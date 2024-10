Chancen-Risiko und Wahrscheinlichkeit

Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist ein Ansatz, mit dem Trader die Höhe eines eingegangenen Risikos mit dem möglichen Gewinn vergleichen.

Chancen-Risiko und Wahrscheinlichkeit



In dieser Lektion lernen Sie:

Weshalb die Chancen-Risiko-Wahrscheinlichkeit beim Handel wichtig ist

Was sind die beliebtesten Chancen-Risiko-Verhältnisse

Warum Wahrscheinlichkeit der Schlüssel für jede Handelsstrategie ist Ein Chancen-Risiko-Verhältnis wird von vielen Händlern verwendet, um die erwarteten Erträge eines Trades mit der Höhe des eingegangenen Risikos zu vergleichen, um den Gewinn zu realisieren. Um das Chancen-Risiko-Verhältnis zu berechnen, muss der Betrag, den Sie verlieren, wenn sich der Kurs in eine unerwartete Richtung bewegt (das Risiko), durch den zu erwartenden Gewinnbetrag geteilt werden, den Sie beim Schließen Ihrer Position erhalten (die Chance).



Einige der beliebtesten Chancen-Risiko-Verhältnisse sind 2:1, 3:1 und 4:1. Diese ändern sich in Abhängigkeit der Strategie des Trades. Natürlich gibt es noch andere Aspekte, die das Risiko eines Trades beeinflussen, beispielsweise Geldmanagement und Kursschwankungen, aber ein solides Chancen-Risiko-Verhältnis kann eine starke Rolle dabei spielen, Ihre Trades erfolgreich zu verwalten.

Beispiel für ein Chancen-Risiko-Verhältnis



Gehen wir davon aus, Sie gehen Long mit der ABC-Aktie. Sie kaufen also die Aktien, sagen wir 100 Lots. Das entspricht 100 Aktien mit einem Preis von je 20 £ und einem Gesamtpositionswert von 2.000 £. Sie gehen die Position ein, weil Sie glauben, dass der Aktienkurs 30 £ erreichen wird. Sie setzen Ihren Stop-Loss bei 15 £, um sicherzustellen, dass die Verluste einen Gesamtwert von 500 £ nicht übersteigen.



In diesem Fall sind Sie also bereit, 5 £ pro Aktie zu riskieren, um nach Abschluss der Position eine erwartete Rendite von 10 £ pro Aktie zu erzielen. Da Sie die Hälfte Ihres Gewinnziels riskiert haben, ist Ihr Chancen-Risiko-Verhältnis 2:1. Liegt Ihr Gewinnziel bei 15 £ pro Aktie, wäre Ihr Chancen-Risiko-Verhältnis 3:1. Mit dem Verhältnis ist es möglich, dass ein gewinnbringender Trade, drei (oder mehr) Trades mit Verlusten abdeckt.



Bitte beachten Sie jedoch, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis bei der Verwaltung Ihrer Rentabilität hilft, jedoch keine Angaben zur Wahrscheinlichkeit macht.



Die Wichtigkeit eines Chancen-Risiko-Verhältnisses



Die meisten Händler zielen darauf ab, ein Chancen-Risiko-Verhältnis von weniger als 1:1 zu haben, ansonsten wären die möglichen Verluste unverhältnismäßig höher als jeder wahrscheinliche Gewinn, d. h. ein Hochrisikohandel.



Ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis - wie beispielsweise 2:1 - würde vorschreiben, dass Ihr potenzieller Gewinn größer als jeder potenzielle Verlust ist. Das bedeutet, selbst wenn Sie bei einem Trade einen Verlust erleiden, benötigen Sie nur einen Trade mit Gewinn, um einen Netto-Gesamt-Gewinn zu machen.



Nachstehend haben wir eine Tabelle integriert. Dieser Tabelle können Sie klar entnehmen, welche Vorteile ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis bringt und wie sich dies auf Ihre Nettorendite auswirken kann: Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Verhältnis Wahrscheinlichkeit (gewinnbringende Transaktion) Gewinn Verlust Netto-Gewinn 0.5:1 50% 500 € 1.000 € - 500 € 0.75:1 50% 750 € 1.000 € - 250 € 1:1 50% 1.000 € 1.000 € 0 € 2:1 50% 2.000 € 1.000 € + 1.000 € 3:1 50% 3.000 € 1.000 € + 2.000 €

Die Wahrscheinlichkeit ist der Schlüssel



Wir haben es wahrscheinlich zuvor schon kurz erwähnt, aber wir sollten dies nochmal genauer betrachten.



Gehen wir davon aus, dass von den letzten 100 Trades, 50 gewinnbringend waren. Das gibt Ihnen - oder Ihrem Handelssystem - eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Die Wahrscheinlichkeit hängt von Ihrem Handelssystem sowie Ihrer emotionalen Fähigkeit ab, sich an dieses System zu halten.

Darüber hinaus ist das Hauptziel jeder Analyse vor dem Markteintritt, die Chance für den Abschluss eines Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu maximieren. Wenn Sie nach einem bestimmten technischen Muster suchen, dann versuchen Sie, die Wahrscheinlichkeit zu maximieren. Weshalb? Weil es scheint, als sollte eine bestimmte Kursbewegung darauf folgen. Bei der Suche nach einem Muster sind Sie auf der Suche nach einer höheren Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn.

Wählen Sie, was für Sie passt



Jeder Händler hat eine eigene Trading-Strategie und ein eigenes Chancen-Risiko-Verhältnis, das für ihn am besten geeignet ist. Eine der Herausforderungen des Handels ist die Suche nach einem System, das für Sie arbeitet und welches zu Ihrer Vorstellung passt.



Wenn wir an Risikobereitschaft auf einer Skala denken, was glauben Sie, wo Sie stehen würden? Sind Sie risikoscheu, vorsichtig und berechnend? Oder sind Sie offen, höhere Risiken einzugehen und genießen den Adrenalinschub?



Das Wichtigste ist es, ein System mit Chancen und Risiken zu wählen, das für Sie überschaubar ist und das sicherstellt, dass Ihr Trading so gewinnbringend wie möglich ist. Es gibt keine bestimmte Regel. Lediglich Sie selbst sollten eine Regel finden, die zu Ihrer Strategie passt.



