Börse Heute & Wirtschaftskalender: GDP-Daten, Ifo-Index & Wall Street Trends

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Konjunkturdaten im Blick

US-Makrodaten als Volatilitätsauslöser

Falkenhafte Notenbank-Signale

Die Stimmung an der Börse Heute wird vor allem von erneuten Sorgen über das Wirtschaftswachstum in der Eurozone und die anhaltende Inflation geprägt. Anleger analysieren die gemischten Einkaufsmanagerindizes (PMI) vom Vortag, um Hinweise auf die nächsten Schritte der Zentralbanken zu erhalten. Im heutigen Wirtschaftskalender stehen bedeutende Konjunkturdaten aus Europa an – allen voran das finale deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Ifo-Geschäftsklimaindex. Später verlagert sich der Fokus der Börse Heute auf die USA, wo Immobilienmarktdaten sowie das Consumer Confidence Index des Conference Board für Bewegung beim EUR/USD und an den US-Indizes sorgen könnten. Wichtiges aus der asiatischen Sitzung Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat das Protokoll ihrer August-Sitzung veröffentlicht. Darin signalisiert die Notenbank weiterhin eine falkenhafte Haltung angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks, insbesondere am Arbeitsmarkt. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr | Deutschland – Finales BIP q/q: Aktuell: 0,3% | Konsens: 0,2% | Vorwert: 0,4%

08:00 Uhr | Deutschland – Finales BIP y/y: Aktuell: 1,0% | Konsens: 0,9% | Vorwert: 0,8%

08:45 Uhr | Frankreich – Verbrauchervertrauen: Konsens: 87 | Vorwert: 86

09:30 Uhr | Schweden – Riksbank Sitzungsprotokoll

09:30 Uhr | Polen – Arbeitslosenquote: Konsens: 5,9% | Vorwert: 5,8%

10:00 Uhr | Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex: Konsens: 87,1 | Vorwert: 86,6

14:00 Uhr | Ungarn – Zinsentscheid: Konsens: 5,50% | Vorwert: 5,75%

14:00 Uhr | USA – Rede von Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin

16:00 Uhr | USA – Verkäufe neuer Häuser: Konsens: 620K | Vorwert: 628K

16:00 Uhr | USA – Conference Board Verbrauchervertrauen: Konsens: 90,2 | Vorwert: 90,8

16:00 Uhr | USA – Richmond Fed Herstellungsindex: Konsens: 7 | Vorwert: 5

22:00 Uhr | USA – Zweite Rede von Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin

22:40 Uhr | USA – API Rohöl-Lagerbestände: Konsens: +0,5M Barrel | Vorwert: -0,33M Barrel Märkte im Fokus der Börse Heute EUR/USD: Steht morgens im Bann der deutschen Makrodaten (BIP und Ifo-Index) und reagiert nachmittags auf die US-Immobilien- und Verbraucherdaten aus dem Wirtschaftskalender .

DAX (DE40): Reagiert besonders sensibel auf das deutsche BIP und den Ifo-Geschäftsklimaindex, die frische Impulse für Europas größte Volkswirtschaft liefern.

Rohöl (WTI/Brent): Der Markt fokussiert sich abends auf den API-Lagerbestandsbericht sowie auf die allgemeine Nachfragesituation in den führenden Wirtschaftsnationen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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