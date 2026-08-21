Das Wichtigste in Kürze PMI-Flash-Indikatoren im Fokus

Gedämpfte Konjunkturdaten aus G10-Märkten

Währungen & Rohstoffe auf Prüfstand

Die jüngsten Handelssitzungen waren geprägt von Sorgen über die steigenden Kosten für die Bedienung globaler Schulden. Ein rascher Anstieg der US-Renditen – trotz der Ankündigung beschleunigter Anleihekäufe – unterstreicht, dass die Geduld des Marktes mit den öffentlichen Finanzen zu Ende geht. Anleger erwarten echte strukturelle Veränderungen statt Finanzkosmetik. An der Börse heute haben sich die Rückgänge an der Wall Street etwas stabilisiert. Eine Welle von Makrodaten aus dem Wirtschaftskalender versucht nun, den Fokus von den Anleihemärkten abzulenken. Nach den Inflationsdaten aus Japan und den Einzelhandelsumsätzen aus Großbritannien stehen vor allem die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor der wichtigsten Volkswirtschaften im Mittelpunkt. Wichtige Daten aus Asien und dem morgendlichen Wirtschaftskalender Japan: Die CPI-Inflation stieg im Juli auf 1,9 % y/y (vorher 1,6 %), während die Kerninflation wie erwartet bei 1,8 % y/y lag. Der vorläufige PMI für das verarbeitende Gewerbe erholte sich im August auf 55,1 Punkte (von 54,5 Punkten) und signalisiert eine starke Dynamik.

Neuseeland: Die Handelsbilanz für Juli enttäuschte deutlich mit einem Defizit von -1.949 Mio. NZD (erwartet wurde ein Überschuss von 320 Mio. NZD). Der vorläufige Dienstleistungs-PMI fiel im August auf 52,9 Punkte (von 53,6 Punkten).

Großbritannien: Die Einzelhandelsumsätze lagen unter den Prognosen. Im Monatsvergleich sanken die Umsätze um -0,5 % (Konsens: -0,3 %, vorher: +1,0 %). Das Pfund zeigte sich jedoch stabil und legte gegenüber den meisten G10-Währungen leicht zu (GBP/USD: +0,1 %). Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Damit Sie an der Börse heute den Überblick behalten, sind hier die wichtigsten Termine aus dem Wirtschaftskalender: 08:45 Uhr | Frankreich – Geschäftsklimaindex (August) | Prognose: 100 | Zuvor: 101

09:15 Uhr | Frankreich – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (August, vorläufig) | Prognose: 49,9 | Zuvor : 49,8

09:15 Uhr | Frankreich – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (August, vorläufig) | Prognose: 49,7 | Zuvor : 49,6

09:30 Uhr | Deutschland – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (August, vorläufig) | Prognose: 52,0 | Zuvor : 52,2

09:30 Uhr | Deutschland – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (August, vorläufig) | Prognose: 50,2 | Zuvor : 49,8

10:00 Uhr | Eurozone – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (August, vorläufig) | Prognose: 51,9 | Zuvor : 51,9

10:00 Uhr | Eurozone – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (August, vorläufig) | Prognose: 51,5 | Zuvor : 51,7

10:30 Uhr | Großbritannien – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (August, vorläufig) | Prognose: 51,6 | Zuvor : 51,9

10:30 Uhr | Großbritannien – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (August, vorläufig) | Prognose: 51,9 | Zuvor : 52,1

15:45 Uhr | USA – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (August, vorläufig) | Prognose: 53,9 | Zuvor : 53,9

15:45 Uhr | USA – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (August, vorläufig) | Prognose: 54,0 | Zuvor : 54,6

19:00 Uhr | USA – Baker Hughes Anzahl der Ölbohrinseln | Prognose: 456 | Vorher: 455 3 Märkte, die Sie an der Börse heute beobachten sollten EUR/USD (Devisen): Anleger blicken auf den Wirtschaftskalender für die PMI-Daten aus der Eurozone und den USA. Die Daten aus Frankreich (09:15 Uhr), Deutschland (09:30 Uhr) und der Eurozone (10:00 Uhr) treffen am Nachmittag auf die US-Daten (15:45 Uhr). Abweichungen bestimmen den Kurs des Eurodollars vor dem Wochenende.

GBP/USD (Devisen): Das Pfund Sterling steht weiterhin unter dem Eindruck der britischen Einzelhandelsdaten. Weitere Impulse folgen um 10:30 Uhr mit den PMI-Daten. Eine Eintrübung der Stimmung im Dienstleistungssektor könnte das Pfund belasten.

Rohöl / WTI (Rohstoffe): Die Rohstoffpreise reagieren auf die globale Welle der Einkaufsmanagerindizes. Ein zusätzlicher Impuls folgt spät im Handel mit dem wöchentlichen Baker-Hughes-Bericht um 19:00 Uhr. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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