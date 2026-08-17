Wirtschaftskalender & Börse Heute: S&P 500, USD/JPY & US-Daten im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Verhaltener Wochenstart

Gedämpfte Zinsfurcht in Japan

Fokus auf US-Frühindikatoren

Die neue Handelswoche beginnt mit relativer Ruhe an der Wall Street. Der Wirtschaftskalender zeigt für die Börse heute weder hochkarätige makroökonomische Datenveröffentlichungen noch Quartalsberichte großer Marktführer. Dennoch bleibt die Stimmung am Aktienmarkt dynamisch. Die Börse verarbeitet weiterhin die jüngste Serie von US-Konjunkturdaten vom Freitag, die die Marktgewinn-Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen der Federal Reserve (Fed) erneut gedämpft haben. Während Anleger am Ende der vergangenen Woche noch verunsichert auf den Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze und die Schwäche des Konsums reagierten, sorgt eine spürbare Euphorie an den asiatischen Märkten zu Wochenbeginn für Rückenwind und deutet auf eine Rückkehr der Bullen hin. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine aus Asien und Europa Japan (BIP): Die vorläufigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal enttäuschten Befürworter schnellerer Zinsanhebungen der Bank of Japan (BoJ). BIP aufs Jahr hochgerechnet: +1,1% (Konsens: 2,1%, Vorwert: 1,9%)

BIP quartalsweise (saisonbereinigt): +0,3% QoQ (Prognose: 0,5% QoQ) Hauptgrund für die schwächeren Wachstumszahlen war die anhaltende Flaute beim privaten Konsum. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken Japan (Industrieproduktion): Ein positiver Impuls für die Börse kam hingegen aus der japanischen Industrie. Die Daten für Juni übertrafen die Markterwartungen deutlich: Industrieproduktion (Monatsvergleich): +1,9% MoM (Konsens: 1,3% MoM)

Industrieproduktion (Jahresvergleich): +4,9% YoY (Prognose: 4,2% YoY, Vorwert: -2,1% YoY) Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Land / Region Ereignis / Wirtschaftsindikator Prognose / Vorwert 11:30 Uhr Eurozone Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Philip Lane - 14:30 Uhr USA NY Empire State Index für August Konsens: 10,8 | Vorwert: 15,6 16:00 Uhr USA NAHB-Hausmarktindex für August Konsens: 33 | Vorwert: 34 22:00 Uhr USA Monatliche Nettokapitalzuflüsse (Juni) Vorwert: 132,2 Mrd. USD 22:00 Uhr USA Langfristige Kapitalzuflüsse / TIC-Flows (Juni) Konsens: 151,4 Mrd. USD | Vorwert: 232,7 Mrd. USD Wichtige Quartalszahlen für die Börse heute BHP Group

Fabrinet 3 Märkte im Fokus der Börse Heute 1. USD/JPY (Devisen) Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen BIP-Daten für das 2. Quartal schwindet der Druck auf die Bank of Japan für eine rasche Geldpolitik-Straffung. Dennoch sorgt eine allgemeine Schwäche des US-Dollars dafür, dass sich das Währungspaar USD/JPY wieder weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 160 entfernt. 2. S&P 500 / US500 (Aktienindex) Der US-Index-Future notiert an der Börse heute knapp 0,3% unter seinem in der Vorwoche erreichten Allzeithoch. Der erste regionale Test für die US-Wirtschaft folgt um 14:30 Uhr mit dem NY Empire State Index (erwarteter Rückgang auf 10,8 Punkte). Stark abweichende Daten dürften die Marktrichtung für die US-Börsenöffnung vorgeben. 3. EUR/USD (Devisen) Das wichtigste Währungspaar bricht aus seiner zweiwöchigen Konsolidierung aus und klettert auf ein Zwei-Monats-Hoch. Mangels harter Konjunkturdaten aus der Eurozone achten Devisenanleger heute vor allem auf Impulse durch EZB-Reden sowie die am Nachmittag anstehenden Daten zum US-Immobilienmarkt (NAHB-Index). SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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