-Börsen konzentrieren. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses steht das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß für Juli, zusammen mit frischen Daten zu den US-Einkommen und -Ausgaben der privaten Haushalte. Die Veröffentlichungen könnten an der Börse Heute für eine stark erhöhte Volatilität beim Währungspaar EURUSD sowie am Anleihemarkt sorgen.
Gleichzeitig schließt Nvidia nach dem US-Börsenschluss symbolisch die US-Berichtssaison mit der Vorlage der Ergebnisse für das zweite Quartal ab. Diese Veröffentlichung gilt als einer der wichtigsten Tests für die Fortsetzung der globalen KI-Rallye. Der Markt erwartet einen Umsatz von rund 93 bis 95 Milliarden US-Dollar (ein Plus von knapp 96 % gegenüber dem Vorjahr), während der Konsens beim Gewinn je Aktie (EPS) bei etwa 2,05 bis 2,10 US-Dollar liegt.
Besonders im Blickpunkt stehen der Umsatz im Bereich Data Center, das Hochfahren der neuen Blackwell-Architektur sowie der Ausblick des Managements auf das kommende Quartal. Anleger achten zudem genau auf die Bruttomargen, die zuletzt bei sehr hohen 78 % lagen. Ein deutlicher Rückgang könnte auf einen steigenden Wettbewerbsdruck oder nachlassende Preismacht hindeuten. Da die Erwartungen an der Börse Heute extrem hoch sind, reicht das bloße Erreichen der Konsensschätzungen womöglich nicht aus, um den Aufwärtstrend der Aktie fortzusetzen.
Die anschließende Telefonkonferenz ist ebenso entscheidend wie die reinen Zahlen. Die Kommentare des Managements könnten wichtige Hinweise auf das zukünftige Tempo der Ausgaben der Hyperscaler liefern und zeigen, ob die Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowie deren Ausbau weiterhin schnell genug wächst.
Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute
(Alle Zeitangaben in deutscher Zeit)
- 11:00 Uhr - Schweiz: ZEW-Erwartungsindex, vorher: 10
- 14:00 Uhr - USA: MBA-Hypothekenanträge, vorher: -0,4 %
- 15:30 Uhr - USA: PCE-Preisindex im Jahresvergleich, Prognose: 3,6 %; vorher: 3,7 %
- 15:30 Uhr - USA: PCE-Preisindex im Monatsvergleich, Prognose: 0,1 %; vorher: -0,1 %
- 15:30 Uhr - USA: Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich, Prognose: 3,3 %; vorher: 3,3 %
- 15:30 Uhr - USA: Kern-PCE-Preisindex im Monatsvergleich, Prognose: 0,2 %; vorher: 0,1 %
- 15:30 Uhr - USA: Kern-PCE, vorläufiger Wert, Prognose: 3,4 %; vorher: 3,4 %
- 15:30 Uhr - USA: Aufträge für langlebige Güter, vorher: 0,5 %
- 15:30 Uhr - USA: Kernaufträge für langlebige Güter, Prognose: 0,6 %; vorher: 0,7 %
- 15:30 Uhr - USA: Konsumausgaben im Monatsvergleich, Prognose: 0,1 %; vorher: 0,3 %
- 15:30 Uhr - USA: Persönliches Einkommen im Monatsvergleich, Prognose: 0,2 %; vorher: 0,2 %
- 15:30 Uhr - USA: Reale private Konsumausgaben im Monatsvergleich, Prognose: 0,0 %; vorher: 0,4 %
- 15:30 Uhr - USA: BIP im Quartalsvergleich, zweite Schätzung, vorher: 1,5 %
- 15:30 Uhr - USA: BIP-Preisindex, Prognose: 6,2 %; vorher: 6,2 %
- 15:30 Uhr - USA: BIP-Deflator, vorläufiger Wert, vorher: 6,3 %
- 17:30 Uhr - USA: EIA-Rohölvorräte, Prognose: +1,58 Millionen Barrel; vorher: +4,405 Millionen
- 17:30 Uhr - USA: EIA-Benzinvorräte, Prognose: -1,1 Millionen Barrel; vorher: +0,688 Millionen
- 17:30 Uhr - USA: EIA-Destillatvorräte, Prognose: -1,9 Millionen Barrel; vorher: -1,530 Millionen
- 17:30 Uhr - USA: Rohölvorräte in Cushing, keine Prognose; vorher: -1,314 Millionen Barrel
- 18:45 Uhr - USA: Thomas Barkin von der Fed spricht
- Nvidia: Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 nach Börsenschluss in den USA
EURUSD Prognose im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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Börse heute: Spannung vor Nvidia-Zahlen & US-Inflation prägen Börse Aktuell
USDPLN unter Druck: Geopolitik und Inflationssorgen belasten Börse Aktuell 📈
Ölpreis unter Druck: Nachrichten vs. Fundamentaldaten bei Börse Aktuell
Ölpreis zieht an: Unerwartete EIA-Daten stützen WTI Öl
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