WTI Kurs steigt: Markt reagiert auf Risiken für russische Ölversorgung Der WTI Kurs (West Texas Intermediate) legt heute zu, da Händler die Risiken für die russische Ölversorgung durch ukrainische Drohnenangriffe neu bewerten. Das staatliche Pipeline-Unternehmen Transneft warnte Produzenten bereits vor möglichen Produktionskürzungen, nachdem Exportterminals und Raffinerien wiederholt attackiert wurden. ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Analysten betonen, dass Angriffe auf zentrale Infrastrukturen wie Primorsk die russischen Exportkapazitäten einschränken könnten. Dies würde den globalen WTI Preis zusätzlich nach oben treiben. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Laut einer Schätzung von Goldman Sachs wurden im August und Anfang September rund 300.000 Barrel pro Tag an russischer Raffineriekapazität lahmgelegt. Trotz der Sanktionen zeigen asiatische Käufer jedoch weiterhin Interesse an russischem Öl, was den erwarteten Rückgang der Produktion teilweise abfedert. Die USA haben bislang darauf verzichtet, zusätzliche Zölle gegen China wegen des Kaufs von russischem Öl zu verhängen – es sei denn, Europa würde ähnliche Maßnahmen gegenüber China und Indien einführen. Einfluss auf den WTI Preis durch US-Lagerbestände Ein weiterer Faktor für den WTI Kurs ist die Entwicklung der US-Lagerbestände. Laut Marktprognosen sind die Rohöllager in den USA in der vergangenen Woche um 6,4 Millionen Barrel gefallen – nach einem vorherigen Anstieg. Die offiziellen EIA-Daten werden am Mittwoch erwartet. Analysten rechnen zudem mit einem Rückgang der Rohöl- und Benzinbestände, während die Destillate wahrscheinlich zulegen könnten. Blick auf die US-Notenbank Neben den Ölmarkt-Fundamentaldaten richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf die US-Notenbank. Bei der Fed-Sitzung am 16. und 17. September werden Zinssenkungen erwartet. Dennoch bestehen Unsicherheiten über die Stärke der US-Wirtschaft, was ebenfalls indirekt den WTI Preis beeinflussen könnte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

